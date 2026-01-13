Π. Μαρινάκης: Κομματικά εγκάθετοι οι αγρότες που δεν έρχονται στον διάλογο για ακόμη μία φορά

«Είναι προφανές, ότι για άλλη μια φορά μία μικρή μειοψηφία των εκπροσώπων των αγροτών, όχι των αγροτών συνολικά -γιατί στα μπλόκα είναι μία μειοψηφία των αγροτών- πυρπολούν άλλη μία συνάντηση με τον πρωθυπουργό», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε τηλεοπτική συνέντευξή του στο ΣΚΑΪ, απαντώντας στους ισχυρισμούς ότι η κυβέρνηση επιχείρησε να αλλοιώσει τη σύνθεση των συναντήσεων. «Δεν στέκει σε οποιαδήποτε λογική αυτή η αιτίαση» τόνισε, επισημαίνοντας ότι είναι κάποιοι κομματικά εγκάθετοι που δεν έρχονται στον διάλογο για ακόμη μία φορά. Πρόσθεσε επίσης ότι έχουν εξαντληθεί τα όρια των αντοχών και της ανεκτικότητας.

«Καταρχάς, αυτοί οι οποίοι έχουν δίκιο να φωνάζουν αυτή τη στιγμή παραπάνω από όλους, είναι οι αγρότες που δεν είναι στα μπλόκα και αυτοί που δεν είναι αγρότες. Πριν και πάνω όλα. Γιατί αυτοί ταλαιπωρήθηκαν παραπάνω από οποιονδήποτε άλλο. Και τους οφείλουμε ως κράτος, συνολικά, μία συγγνώμη. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Γιατί; Γιατί δεν υπάρχει καμία κυβέρνηση στον κόσμο και καμία πολιτεία και πουθενά καμία αστυνομία, που να μπορεί να ρυμουλκήσει 4.000 -5.000 τρακτέρ. Αυτός είναι και ο λόγος που προβάλλουν με αυτό τον τρόπο -δεν θέλω να τον χαρακτηρίσω- κάποιοι τα αιτήματά τους. Γιατί και ο φούρναρης θέλει φτηνό ρεύμα και ο κρεοπώλης θέλει φτηνό ρεύμα και ο βιοτέχνης θέλει φτηνό ρεύμα και όλοι θέλουν φθηνό ρεύμα, αλλά δεν έχουν τρακτέρ να πάνε να κλείσουν τον δρόμο», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Επεσήμανε ακόμη ότι χρειάστηκαν περίπου τριάντα χρόνια «σε αυτή τη χώρα να συμφωνήσει το πολιτικό σύστημα, βασικά όχι να συμφωνήσει το πολιτικό σύστημα, να βρεθεί ένα κόμμα που να πει το αυτονόητο ότι μια κατάληψη σε ένα πανεπιστήμιο είναι παράνομη πράξη και πρέπει οι καταληψίες να παίρνονται, όπως είναι, και να πηγαίνουν στη Δικαιοσύνη. Ήρθε, νομίζω, η στιγμή, να συνεννοηθούμε ότι το να “κόβεις” την Ελλάδα στα δύο, ειδικά μετά από τόση ικανοποίηση αιτημάτων, είναι κάτι παράνομο που απλά και μόνο οι αρχές πρέπει να επιληφθούν».

