Εκπνέει ο χρόνος προκήρυξης της προδημοσίευσης των νέων Σχεδίων Βελτίωσης

Λιγότερο από 30 ημέρες περιθώριο έχουν οι διαχειριστικές αρχές του ΥΠΑΑΤ, προκειμένου να καταφέρουν να τηρήσουν το χρονοδιάγραμμα που, έστω και άτυπα, είχαν θέσει για τα πολυαναμενόμενα Σχέδια Βελτίωσης.

Σύμφωνα με πηγές του ΥΠΑΑΤ, τον περασμένο Νοέμβριο ο στόχος ήταν έως το τέλος του έτους να γίνει εφικτή η έκδοση της προδημοσίευσης για τα νέα Σχέδια Βελτίωσης, στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-73-2.1 «Σχέδια Βελτίωσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα».

Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά τότε, από υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο προγραμματισμός του ΥΠΑΑΤ για τα νέα Σχέδια Βελτίωσης ήταν να προκηρυχθούν εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026, χρονική περίοδο κατά την οποία θα έχει ολοκληρωθεί και η αξιολόγηση των αιτήσεων της Παρέμβασης για την «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας». Όπως ανέφεραν τα ίδια στελέχη στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, «με αυτόν τον τρόπο, οι νέοι γεωργοί που θα ενταχθούν στο μέτρο θα μπορούν να συμμετάσχουν στα Σχέδια Βελτίωσης, ενισχύοντας περαιτέρω την παραγωγική δυναμική των εκμεταλλεύσεών τους». Ωστόσο, δεδομένης της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί με τις αγροτικές επιδοτήσεις, όλα δείχνουν ότι τα χρονοδιαγράμματα μάλλον πάνε πίσω, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τον κλάδο.

Αναφορικά με τα ποσά ενίσχυσης που προβλέπονται για τα Σχέδια Βελτίωσης, αυτά αναμένονται να διαμορφωθούν με βάση τις πρόσθετες δράσεις που θα εντάξει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο προσεχές διάστημα, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και την ενίσχυση των επενδυτικών κινήτρων στον πρωτογενή τομέα.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της ανακατανομής πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), εξετάζεται η ενίσχυση του υποέργου της Μεταποίησης με επιπλέον κονδύλια, που μπορεί να φτάσουν έως και 10 εκατ. ευρώ, μέσα από τις απεντάξεις έργων που δεν έχουν υλοποιηθεί.

Στόχος του ΥΠΑΑΤ με τις παραπάνω παρεμβάσεις –σύμφωνα με πηγές του υπουργείου– είναι να διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο στήριξης των επενδύσεων στον αγροτικό τομέα, συνδυάζοντας τη νέα ΚΑΠ, το Ταμείο Ανάκαμψης και τις εθνικές ενισχύσεις, με στόχο έναν σύγχρονο, ανταγωνιστικό και βιώσιμο πρωτογενή τομέα.