Νέα, βελτιωμένη δεσμευτική προσφορά για την εξαγορά των δανείων της Avramar, αυξάνοντας το τίμημα που είχε προσφέρει πριν από λίγες ημέρες, κατέθεσε η καναδική Cooke Aquaculture. Όπως αναφέρουν στο Euro2day.gr και στην Αλεξάνδρα Γκίτση τραπεζικές πηγές, οι Καναδοί αύξησαν την προσφορά τους από τα 97 στα 110 εκατ. ευρώ, μετρητά, για την απόκτηση του συνόλου των δανειακών υποχρεώσεων της Avramar Greece, που υπερβαίνουν τα 400 εκατ. ευρώ. Η κίνηση των Καναδών έρχεται λίγες ημέρες πριν την προγραμματισμένη κατάθεση στο Πρωτοδικείο του σχεδίου εξυγίανσης που καταρτίζει η Aqua Bridge, ο επενδυτής που έχει αναδειχθεί προτιμητέος από την περσινή διαγωνιστική διαδικασία.

Αν και ο αρχικός στόχος ήταν η κατάθεση του σχεδίου εξυγίανσης έως τις 31 Οκτωβρίου, πηγές με γνώση της διαδικασίας αναφέρουν ότι η υποβολή μετατίθεται για τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου. Το σχέδιο της Aqua Bridge προβλέπει «κούρεμα» δανείων περίπου 70%, αποπληρωμή του υπολοίπου ποσού σε 9 χρόνια και νέα χρηματοδότηση 60 εκατ. ευρώ, με τα 20 εκατ. ευρώ να καταβάλλονται στις τράπεζες με την έκδοση της απόφασης από το δικαστήριο.

«Το τι θα γίνει και πώς ο όμιλος Avramar θα πορευτεί προς την επόμενη ημέρα θα φανεί το επόμενο διάστημα, που θεωρείται καθοριστικό όχι μόνο για την Avramar, αλλά και για τον κλάδο στο σύνολό του, που αναζητά νέο σημείο ισορροπίας», καταλήγει στο ρεπορτάζ της η κα Γκίτση.