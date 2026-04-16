Το Elikonos 3 επενδύει στη Vamvalis Foods

Η Elikonos Capital ανακοινώνει την ολοκλήρωση επένδυσης του Elikonos 3 S.C.A. SICAV-RAIF στη Vamvalis Foods S.A., μία από τις πιο δυναμικές ελληνικές εταιρείες στον τομέα της επεξεργασίας ξηρών καρπών, αποξηραμένων φρούτων και δημητριακών μπαρών, με ισχυρό εξαγωγικό αποτύπωμα σε περισσότερες από 35 χώρες παγκοσμίως.

Η Vamvalis Foods, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, αποτελεί έναν αξιόπιστο παραγωγό και συνεργάτη ιδιωτικής ετικέτας για μεγάλους ευρωπαϊκούς ομίλους λιανικής και χονδρικής, ενώ παράλληλα αναπτύσσει τα δικά της brands, μεταξύ των οποίων τα Pellito, Instabar και Terrabites. Η εταιρεία διαθέτει σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα, εξυπηρετώντας πελάτες σε διεθνείς αγορές και αξιοποιώντας ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργασιών. Η εταιρεία εφαρμόζει σύγχρονες πρακτικές παραγωγής και λειτουργεί με έμφαση στη βιωσιμότητα, την ποιότητα και την υπεύθυνη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

Η επένδυση της Elikonos 3 αποσκοπεί στην επιτάχυνση της αναπτυξιακής πορείας της εταιρείας. Συγκεκριμένα, τα κεφάλαια θα υποστηρίξουν την περαιτέρω αυτοματοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, την ενίσχυση των ιδιόκτητων brands και την επέκταση της παρουσίας της εταιρείας τόσο στην εγχώρια όσο και σε νέες γεωγραφικές αγορές, καθώς και την περαιτέρω ενίσχυση των πρακτικών βιωσιμότητας και λειτουργικής αποδοτικότητας της εταιρείας.

Η Vamvalis Foods δραστηριοποιείται σε έναν ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο, με αυξανόμενη ζήτηση για υγιεινά και convenient snack προϊόντα, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, και βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση για να αξιοποιήσει τις σχετικές τάσεις.

Ο Τάκης Σολωμός, Partner της Elikonos Capital δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι που συνεργαζόμαστε με τη Vamvalis Foods, μια εταιρεία με ισχυρή παραγωγική βάση, αποδεδειγμένη εξαγωγική δυναμική και σαφές αναπτυξιακό όραμα. Διακρίνουμε σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης στον τομέα των υγιεινών σνακ, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, και ανυπομονούμε να συμβάλουμε ενεργά στο επόμενο κεφάλαιο εξέλιξης της εταιρείας».

Από την πλευρά του ο Νίκος Βάμβαλης, CEO της Vamvalis Foods ανέφερε: «Η συνεργασία με την Elikonos αποτελεί ορόσημο για τη Vamvalis Foods. Με τη στήριξή τους θα επιταχύνουμε τα επενδυτικά μας σχέδια, θα ενισχύσουμε τις παραγωγικές μας υποδομές και θα επεκτείνουμε περαιτέρω την εξαγωγική μας παρουσία, παραμένοντας πιστοί στην ποιότητα και αυθεντικότητα που χαρακτηρίζουν την εταιρεία μας από το 1970».

Το Elikonos 3 S.C.A. SICAV-RAIF επενδύει σε ελληνικές μικρομεσαίες και μεσαίας κεφαλαιοποίησης επιχειρήσεις με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη και προοπτικές ανάπτυξης, συμβάλλοντας ενεργά στη δημιουργία αξίας και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας. Οι επενδύσεις του υποστηρίζονται από θεσμικούς φορείς, όπως η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (HDBI), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) καθώς και από αρκετούς ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές.

Με ισχυρό επενδυτικό αποτύπωμα, η Elikonos Capital, που δραστηριοποιείται από το 2012 στην αγορά των εναλλακτικών επενδύσεων και έχει δημιουργήσει συνολικά τέσσερα επενδυτικά κεφάλαια που ξεπερνούν αθροιστικά τα 300 εκατ. ευρώ με στρατηγικές επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity) και κεφαλαιαγορών, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής επιχειρηματικότητας, αναδεικνύοντας νέους ηγέτες στις διεθνείς αγορές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