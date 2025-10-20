Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 1ο Φεστιβάλ Βαμβακιού της BASF σε Μακεδονία και Θράκη (βίντεο)

Με μεγάλη συμμετοχή και ενθουσιασμό πραγματοποιήθηκε το 1ο Φεστιβάλ Βαμβακιού από τη BASF, μια πρωτοβουλία αφιερωμένη στους Έλληνες βαμβακοπαραγωγούς. Στις 1 και 2 Οκτωβρίου, παραγωγοί, γεωπόνοι και συνεργάτες συναντήθηκαν στη Μακεδονία και τη Θράκη, σε μια γιορτή γνώσης και καινοτομίας.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις κορυφαίες ποικιλίες βαμβακιού FiberMax® και Stoneville®, να ενημερωθούν για τις νέες εξελίξεις της BASF στον τομέα της σποροπαραγωγής και να συμμετάσχουν σε διαδραστικές δράσεις και διαγωνισμούς.

«Μια γιορτή για τον Έλληνα παραγωγό

Η BASF διοργάνωσε το 1ο Φεστιβάλ Βαμβακιού, μια σειρά εκδηλώσεων αφιερωμένων στους βαμβακοπαραγωγούς της χώρας, με στόχο την ενημέρωση, την ανταλλαγή γνώσης και την ενίσχυση της ελληνικής αγροτικής παραγωγής.

Στις 01 και 02 Οκτωβρίου, στη Μακεδονία και Θράκη – οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις κορυφαίες ποικιλίες βαμβακιού Fibermax® και Stoneville®, να συνομιλήσουν με τους ειδικούς της BASF και να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς με μεγάλα δώρα.

Άλλη μια χρονιά που γιορτάσαμε μαζί το ελληνικό βαμβάκι!

Λιγα λόγια για τη νέα γενιά ποικιλιών FiberMax® & Stoneville®

H BASF συνεχίζει να στηρίζει την καλλιέργεια του βαμβακιού, επενδύοντας στην έρευνα και ανάπτυξη νέου γενετικού υλικού και διαθέτοντας τις κορυφαίες ποικιλίες βαμβακιού FiberMax® και Stoneville®.

Με ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο ποικιλιών βαμβακιού, στην πρώιμη και μεσοπρώιμη ζώνη, με τις νέες ποικιλίες:

FiberMax®, Adora και Irida και

Stoneville®, Olivia, ST 830 και ST 810

Οι νέες αυτές ποικιλίες δίνουν λύσεις στις ανάγκες του βαμβακοκαλλιεργητή για υψηλές και σταθερές αποδόσεις, πρωιμότητα, αντοχή στις προσβολές από μυζητικά έντομα, άριστη μεταβροχική συλλεκτική συμπεριφορά, αλλά και εξαιρετική απόδοση και ποιότητα ίνας.

