ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμές 3,8 δισ. ευρώ μέσα στο 2025 – Τα μόνιμα μέτρα της κυβέρνησης για τους αγρότες

11/12/2025
3' διάβασμα
opekepe-pliromes-38-dis-evro-mesa-sto-2025-ta-monima-metra-tis-kyvernisis-gia-tous-agrotes-248109

Κατά το διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2025 προβλέπεται ότι θα έχουν καταβληθεί στους αγρότες 3,8 δις ευρώ  από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τον ΕΛΓΑ, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται σε ενημερωτικό σημείωμα που εξέδωσε το υπουργείο, μετά τη συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ την Τετάρτη 10/12, με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα, μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί στους αγρότες 2,6 δις ευρώ και μέχρι τέλος Δεκεμβρίου θα πληρωθεί επίσης 1,2 δις ευρώ.

Συγκεκριμένα:

 

 

Τι έχει πληρωθεί
μέχρι 10/12

Πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ

3.322.000.000

2.300.000.000

Πυλώνας 1

1.685.910.000

 

Πυλώνας 2

1.533.900.000

 

Μικρά Νησιά

30.170.000

 

De minimis

72.250.000

 

Πληρωμές Κρατικού Προϋπολογισμού

269.000.000

149.000.000

Ευλογιά

185.000.000

93.000.000

ΕΦΚ

84.000.000

56.000.000

ΕΛΓΑ

330.500.000

175.500.000

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 2025

3.819.500.000

2.624.000.000

Αναλυτικότερα:

ΟΠΕΚΕΠΕ

Στις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ περιλαμβάνονται:

  • Μέσω του1ου Πυλώνα (ΕΓΤΕ)  πληρωμές 685.910.000 δισ. ευρώ
  • Μέσω του2ου Πυλώνα (ΕΓΤΑΑ)  πληρωμές 533.900.000 δισ. ευρώ.
  • Για τα Μικρά Νησιά του Αιγαίου, πληρωμές 30,17 εκατ. ευρώ.
  • Οι ενισχύσεις de minimis συνολικό ποσό 72,25 εκατ. ευρώ (με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό) 

 

Απολογισμός

1/1 – 31/8/2025

Απολογισμός

1/9 – 30/11/2025

Εκτιμήσεις

1/12 – 31/12/2025

Δράση

Δικαιούχοι*

Ποσό πληρωμής σε εκ. €

Δικαιούχοι*

Ποσό πληρωμής σε εκ. €

Δικαιούχοι*

Ποσό πληρωμής σε εκ. €

1ος πυλώνας ΕΓΤΕ

1.053.075

857,48

630.500

423,43

840.000

405,00

2ος πυλώνας ΕΓΤΑΑ

29.814

423,05

90.352

371,05

607.729

739,80

Πληρωμές για Μικρά Νησιά Αιγαίου

9.415

30,15

5

0,02

0

0,00

Deminimis (Κρατικός Π/Υ)

0

0,00

42.475

54,25

 

18,00

Σύνολο Πληρωμών 2025

1.092.304

1.310,67

763.332

848,75

1.447.729

1.162,80

* Κάθε αγρότης μπορεί να είναι δικαιούχος σε πέραν της μίας πληρωμών. Άρα ο αριθμός δικαιούχων δεν  ισοδυναμεί με ΑΦΜ 

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για  την αντιμετώπιση των συνεπειών της ευλογιάς και τη στήριξη των κτηνοτρόφων:  

  • Μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί συνολικά 93 εκατ. ευρώ ( για θανατώσεις ζώων, κόστος ζωοτροφών)
  • Στο επόμενο στάδιο, θα καταβληθούν επιπλέον 92 εκατ. ευρώ ( για θανατώσεις ζώων, κόστος ζωοτροφών, αποζημίωση χαμένου εισοδήματος)

Σε ό,τι αφορά την επιστροφή ΕΦΚ (Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης) στο αγροτικό πετρέλαιο

  • μέχρι τώρα έχουν καταβληθεί πάνω από 56 εκατ. ευρώ και
  • θα γίνει νέα καταβολή επί πλέον 28 εκατ. ευρώ, έως το τέλος του έτους με βάση την απόφαση του πρωθυπουργού για αύξηση κατά 50% του διαθέσιμου ποσού.

ΕΛΓΑ

Την ίδια στιγμή, ο ΕΛΓΑ έχει πιστώσει στους λογαριασμούς των αγροτών 175,5 εκ ευρώ. (143,5 ΕΛΓΑ, 32 ΚΟΕ).

Ενώ μέχρι τέλος του έτους θα πληρώσει 155 εκ. ευρώ (120 εκ. ευρώ προκαταβολή ζημιών 2020-2025 και 35 εκ ευρώ αποκατάσταση φυτικού κεφαλαίου Daniel).

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Στο επόμενο διάστημα, μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, αναμένονται οι εξής πληρωμές:

  • Εξόφληση Βασικής Ενίσχυσης
  • Αναδιανεμητική Ενίσχυση
  • Ενίσχυση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας (πρόγραμμα young)
  • Πληρωμή κτηνοτρόφων σε πέντε νομούς, με κατανομή βοσκοτόπων με παραγωγικά κριτήρια.
  • De minimis για φερτά υλικά και ζωοτροφές
  • Εξισωτική Ενίσχυση 2025
  • Βιολογική Γεωργία 2024
  • Επενδυτικές Δαπάνες υπαίθρου
  • Λοιπές εκκρεμότητες Πυλώνα ΙΙ έτους 2024
ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΑΠΟ:
ypaithros.gr
ΕΛΓΑ αποζημιώσειςΟΠΕΚΕΠΕ πληρωμές