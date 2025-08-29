Δέσμευση Τσιάρα για πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ την ερχόμενη εβδομάδα

Αν και, όπως έχει αποδειχθεί τους τελευταίους μήνες, κάθε πρόβλεψη για πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποδεικνύεται παρακινδυνευμένη, φέρνοντας τους αγρότες στα όριά τους, μια και οι υποχρεώσεις τους τρέχουν, και τονίζοντας στην «ΥΧ» ότι βρίσκονται σε απόγνωση, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, τις τελευταίες ημέρες, μέσα από διαδοχικές ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εμφανίσεις είχε αφήσει να εννοηθεί ότι πλησιάζει η ώρα των πληρωμών. Μάλιστα, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, αναφέρθηκε και στη μεγάλη πληρωμή της προκαταβολής Βασικής Ενίσχυσης, την οποία τοποθέτησε στα τέλη Οκτωβρίου. Επιπλέον, σε συνέντευξή του στο MAXFM, ξεκαθάρισε ότι από την ερχόμενη Δευτέρα, 1η Σεπτεμβρίου, θα ξεκινήσει η εκταμίευση ποσών, αφού προηγηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι, χωρίς, ωστόσο, να αναφερθεί σε συγκεκριμένα καθεστώτα και ημερομηνίες. Όπως έχει ήδη γράψει η «ΥΧ», το συνολικό ποσό που εκκρεμεί μόνο για τα Αγροπεριβαλλοντικά ξεπερνά τα 200 εκατ. ευρώ, τα οποία κατανέμονται ως εξής:

130 εκατ. ευρώ για τα νέα Βιολογικά (Φυτική Παραγωγή).

22 εκατ. ευρώ για το Κομφούζιο.

21 εκατ. ευρώ για τις Σπάνιες Φυλές.

55 εκατ. ευρώ για τα παλιά Βιολογικά (Γεωργία και Κτηνοτροφία 2022).

5 εκατ. ευρώ για τη Μελισσοκομία 2022.

Ο κ. Τσιάρας, ερωτηθείς για τις καθυστερήσεις, τις απέδωσε στην προσπάθεια εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας ότι «για να λειτουργήσει σωστά ο Οργανισμός, πρέπει να μπουν διαδικασίες που στο παρελθόν παραμελούνταν». Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι «δεν υπάρχει κίνδυνος εμπλοκής στη ροή χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση» και ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ «θα ξεκινήσει τις πληρωμές από την επόμενη εβδομάδα, μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων».

Άλλες εκκρεμότητες

Σημαντικές καθυστερήσεις υπάρχουν και σε άλλα μέτρα ενίσχυσης, μεταξύ των οποίων: