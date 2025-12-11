ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ενημέρωση των κομμάτων και των θεσμών αποτελεί πάγια υποχρέωση του Οργανισμού

11/12/2025
1' διάβασμα
opekepe-i-enimerosi-ton-kommaton-kai-ton-thesmon-apotelei-pagia-ypochreosi-tou-organismou-360363

Με ανακοίνωσή του ο ΟΠΕΚΕΠΕ υπογραμμίζει τον θεσμικό ρόλο του Οργανισμού στην εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και στη δίκαιη καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων.

Πιο συγκεκριμένα η ανακοίνωση του Οργανισμού αναφέρει ότι: «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένας θεσμικός φορέας που έχει την ευθύνη εφαρμογής της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της ορθής καταβολής των κοινοτικών ενισχύσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, η πλήρης και αντικειμενική ενημέρωση των πολιτικών κομμάτων και των θεσμών αποτελεί πάγια υποχρέωση του Οργανισμού.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκαθαρίζει ότι:

  • Ο Πρόεδρος και τα στελέχη του είναι διαθέσιμοι σε όλα τα κόμματα, χωρίς εξαίρεση, για τεχνική και αντικειμενική ενημέρωση σχετικά με κάθε πτυχή της λειτουργίας του.
  • Ο Οργανισμός λειτουργεί με διαφάνεια, πλήρη συμμόρφωση προς το ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο και μοναδικό γνώμονα τη δίκαιη καταβολή των ενισχύσεων στους παραγωγούς.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα συνεχίσει να εργάζεται με διαφάνεια και προσήλωση στην αποστολή του, διατηρώντας ανοιχτή επικοινωνία με όλους τους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου».

ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΑΠΟ:
ypaithros.gr
Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