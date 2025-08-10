«Όμηροι» ευλογιάς και λανθασμένων χειρισμών της πολιτείας οι κτηνοτρόφοι

Αδιέξοδη δείχνει να είναι η κατάσταση με την ευλογιά σε κομβικές αγροτοκτηνοτροφικές περιοχές της ελληνικής επικράτειας, από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη μέχρι τον θεσσαλικό κάμπο, καθώς τα κρούσματα της εξαπλούμενης ζωονόσου συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς και φως στο τούνελ δεν διαφαίνεται. Βλέποντας το ζωικό τους κεφάλαιο να αποδεκατίζεται και τη στήριξη από την πολιτεία να μην καλύπτει την πραγματική ζημιά, οι κτηνοτρόφοι, που αυτήν τη στιγμή βιώνουν μια ασφυκτική οικονομική συνθήκη, απευθύνουν κραυγή αγωνίας, υπογραμμίζοντας ότι οι λανθασμένοι χειρισμοί στο κομμάτι της οικονομικής ενίσχυσης των πληγέντων συνιστούν τη χαριστική βολή για εκείνους και την απασχόλησή τους.

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη: Μήνυμα απελπισίας από τους παραγωγούς

Όταν τον περασμένο Αύγουστο (σ.σ. 2024) επιβεβαιώθηκαν τα πρώτα θετικά κρούσματα ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην ΠΕ Έβρου και ανακοινώθηκαν, σε συνεργασία του

ΥΠΑΑΤ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα μέτρα με βάση τον ευρωπαϊκό κανονισμό, κανείς κτηνίατρος ή κτηνοτρόφος δεν φανταζόταν ότι η ζωονόσος θα συνέχιζε αδιάκοπα την επέλασή της στην περιφέρεια και την υπόλοιπη χώρα, προκαλώντας αδιέξοδο στην αιγοπροβατοτροφία και δείχνοντας την έξοδο σε κτηνοτρόφους που είναι κατ’ ουσίαν άνεργοι, αλλά δεν αντιμετωπίζονται ως άνεργοι.

Η απελπισία έδωσε τη «σκυτάλη» στην απογοήτευση και οι κτηνοτρόφοι παρακολουθούν ως θεατές, παρά τις μάχες που δίνουν για την επιβίωσή τους, σχεδιασμούς επί χάρτου, αλλά όχι επί στάνης. Η ανακοίνωση χορήγησης ενίσχυσης ήσσονος σημασίας έως 63 εκατ. ευρώ προς τους αιγοπροβατοτρόφους λόγω εγκλεισμού των ζώων, που προβλέπει ΚΥΑ των υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Εθνικής Οικονομίας, προκάλεσε την αντίδραση των κτηνοτροφικών συλλόγων της περιφέρειας, που σε ανακοίνωσή τους ανέφεραν, μεταξύ άλλων, ότι διαφωνούν κάθετα στην κατανομή της αποζημίωσης για τις ζωοτροφές σε περιοχές που ήταν εκτός των ζωνών προστασίας και επιτήρησης. «Ο ακριβής χρόνος και οι περιοχές εγκλεισμού των ζώων έχουν οριστεί και καταγραφεί από τις κατά τόπους ΔΑΟΚ. Η αποζημίωση θα πρέπει να είναι στο ύψος του 1,5 ευρώ ανά ζώο, για κάθε ημέρα εγκλεισμού», επισημαίνουν.

