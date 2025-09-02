ΟΠΕΚΕΠΕ: Σήμερα το πρώτο πόρισμα για τις παράνομες επιδοτήσεις – Στο στόχαστρο 500 ΑΦΜ που έλαβαν 20 εκατ. ευρώ

Το πρώτο επίσημο πόρισμα για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ δίνει σήμερα στη δημοσιότητα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύονται στο protothema.gr.

Σε λίγη ώρα, στις 12:00 το μεσημέρι αναμένονται οι ανακοινώσεις από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στα περίπου 500 ΑΦΜ, κυρίως φυσικών προσώπων, που φέρονται να εισέπραξαν 20 εκατομμύρια ευρώ χωρίς να τα δικαιούνται.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα επίμαχα ΑΦΜ είχαν αποκομίσει κατά μέσο όρο 30.000 έως 40.000 ευρώ το καθένα, με τις αρμόδιες αρχές να κινούνται πλέον για επιστροφή των ποσών, ασκήσεις διώξεων και πάγωμα τραπεζικών λογαριασμών. Τη σχετική δέσμευση έχουν ήδη δώσει δημόσια τόσο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μέσα από τους εξονυχιστικούς ελέγχους της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) – το αποκαλούμενο «ελληνικό FBI». Η έρευνα ξεκίνησε από τραπεζικούς λογαριασμούς σε Ελλάδα και εξωτερικό και οδήγησε σε θυρίδες, επενδύσεις σε μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια και κρυπτονομίσματα, αλλά και σε πολυτελή αυτοκίνητα τύπου Porsche Cayenne και υβριδικά Mercedes, που αποτυπώνουν τον παράνομο πλουτισμό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα ποσά που εντοπίστηκαν σε λογαριασμούς και επενδύσεις ξεπερνούσαν ακόμη και τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Γεωγραφικά οι έρευνες επεκτείνονται σχεδόν σε όλη την επικράτεια, από τη Χαλκίδα μέχρι την Κρήτη, αποδεικνύοντας ότι το κύκλωμα είχε απλώσει τα πλοκάμια του σε κάθε γωνιά της χώρας. Στόχος είναι να εντοπιστούν όχι μόνο οι βασικοί πρωταγωνιστές, αλλά και τα δευτερεύοντα πρόσωπα που λειτούργησαν ως «βοηθητικοί κρίκοι» στη διαδρομή του χρήματος.

