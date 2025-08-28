ΟΠΕΚΑ: Την Παρασκευή 29/8, καταβάλλονται τα επιδόματα Αυγούστου

Στη συντήρηση και βελτίωση του μονοπατιού στη Νέδα, που οδηγεί στους καταρράκτες, και την άρση της επικινδυνότητάς του προχωρά το αμέσως προσεχές διάστημα ο Δήμος Ζαχάρως, σε συνεργασία με το Δασαρχείο Ολυμπίας. Πρόκειται για ένα έργο ουσιώδες και επιτακτικό, ειδικά μετά τον θανάσιμο τραυματισμό ενός τετράχρονου παιδιού και το σοβαρό ατύχημα ενός 60χρονου πεζοπόρου. Η μελέτη […]

28/08/2025 1' διάβασμα