Επιπλέον, σε υπόμνημα των κτηνοτροφικών συλλόγων της ΑΜ-Θ με αποδέκτες τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, τον ΥπΑΑΤ, Κώστα Τσιάρα, τον ΥφΑΑΤ, Χρήστο Κέλλα, και τον περιφερειάρχη ΑΜ-Θ, Χριστόδουλο Τοψίδη, ασκείται έντονη κριτική στην πολιτεία για κωλυσιεργία και εσφαλμένους χειρισμούς στο μέτωπο των ζωονόσων. «Με μεγάλη έως παροιμιώδη καθυστέρηση, προχωρήσατε στη σύνταξη και δημοσίευση της ΚΥΑ με Αρ.208989 της 1/8/2025, που αφορά την αποζημίωση για το κόστος των ζωοτροφών λόγω του υποχρεωτικού εγκλεισμού των ζώων, κατά περιοχές και περιόδους, από τον Ιούνιο του 2024 λόγω πανώλης και από τον Αύγουστο του 2024 λόγω ευλογιάς, μέχρι τη δημοσίευσή της. Επαναλαμβάνουμε γι’ ακόμα μία φορά την κάθετη διαφωνία μας στον τρόπο και τα ποσά κατανομής της αποζημίωσης και όχι ενίσχυσης, όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ, γιατί αφορά οικονομική ζημιά που εσείς ως ΥΠΑΑΤ προκαλέσατε, με τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόσατε!» τονίζουν οι κτηνοτρόφοι.

Αποκλεισμοί

Ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Καβάλας, Νίκος Δημόπουλος, σημειώνει ότι η χορήγηση ήσσονος σημασίας αποκλείει αυτούς που έσφαξαν τα ζώα το 2024 εξαιτίας των ζωονόσων (τρίτος όρος στο ΦΕΚ), που αφορά το μεγαλύτερο μέρος των κτηνοτρόφων της Περιφέρειας ΑΜ-Θ και ένα μεγάλο μέρος των κτηνοτρόφων της χώρας. Ο ίδιος θυμίζει ότι στην πρόσφατη σύσκεψη που είχε γίνει στην περιφέρεια, στην Κομοτηνή, παρουσία του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστου Κέλλα, οι κτηνοτρόφοι είχαν επισημάνει ότι δεν πρέπει να αποκλειστούν οι συγκεκριμένες περιπτώσεις και ο υφυπουργός είχε συμφωνήσει, αλλά το ΦΕΚ δεν είναι σε αυτή την κατεύθυνση.

Ο κ. Δημόπουλος ξεκαθαρίζει ότι κατά τη διάρκεια της παραπάνω συνάντησης, οι κτηνοτρόφοι είχαν εξηγήσει επακριβώς «την οικονομική ασφυξία που επικρατεί στην αιγοπροβατοτροφία, γι’ αυτούς που σφάχτηκαν τα ζώα τους, αλλά και γι’ αυτούς που υποχρεώθηκαν σε υποχρεωτικό εγκλεισμό των ζώων τους».

Στο υπόμνημά τους προς τον πρωθυπουργό, τον ΥπΑΑΤ, τον ΥφΑΑΤ και τον περιφερειάρχη, οι κτηνοτροφικοί σύλλογοι της ΑΜ-Θ υπογραμμίζουν ότι «με μεγάλη έκπληξη και απογοήτευση, διαβάζοντας την ΚΥΑ, διαπιστώσαμε ότι αποκλείονται από την αποζημίωση αυτή όσοι κτηνοτρόφοι απώλεσαν το ζωικό τους κεφάλαιο λόγω ζωονόσων το 2024. Σίγουρα έχει γίνει λάθος εκ παραδρομής, έτσι δεν είναι, κ. υπουργέ; Δεν μπορεί στο υπουργείο του πρωτογενούς τομέα να υπάρχει ένας τόσο άρρωστος νους, που να αποκλείει τους κτηνοτρόφους αυτούς».

Και συνεχίζουν στο ίδιο σκωπτικό ύφος: «Είναι αστείο έως γελοίο να σπαταλάτε το μεγαλύτερο μέρος των 63 εκατομμυρίων ευρώ, κρίνοντας ως δικαιούχους συναδέλφους από περιοχές που δεν τήρησαν κανένα μέτρο εγκλεισμού, είτε γιατί δεν είχαν κρούσματα ευλογιάς ή πανώλης, είτε γιατί ήταν εκτός των ζωνών προστασίας και επιτήρησης, που όρισαν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες. Χρήσατε δικαιούχους αυτούς τους συναδέλφους και αποκλείσατε αυτούς που αποδεδειγμένα πάλεψαν την αρρώστια με πραγματικό ζωικό κεφάλαιο και με μεγάλο οικονομικό κόστος. Συγχαρητήρια!».

