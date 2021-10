Όλα όσα θα θα επηρεάσουν τον αγροδιατροφικό τομέα στην Ελλάδα στο επίκεντρο του ΑgriBusiness Forum 2021

Η 2η συνεδρία με τίτλο «Οικοδόμηση σύγχρονων αγροτικών οικονομιών μέσω της ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας» έθεσε στο επίκεντρο την γυναικεία επιχειρηματικότητα, τις προκλήσεις χρηματοδότησης και της διαχείρισης των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον αγροτικό τομέα, την Πράσινη επιχειρηματικότητα και τις ψηφιακές πλατφόρμες για την πρόσβαση των γυναικών στις αγορές. Ομιλητές ήταν οι κκ. Fatma Dirkes, Πρόεδρος European Banking & Financial Services Training Association και Αντιπρόεδρος του Frankfurt School of Finance & Management, Ilia Τamarashvili, Γενικός Διευθυντής στην Αρχή Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Γεωργίας & Περιβάλλοντος της Γεωργίας, Nardane Kuscu, Ιδρύτρια της Narköy Organic Farm, Tülin Akın, Ιδρύτρια της Tabit Agricultural information & Communication Technologies Inc., Marina Tosheska, Πρόεδρος της Ένωσης για την Αγροτική Ανάπτυξη της Βόρειας Μακεδονίας, Meral Guzel, Διευθύντρια Συνεργειών του UN Women, με συντονίστρια την κ. Alia El-Yassir, Εκπρόσωπο του UN WOMEN στην Ευρώπη και Κεντρική Ασία.