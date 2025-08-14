Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Πρέβεζας: Άμεση καταγραφή των ζημιών και αποζημίωση στο 100% των απωλειών

Η καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή του Γυμνότοπου, στον Δήμο Ζηρού, συνεχίζει να καίει, αφήνοντας πίσω της ανυπολόγιστες ζημιές σε χωριά της Πρέβεζας. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Πρέβεζας, σπίτια, αποθήκες, κτηνοτροφικές μονάδες, καλλιέργειες, μελίσσια και ζωικό κεφάλαιο έχουν μετατραπεί σε στάχτη, ενώ οι πληγές στις τοπικές κοινωνίες είναι τεράστιες.

Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στις Τοπικές Κοινότητες Αγίου Γεωργίου, Παντάνασσας, Δρυόφυτου, Γυμνότοπου, Δρυμώνα, Ρωμιάς και Φιλιππιάδας. Αγρότες και κτηνοτρόφοι είδαν τους κόπους μιας ζωής να χάνονται μέσα σε λίγες ώρες, καθώς καταστράφηκαν υποδομές, αποθήκες με ζωοτροφές και γεωργικό εξοπλισμό, ενώ μεγάλος αριθμός ζώων και μελισσιών απανθρακώθηκε.

Χωρίς ρεύμα και νερό για ώρες

Η κατάσταση επιδεινώθηκε από πολύωρες διακοπές ρεύματος και νερού σε πολλές κοινότητες. Χαρακτηριστικό είναι ότι, όπως καταγγέλλουν κάτοικοι του Αγίου Γεωργίου, έμειναν χωρίς νερό, την ώρα που το χωριό τους υδροδοτεί περιοχές της Πρέβεζας, της Άρτας και της Λευκάδας.

Αγώνας χωρίς υποστήριξη

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, οι κάτοικοι και οι αγρότες με τα γεωργικά τους μηχανήματα βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή για να συγκρατήσουν τις φλόγες, όπως τονίζει η Ομοσπονδία, χωρίς ουσιαστική κρατική βοήθεια και με ελλείψεις σε πυροσβεστικές δυνάμεις, υποδομές και σχέδιο πρόληψης.

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση

Η Ομοσπονδία επιρρίπτει σοβαρές ευθύνες στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την για υποστελέχωση και ανεπαρκή εξοπλισμό της Πυροσβεστικής, καθώς και για τον διαχωρισμό πρόληψης και καταστολής στις δασικές πυρκαγιές, που αφήνει τον πληθυσμό και το φυσικό περιβάλλον εκτεθειμένα.

Αιτήματα για άμεση στήριξη

Η Ομοσπονδία απαιτεί:

-Άμεση καταγραφή των ζημιών και αποζημίωση στο 100% των απωλειών.

-Έκτακτη οικονομική ενίσχυση χωρίς όρους για την κάλυψη βασικών αναγκών.

-Παροχή ζωοτροφών από το κράτος σε όλους τους πληγέντες κτηνοτρόφους.

-Αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα ρεύματος και ύδρευσης για τη λειτουργία μονάδων.

-Αποζημίωση για κατεστραμμένες υποδομές, καλλιέργειες και εξοπλισμό, καθώς και για το χαμένο εισόδημα μέχρι την πλήρη αποκατάσταση.

-Στήριξη των μελισσοκόμων που έχασαν κυψέλες και εισόδημα.

-Στελέχωση των Δασαρχείων και άμεση έναρξη έργων αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας.

-Αποζημίωση για φθορές σε αγροτικά μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν στην πυρόσβεση.

-Κατάργηση του τέλους εκτιμήσεων στον ΕΛΓΑ για τις αιτήσεις αποζημίωσης.

Η Ομοσπονδία καλεί τους πληγέντες αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους να βρίσκονται σε αγωνιστική ετοιμότητα και να διεκδικήσουν από κοινού την άμεση στήριξη και αποκατάσταση των ζημιών.