Κλείνοντας, οι κτηνοτροφικοί σύλλογοι ζητούν ρητά την άμεση διόρθωση της ΚΥΑ, μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Ζωοτροφές από μολυσμένες μονάδες

Όσον αφορά τα ενεργά μέτωπα της ευλογιάς, πριν από λίγες μέρες, θανατώθηκαν στη Ροδόπη δύο μονάδες με 800 και 285 ζώα και οι εστίες διαρκώς αυξάνονται, όπως μεταφέρει ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ροδόπης, Δημήτρης Γρηγοριάδης. Ο ίδιος, με έγγραφό του στην περιφέρεια και το υπουργείο, έχει ζητήσει «καταγραφή των ζωοτροφών από γεωπόνους στις μολυσμένες μονάδες», καθώς τις επιλέγουν κυρίως οι συνταξιούχοι συνάδελφοί του.

«Αναγκάζονται και αγοράζουν φθηνές ζωοτροφές στη μισή τιμή από μολυσμένες μονάδες, γιατί ο νομός είναι σε καραντίνα κοντά έναν χρόνο. Μια μπάλα μηδική κοστίζει 7 ευρώ και την αγοράζουν 3 ευρώ. Λόγω εγκλεισμού ταΐζουν τα ζώα. Ανακοίνωσαν ότι στη Ροδόπη θα δώσουν 14 ευρώ ανά ζώο για έναν μήνα, δηλαδή δύο μπάλες μηδικής! Δεν καλύπτουν τους 11 μήνες που είναι μέσα στις μονάδες τα ζώα!», προσθέτει και συμπληρώνει ότι οι συνάδελφοί του δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στα βασικά έξοδα για τη διαβίωσή τους.

Δεν έσφαξαν, δεν πούλησαν γάλα

Ο κ. Γρηγοριάδης τονίζει ότι οι παραγωγοί ζητούν ουσιαστική στήριξη γιατί είναι άνεργοι και πληρώνουν ΕΦΚΑ και φόρους. «Ζητάμε διαφυγόντα κέρδη και εισόδημα για να επιβιώσουμε», υπογραμμίζει.

Οι κτηνοτρόφοι είχαν ζητήσει από τον κ. Κέλλα να ανοίξουν τα σφαγεία σε Σάπες και Ίασμο Ροδόπης. «Στο βόρειο τμήμα της Ροδόπης και στον Ίασμο, συνάδελφοι με κατσίκια δεν μπόρεσαν να σφάξουν το Πάσχα, ούτε να δώσουν γάλα στις εταιρείες, λόγω της καραντίνας, και ζητήσαμε να φέρουν τεστ PCR για να σφαχτούν τα κατσίκια για τη γιορτή της Παναγίας, περίπου 5.000, με όλες τις απαραίτητες απολυμάνσεις. Επίσης, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής έστειλε έγγραφο στο υπουργείο με τον ακριβή αριθμό ζώων και τα χωριά που βρίσκονται», περιγράφει ο κ. Γρηγοριάδης.

Η κατάσταση είναι τραγική για τους κτηνοτρόφους που έχουν κατσίκια, γι’ αυτό ζητούν να τα ελέγχουν κτηνίατροι με τη διαδικασία των τεστ και μετά να οδηγηθούν σε σφαγή. «Δεν έχουν χρήματα να ταΐσουν τα κατσίκια, δεν επιτρέπεται να βοσκήσουν και τα ζώα θα ψοφήσουν στις μονάδες. Εάν τα βγάλουν για βοσκή, τους παρακολουθούν με drones, με Αστυνομία και θα υπάρχουν συνέπειες», περιγράφει ο ίδιος και εξηγεί ότι οι γαλακτοκομικές εταιρείες δεν τους δίνουν ξανά τροφές, γιατί δεν παρέδωσαν ούτε γραμμάριο γάλα!

