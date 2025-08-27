Επιβεβαίωση ypaithros.gr: Παράταση για υποβολή ΑΤΑΚ έως 30 Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Επιβεβαιώνοντας πλήρως το ρεπορτάζ του ypaithros.gr, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε το απόγευμα της Τετ΄άρτης 27/8, την άρση των ελέγχων του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) για την οριστικοποίηση των φετινών δηλώσεων ΟΣΔΕ, δίνοντας στους παραγωγούς τη δυνατότητα να εισαγάγουν το σχετικό στοιχείο έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια σχετικής επικοινωνίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Γεωργίας & Αγροτικής Ανάπτυξης – DG AGRI), η οποία σε έγγραφό της στις 25 Αυγούστου 2025 προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί καμία πληρωμή ενισχύσεων για αγροτεμάχια χωρίς δηλωμένο ΑΤΑΚ.

ΟΠΕΚΕΠΕ και Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ξεκάθαροι: Καμία άλλη παράταση δεν πρόκειται να δοθεί, προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων προς όλους τους δικαιούχους.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Γεωργίας & Αγροτικής Ανάπτυξης – DG AGRI), σε έγγραφό της στις 25/8/2025 προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογραμμίζει, σχετικά με την τρέχουσα διαδικασία υποβολής των Αιτήσεων Ενίσχυσης των αγροτών, ότι χωρίς την δήλωση του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί καμία πληρωμή ενισχύσεων.

Με δεδομένο ότι στην τρέχουσα διαδικασία υποβολής δηλώσεων που ολοκληρώνεται στις 29 Αυγούστου 2025, έχει παρατηρηθεί η δυσκολία κάποιων αγροτών να συμπεριλάβουν το ΑΤΑΚ, αποφασίσθηκε να δοθεί παράταση έως 30 Σεπτεμβρίου 2025, μόνο ως προς την συμπλήρωση του ΑΤΑΚ στις Αιτήσεις Ενίσχυσης που θα έχουν υποβληθεί μέχρι την 29 Αυγούστου 2025.

Επομένως, οι αγρότες καλούνται αφενός να ολοκληρώσουν άμεσα την υποβολή της ΕΑΕ 2025 έως την 29η Αυγούστου και αφετέρου έως την 30η Σεπτεμβρίου 2025 να υποβάλουν στην ΕΑΕ 2025 τα ελλιπή στοιχεία ΑΤΑΚ.

Άλλη παράταση δεν πρόκειται να δοθεί, καθώς διαφορετικά δεν θα μπορεί να διασφαλιστεί η έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων για το σύνολο των αγροτών.

Επαναλαμβάνουμε ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν θα γίνει καμία πληρωμή σε αιτήσεις που αφορούν σε αγροτεμάχια των οποίων δεν έχει δηλωθεί ΑΤΑΚ.

Νωρίτερα το ypaithros.gr έγραφε:

Αποκλειστικό ypaithros.gr: Άρση ελέγχων ΑΤΑΚ για την οριστικοποίηση ΟΣΔΕ και δυνατότητα εισαγωγής του μέχρι 30/9

Έως και τις 30 Σεπτεμβρίου θα μπορούν να μεταβληθούν τελικά οι δηλώσεις ΟΣΔΕ 2025 παρά το γεγονός ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ΕΑΕ εκπνέει στις 29 Αυγούστου, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ypaithros.gr. Αυτό σημαίνει ότι από τη ρύθμιση αυτή θα μπορούν να επωφεληθούν και όσες δηλώσεις δεν έχουν συνδεθεί με τον ΑΤΑΚ (Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου).

«Αναμένουμε τις σχετικές ανακοινώσεις αλλά σίγουρα θα πρόκειται για μία απολύτως απαραίτητη ρύθμιση» σύμφωνα με τον κ. Παπακωνσταντίνου, Δντή έργου της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, «καθώς έτσι αντιμετωπίζεται ένα σημαντικό πρόβλημα το οποίο έχει τεθεί έντονα προς στην ηγεσία του ΥΠΑΑΤ το τελευταίο διάστημα. Από την ανάλυση των στοιχείων υποβολής των συνεργαζόμενων ΚΥΔ της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ήταν απολύτως σαφές ότι ο ρυθμός οριστικοποίησης των δηλώσεων μέχρι και χθες ( 26/8) παρέμενε χαμηλός, παρά την αυξανόμενη χρονική πίεση, σε όλους τους Νομούς της χώρας όπου κυριαρχούν οι ετήσιες καλλιέργειες».

Χαρακτηριστικά αναφέρει ο κ. Παπακωνσταντίνου ότι «8.000 οριστικοποιήσεις την ημέρα είναι πολύ χαμηλός ρυθμός, όταν τα προηγούμενα έτη την τελευταία εβδομάδα οι οριστικοποιήσεις ανέρχονταν σε πάνω από 20.000 την ημέρα, φτάνοντας σε ορισμένες μέρες και τις 40.000».

Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, υπάρχουν περί τις 100.000 δεσμευμένες ΕΑΕ που δεν έχουν οριστικοποιηθεί, και άνθρωποι που γνωρίζουν την διαδικασία εκτιμούν ότι ακόμη και οι μισές από αυτές θα ήταν απίθανο να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος της εβδομάδας αν δοθεί η δυνατότητα εισαγωγής των ΑΤΑΚ σε επόμενο χρόνο.

Ειδικότερα, τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλία, όπου βρίσκονται οι περιοχές με αροτραίες καλλιέργειες οι οποίες μεταβάλλονται σημαντικά από έτος σε έτος. Και οι 12 Νομοί με τα χαμηλότερα ποσοστά οριστικοποίησης (15% έως 65%) βρίσκονται στην Βόρεια Ελλάδα καταδεικνύοντας την τοπική διάσταση του προβλήματος.

Οι καθυστερήσεις αποδίδονται σε αντικειμενικούς λόγους, κυρίως λόγω της σύνδεσης των αγροτεμαχίων με τον ΑΤΑΚ του Ε9, η οποία σε περιοχές με αροτραίες καλλιέργειες απαιτεί πολύ χρόνο και δυσχεραίνει την οριστικοποίηση.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι η απόφαση για άρση ελέγχων του ΑΤΑΚ για την οριστικοποίηση των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2025 και δυνατότητα εισαγωγής ΑΤΑΚ μέχρι 30/9 που προέκυψε μετά από συζητήσεις εκπροσώπων του Οργανισμού Πληρωμών του ΥΠΑΑΤ με την αντιπροεδρία της Κυβέρνησης, προβλέπει επίσης ότι μετά την καταληκτική ημερομηνία της 30/9, τα αγροτεμάχια χωρίς ΑΤΑΚ δεν θα πληρωθούν, ακόμα κι αν οι δηλώσεις έχουν καταχωρηθεί.

Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν άμεσα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.