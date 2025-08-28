Ασφαλέστερη πρόσβαση στους καταρράκτες της Νέδας

Στη συντήρηση και βελτίωση του μονοπατιού στη Νέδα, που οδηγεί στους καταρράκτες, και την άρση της επικινδυνότητάς του προχωρά το αμέσως προσεχές διάστημα ο Δήμος Ζαχάρως, σε συνεργασία με το Δασαρχείο Ολυμπίας. Πρόκειται για ένα έργο ουσιώδες και επιτακτικό, ειδικά μετά τον θανάσιμο τραυματισμό ενός τετράχρονου παιδιού και το σοβαρό ατύχημα ενός 60χρονου πεζοπόρου.

Η μελέτη συντήρησης και βελτίωσης του μονοπατιού, προϋπολογισμού 140.000 ευρώ, περιλαμβάνεται στη συνολική μελέτη, με τίτλο «Προγραμματισμός (Master Plan) Παρεμβάσεων για την Προστασία, Διαχείριση και Ανάδειξη των Δημοσίων Δασών του Δήμου Ζαχάρως – Φιγαλείας», την οποία παρέδωσε πρόσφατα ο δήμαρχος Ζαχάρως, Κώστας Μητρόπουλος, στον δασάρχη Ολυμπίας, Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, και την προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας, Δρ. Ερωφίλη – Ίρις Κόλλια. Η μελέτη έχει ήδη κατατεθεί στη Διεύθυνση Δασών Ηλείας και αναμένονται οι τελικές και οριστικές διορθώσεις, ώστε τα έργα να ξεκινήσουν άμεσα, δεδομένου ότι υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.

Στις εργασίες για την αποκατάσταση του μονοπατιού περιλαμβάνεται η διαπλάτυνσή του στο 1,5 μέτρο, ώστε να υπάρχει δυνατότητα ασφαλούς διασταύρωσης δύο ατόμων. Επίσης, στα έργα εντάσσεται η κατασκευή σκαλοπατιών, η τοποθέτηση ξυλοκατασκευής κατάντη του μονοπατιού, για την ασφάλεια των πεζοπόρων, ενώ ανάντη αυτού θα τοποθετηθούν χειρολισθήρες.