Αντίθετα, οι κτηνοτρόφοι οφείλουν χρήματα στους γαλατάδες από τις de minimis που θα λάβουν για έναν μήνα ζωοτροφών. «Στο υπουργείο δεν αντιλαμβάνονται το πρόβλημα για να δώσουν λύση», λέει ο κ. Γρηγοριάδης, μεταφέροντας το μήνυμα. Τελικά, μάλλον στην Αθήνα βρίσκουν τρόπο να παρακολουθούν τη βόσκηση, αλλά όχι να ακούσουν τους κτηνοτρόφους. Ο κ. Δημητριάδης υπογραμμίζει ότι το πάγωμα των χρεών, που υποσχέθηκε ο υφυπουργός, δεν συνιστά λύση και ότι χρειάζεται να γίνει διαγραφή.

Θεσσαλία: Η νόσος πολιορκεί όλη την περιφέρεια

Όλη τη Θεσσαλία έχει πνίξει, πλέον, η ευλογιά, μετά και τα πρώτα κρούσματα της ζωονόσου των αιγοπροβάτων που έκαναν την εμφάνισή τους και στον Νομό Καρδίτσας. Δύο κρούσματα καταγράφηκαν στη Μεταμόρφωση του Δήμου Παλαμά, όπου θανατώθηκαν 70 ζώα, ενώ με τον μοριακό έλεγχο σε δείγμα σάλιου, που εφαρμόζεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, επιβεβαιώθηκε και ένα ακόμη κρούσμα στην Κυψέλη του Δήμου Σοφάδων. Ήδη και στον νομό αυτόν έχει ενεργοποιηθεί το σχετικό πρωτόκολλο, με τις ισχύουσες απαγορεύσεις. Η περιφέρεια ενημέρωσε τους δημάρχους, οι οποίοι με τη σειρά τους ενημερώνουν τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, ώστε οι τελευταίοι να προχωρήσουν σε ενημέρωση των κτηνοτρόφων για την αυστηρή τήρηση των μέτρων.

Η προσοχή όλων, πλέον, είναι στραμμένη στους δήμους Τυρνάβου και Ελασσόνας, όπου χτυπάει η καρδιά της κτηνοτροφίας στη Θεσσαλία και πιθανή εμφάνιση της ζωονόσου θα πλήξει ολοκληρωτικά το ζωικό κεφάλαιο και την τοπική οικονομία. Μπορεί –όπως προαναφέρθηκε– το ΥΠΑΑΤ να ανακοίνωσε την υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης για τη στήριξη των κτηνοτρόφων λόγω εγκλεισμού με 14 ευρώ ανά ζώο, ωστόσο απογοήτευση και προβληματισμός κυριαρχεί στις τάξεις των παραγωγών, καθώς η ευλογιά αποδεικνύεται ανθεκτική.

Μοριακός έλεγχος των αιγοπροβάτων

Στα ενδότερα του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου, που διενεργεί –με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Θεσσαλίας– τον μοριακό έλεγχο –με δείγματα από σάλιο αιγοπροβάτων– για τον γρηγορότερο εντοπισμό της ζωονόσου της ευλογιάς βρέθηκε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας. Ο κ. Κουρέτας, συνοδευόμενος από τον αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα, Δημήτρη Τσέτσιλα, ξεναγήθηκε από τον καθηγητή Γιώργο Βαλιάκο και τους συνεργάτες του στους χώρους που παραλαμβάνονται και αναλύονται τα δείγματα που φτάνουν από ολόκληρη τη Θεσσαλία, με στόχο τον γρηγορότερο εντοπισμό της νόσου.

Ο περιφερειάρχης δήλωσε «ικανοποιημένος από το έργο που γίνεται», χαρακτήρισε το εργαστήριο «πρότυπο και το καλύτερο πανελλαδικά» και τόνισε πως «η αξία της εξέτασης είναι πολύ σημαντική, αφού με την εύρεση του γενετικού υλικού του ιού βρισκόμαστε ένα βήμα πριν από τη νόσο».

Επίρριψη ευθυνών από Κουρέτα σε ΥΠΑΑΤ

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε χθες το μεσημέρι, Πέμπτη 7/8, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας έκανε εκτενή αναφορά στην ανησυχητική εξέλιξη της επιζωοτίας της ευλογιάς των προβάτων και των αιγών, με αφορμή δημοσίευμα περί ευθύνης της περιφέρειας για την εξάπλωση της ζωονόσου.

