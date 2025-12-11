ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμές 3,8 δισ. ευρώ μέσα στο 2025 – Τα μόνιμα μέτρα της κυβέρνησης για τους αγρότες

Κατά το διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2025 προβλέπεται ότι θα έχουν καταβληθεί στους αγρότες 3,8 δις ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τον ΕΛΓΑ, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται σε ενημερωτικό σημείωμα που εξέδωσε το υπουργείο, μετά τη συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ την Τετάρτη 10/12, με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα, μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί στους αγρότες 2,6 δις ευρώ και μέχρι τέλος Δεκεμβρίου θα πληρωθεί επίσης 1,2 δις ευρώ.

Συγκεκριμένα:

Τι έχει πληρωθεί

μέχρι 10/12 Πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ 3.322.000.000 2.300.000.000 Πυλώνας 1 1.685.910.000 Πυλώνας 2 1.533.900.000 Μικρά Νησιά 30.170.000 De minimis 72.250.000 Πληρωμές Κρατικού Προϋπολογισμού 269.000.000 149.000.000 Ευλογιά 185.000.000 93.000.000 ΕΦΚ 84.000.000 56.000.000 ΕΛΓΑ 330.500.000 175.500.000 ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 2025 3.819.500.000 2.624.000.000

Αναλυτικότερα:

ΟΠΕΚΕΠΕ

Στις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ περιλαμβάνονται:

Μέσω του 1ου Πυλώνα (ΕΓΤΕ) πληρωμές 685.910.000 δισ. ευρώ

πληρωμές Μέσω του 2ου Πυλώνα (ΕΓΤΑΑ) πληρωμές 533.900.000 δισ. ευρώ .

πληρωμές . Για τα Μικρά Νησιά του Αιγαίου , πληρωμές 30,17 εκατ. ευρώ .

, πληρωμές . Οι ενισχύσεις de minimis συνολικό ποσό 72,25 εκατ. ευρώ (με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό)

Απολογισμός 1/1 – 31/8/2025 Απολογισμός 1/9 – 30/11/2025 Εκτιμήσεις 1/12 – 31/12/2025 Δράση Δικαιούχοι* Ποσό πληρωμής σε εκ. € Δικαιούχοι* Ποσό πληρωμής σε εκ. € Δικαιούχοι* Ποσό πληρωμής σε εκ. € 1ος πυλώνας ΕΓΤΕ 1.053.075 857,48 630.500 423,43 840.000 405,00 2ος πυλώνας ΕΓΤΑΑ 29.814 423,05 90.352 371,05 607.729 739,80 Πληρωμές για Μικρά Νησιά Αιγαίου 9.415 30,15 5 0,02 0 0,00 Deminimis (Κρατικός Π/Υ) 0 0,00 42.475 54,25 18,00 Σύνολο Πληρωμών 2025 1.092.304 1.310,67 763.332 848,75 1.447.729 1.162,80

* Κάθε αγρότης μπορεί να είναι δικαιούχος σε πέραν της μίας πληρωμών. Άρα ο αριθμός δικαιούχων δεν ισοδυναμεί με ΑΦΜ

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ευλογιάς και τη στήριξη των κτηνοτρόφων:

Μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί συνολικά 93 εκατ. ευρώ ( για θανατώσεις ζώων, κόστος ζωοτροφών)

( για θανατώσεις ζώων, κόστος ζωοτροφών) Στο επόμενο στάδιο, θα καταβληθούν επιπλέον 92 εκατ. ευρώ ( για θανατώσεις ζώων, κόστος ζωοτροφών, αποζημίωση χαμένου εισοδήματος)

Σε ό,τι αφορά την επιστροφή ΕΦΚ (Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης) στο αγροτικό πετρέλαιο:

μέχρι τώρα έχουν καταβληθεί πάνω από 56 εκατ. ευρώ και

και θα γίνει νέα καταβολή επί πλέον 28 εκατ. ευρώ, έως το τέλος του έτους με βάση την απόφαση του πρωθυπουργού για αύξηση κατά 50% του διαθέσιμου ποσού.

ΕΛΓΑ

Την ίδια στιγμή, ο ΕΛΓΑ έχει πιστώσει στους λογαριασμούς των αγροτών 175,5 εκ ευρώ. (143,5 ΕΛΓΑ, 32 ΚΟΕ).

Ενώ μέχρι τέλος του έτους θα πληρώσει 155 εκ. ευρώ (120 εκ. ευρώ προκαταβολή ζημιών 2020-2025 και 35 εκ ευρώ αποκατάσταση φυτικού κεφαλαίου Daniel).

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Στο επόμενο διάστημα, μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, αναμένονται οι εξής πληρωμές: