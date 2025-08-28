ΟΠΕΚΑ: Την Παρασκευή 29/8, καταβάλλονται τα επιδόματα Αυγούστου
Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ενημερώνουν ότι την Παρασκευή 29/8/2025, θα καταβληθούν τα επιδόματα για τον μήνα Αύγουστο, συνολικού ύψους 179.946.340 ευρώ σε 593.210 δικαιουχους.
Συγκεκριμένα θα πληρωθούν:
Επίδομα Στέγασης: 184.642 δικαιούχοι – 22.155.832 ευρώ
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 161.175 δικαιούχοι –37.559.959 ευρώ
Αναπηρικά: 178.719 δικαιούχοι – 87.617.265 ευρώ
Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 541 δικαιούχοι –171.379 ευρώ
Επίδομα Ομογενών: 5.149 δικαιούχοι –181.420 ευρώ
Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.867 δικαιούχοι – 4.960.277 ευρώ
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.026 δικαιούχοι – 9.056.628 ευρώ
Έξοδα Κηδείας: 82 δικαιούχοι – 65.556 ευρώ
Επίδομα Γέννησης: 9.819 δικαιούχοι – 12.909.500 ευρώ
Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 9 δικαιούχοι – 5.100 ευρώ
Κόκκινα Δάνεια: 2.707 δικαιούχοι– 229.225 ευρώ
Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 21 δικαιούχοι – 21.000 ευρώ
Ευάλωτοι Οφειλέτες: 322 δικαιούχοι –34.284 ευρώ
Επίδομα Αναδοχής: 604 δικαιούχοι – 475.729 ευρώ
Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.092 δικαιούχοι – 1.627.954 ευρώ
Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 12.427 δικαιούχοι -2.862.496 ευρώ
Επαγγελματίας Ανάδοχος: 8 δικαιούχοι – 12.736 ευρώ
Υπενθυμίζουμε ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.