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν από τον ίδιο και τους συνεργάτες του, το ΥΠΑΑΤ ευθύνεται για τη χρόνια υποστελέχωση και διάλυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών, για την καθυστέρηση στην καταβολή των αποζημιώσεων σε κτηνοτρόφους για τις ζωοτροφές και στην καταβολή των λειτουργικών δαπανών της περιφέρειας και στην έλλειψη συνεργασίας του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς της νόσου με το Εργαστήριο που ίδρυσε η περιφέρεια στο Κτηνιατρικό Εργαστήριο Λάρισας. Επιπλέον, ο περιφερειάρχης ανέφερε ως αιτία του προβλήματος και την άρνηση των δήμων να υποδείξουν χώρους ταφής.

Πέραν αυτών, ο κ. Κουρέτας υπογράμμισε ότι υπήρξε σημαντική καθυστέρηση στην έγκριση της πρότασης που υπέβαλε η περιφέρεια προ επταμήνου για να προχωρήσει σε μοριακό έλεγχο του σάλιου των αιγοπροβάτων: «Η πρότασή μας εγκρίθηκε πριν από λίγες μέρες. Έχουμε πλέον τη δυνατότητα να βρισκόμαστε μπροστά και όχι πίσω από τη νόσο. Πώς θα ξαναδημιουργήσουν τα κοπάδια τους όσοι έχασαν τα ζώα, όταν διαπιστώνουν ότι η νόσος είναι ανεξέλεγκτη;» διερωτήθηκε.

Όπως συνόψισε ο κ. Κουρέτας, η εξέλιξη της ευλογιάς οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, που οι σημαντικότεροι εξ αυτών είναι:

Παράγοντες για τους οποίους ευθύνεται το ΥΠΑΑΤ:

Χρόνια υποστελέχωση και διάλυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών από το 2011 και έπειτα. Καθυστέρηση αποζημιώσεων κτηνοτρόφων για τις ζωοτροφές και λοιπές αποζημιώσεις. Η μέχρι στιγμής μη καταβολή αποζημιώσεων για την αναπλήρωση των ζωοτροφών στους κτηνοτρόφους οδήγησε στην αναγκαστική τους έξοδο προς βόσκηση, πράγμα που επιδείνωσε την εξέλιξη της επιζωοτίας και την εξάπλωση της νόσου. Καθυστέρηση στην καταβολή των λειτουργικών δαπανών της περιφέρειας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς. Η περιφέρεια, μέχρι στιγμής, έχει λάβει από το ΥΠΑΑΤ, σύμφωνα με την ΚΥΑ Οικονομικών αποζημιώσεων, τις επιλέξιμες λειτουργικές δαπάνες της έως τον Σεπτέμβριο του 2024. Εκκρεμούν οι λειτουργικές δαπάνες του δ’ τριμήνου 2024, που ανέρχονται σε 200.000 ευρώ. Έλλειψη συνεργασίας του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς της νόσου με το Εργαστήριο που ίδρυσε η Περιφέρεια στο Κτηνιατρικό Εργαστήριο Λάρισας. Λειτουργία ενός μόνο Εργαστηρίου στο Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών.

Παράγοντες που οφείλονται στη φύση του ιού της ευλογιάς:

Ανθεκτικότητα του ιού στο περιβάλλον. Υπερμεταδοτικότητα του ιού.

Παράγοντες που οφείλονται στη διαδικασία εκρίζωσης της νόσου:

Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του ΥΠΑΑΤ. Σύμφωνα με αυτό, για να προχωρήσει η διαδικασία της θανάτωσης – υγειονομικής ταφής, απαιτείται η επιβεβαίωση του θετικού αποτελέσματος από το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς στην Αθήνα. Πολλές φορές έχουν παρατηρηθεί καθυστερήσεις στην έκδοση των αποτελεσμάτων που οφείλονται σε διάφορους παράγοντες (καθυστέρηση παράδοσης από courier, συσσώρευση μεγάλου αριθμού δειγμάτων από όλη της Ελλάδα κ.λπ.). Διαδικασία θανάτωσης – υγειονομικής ταφής. Στην ΠΕ Μαγνησίας, στη συντριπτική πλειοψηφία των θετικών εκμεταλλεύσεων λόγω είτε αδυναμίας ταφής εντός των εκτροφών, είτε αδυναμίας/άρνησης των δήμων να ορίσουν χώρους υγειονομικής ταφής, η διαχείριση των θετικών εκτροφών γίνεται με τη μεταφορά τους με την KAFSIS (σ.σ. ανάδοχο εταιρεία του «Προγράμματος περισυλλογής και διαχείρισης ή και αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων τροφίμων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα»), σε εγκαταστάσεις διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων (ΖΥΠ). Με δεδομένο ότι η KAFSIS μπορεί να μεταφέρει και να διαχειριστεί 450-600 ζώα ημερησίως, γίνεται αντιληπτή η τραγική καθυστέρηση που μπορεί να προκληθεί στην εκρίζωση των εστιών. Μη συνεργασία των δήμων για καθορισμό χώρων υγειονομικής ταφής.

Εξοργισμένη η Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων

Την έντονη αγανάκτηση και απόγνωση των κτηνοτρόφων της Θεσσαλίας για την κατάσταση που επικρατεί με τη νόσο της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα εκφράζει σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας, εξαπολύοντας βολές για καθυστερήσεις, υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα και προσπάθεια μετάθεσης ευθυνών στους ίδιους τους παραγωγούς. «Εδώ και αρκετούς μήνες χτυπούσαμε το καμπανάκι για την εξέλιξη της ευλογιάς και την οικονομική ασφυξία που έρχεται για τους κτηνοτρόφους. Δυστυχώς, το μόνο που βλέπουμε είναι λύσεις-πυροτεχνήματα και υποσχέσεις που δεν υλοποιούνται», σημειώνει η Ομοσπονδία.

Παράλληλα, καταγγέλλεται έλλειψη σχεδίου και ανεπάρκεια διαχείρισης, ενώ τονίζεται ότι «η διαδικασία της εκρίζωσης –δηλαδή η μαζική θανάτωση των ζώων– είναι ό,τι χειρότερο έχει συμβεί στην κτηνοτροφία τα τελευταία χρόνια. Αν όντως αποκλείεται κάθε άλλη λύση πέραν της εκρίζωσης, τότε το κράτος οφείλει να αναλάβει πλήρως το μεγάλο κόστος που αυτή συνεπάγεται – και όχι να περιορίζεται σε διαπιστώσεις». Σε υψηλούς τόνους, η Ομοσπονδία κάνει λόγο για ολιγωρία στην αποζημίωση των πληγέντων, αλλά και για συσσωρευμένες οικονομικές εκκρεμότητες, που έχουν οδηγήσει σε εξουθένωση τον πρωτογενή τομέα. «Έναν χρόνο μετά, και τα 63 εκατομμύρια ευρώ για τις ζωοτροφές αγνοούνται. Η εξόφληση των βιολογικών και άλλες πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν ‘’παγώσει’’. Και όλα αυτά σε ανθρώπους που έχουν χάσει τον ύπνο τους από την αγωνία και κυνηγούν έναν αόρατο εχθρό», αναφέρεται χαρακτηριστικά. Η Ομοσπονδία απευθύνει προειδοποίηση προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, κάνοντας λόγο για το τελευταίο στάδιο αντοχής του κλάδου: «Η αντοχή και η ανοχή μας τελείωσε. Είναι ώρα ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Καμία ελπίδα και κανένα μέτρο δεν έχει ανακοινωθεί για τους ανθρώπους που έχασαν τα ζώα τους. Ο χρόνος τελείωσε. Οι αποφάσεις πρέπει να παρθούν άμεσα», καταλήγει η ανακοίνωση, θέτοντας το κρίσιμο ερώτημα: «Θέλουμε, τελικά, τους κτηνοτρόφους και την κτηνοτροφία ή όχι;»