Στο σημείο αυτό απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Μαρινάκης είπε ότι εάν κλείσουν οι δρόμοι θα παρέμβει η αστυνομία με τον τρόπο που θα κρίνει καθώς είναι υποχρέωση των αρχών και της δικαιοσύνης, που είναι ανεξάρτητη. «Πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος, προφανώς χωρίς την αστυνομία ο νόμος δεν μπορεί να εφαρμοστεί… Όταν ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις, ασχέτως αν ο τρόπος που χρησιμοποιήθηκε σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούσε τον νόμο, υπήρχε μια δύσκολη κατάσταση. Ποια ήταν η δύσκολη κατάσταση; Καθυστέρηση πληρωμών, ήρθη αυτός ο λόγος, οι πληρωμές ολοκληρώθηκαν και μάλιστα το ποσό 3,8 δισ. είναι το μεγαλύτερο ποσό από οποιαδήποτε άλλη χρονιά. Δεύτερον, το αγκάθι του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει κοστίσει στη χώρα μας τρία δισεκατομμύρια τα τελευταία 30 χρόνια, εδώ, πλέον, έχουμε τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και οι νόμιμοι αγρότες, όπως απεδείχθη, πήραν παραπάνω, μάλιστα ακόμα 160 εκατομμύρια θα πάρουν οι κτηνοτρόφοι, οι βαμβακοπαραγωγοί και οι σιτοπαραγωγοί. Άρα, ήρθη και αυτός ο λόγος και βλέπουμε τον έναν μετά τον άλλον να πηγαίνουν στη δικαιοσύνη να ελέγχονται στις αρχές… Προσέξτε, και αυτή τη στιγμή, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί δεν μας ακούνε μόνο αγρότες, μας ακούνε και όλοι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι. Έχουμε το φθηνότερο αγροτικό ρεύμα στην Ευρώπη, τα 8,5 λεπτά δεν τα έχει καμία άλλη χώρα», είπε χαρακτηριστικά.

Υπογράμμισε στη συνέχεια ότι η κυβέρνηση «ικανοποιεί τη συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων αυτών και πάρα ταύτα, επειδή αντιλαμβανόμαστε, ότι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας που είναι ο πρωτογενής τομέας, χρειάζεται όσο το δυνατόν περισσότερα -δεν αναφέρομαι σε αυτά τα οποία θα δοθούν τώρα, αυτά που θα δοθούν τώρα, είναι αυτά που έχουν ανακοινωθεί- αλλά είναι η μεγάλη συζήτηση για την ΚΑΠ, για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα, κάποιες τεχνικές διευθετήσεις για τα ήδη ανακοινωθέντα μέτρα. Τους λέμε, ελάτε παρά τις προηγούμενες αρνήσεις. Ελάτε, με τον Πρωθυπουργό. Και ποιους όρους βάζουμε; Δεν βάζουμε τίποτα τρελούς όρους.

Πρώτον, για λόγους ασφαλείας και για να έχει αξία η συζήτηση, ένα όριο 20 ατόμων σε έκτακτη συνάντηση, που δέχθηκε ο κύριος Τσιάρας με συνεννόηση με τον πρωθυπουργό να πάνε 25. Και τι άλλο είπαμε; Για να λέμε και την πραγματικότητα στον κόσμο. Δεν μπορεί να είναι άνθρωποι οι οποίοι ελέγχονται, οι λεγόμενοι δηλαδή “ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ”, όπως λέει ο κόσμος. Εγώ δε λέω, ότι είναι ένοχοι, δε λέω ότι είναι ένοχοι. Δεν μπορεί όμως ο πρωθυπουργός να συνομιλεί με αυτούς, οι οποίοι ελέγχονται για παράνομες επιδοτήσεις». Είπε χαρακτηριστικά ότι «δεν μπορεί ο πρωθυπουργός να συνομιλεί με ανθρώπους οι οποίοι ελέγχονται για τον βασικό λόγο που ο κόσμος βρήκε στους δρόμους».

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη Mercosur επεσήμανε ότι πρόκειται για «μια εμπορική οικονομική συμφωνία μεταξύ της Ευρώπης και των χωρών του Νότου, που είναι Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη, Ουρουγουάη, Βολιβία κ.λπ. Τι προβλέπει αυτή η συμφωνία, η οποία έγινε το 2019 και τώρα υπεγράφησαν ουσιαστικά οι όροι, «δίχτυ προστασίας» για τους παραγωγούς. Αυτό έγινε τώρα. Προβλέπει χαμηλότερους ή καθόλου δασμούς για εισαγωγές από αυτές τις χώρες, γιατί δεν υπάρχει επάρκεια σε κάποια προϊόντα και εξαγωγές σε αυτές τις χώρες». Θέλησε στη συνέχεια να εξηγήσει «τι κερδίζουμε και τι ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, από τους ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και δεν ψηφίστηκε από τους υπόλοιπους ευρωβουλευτές της χώρας μας. Τα κόμματα στα οποία ανήκει το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Λύση υπερψήφισαν αυτά που θα σας πω. Τέσσερα πράγματα θα σας πω, είναι και άλλα… Πρώτον, ξεκινάω επειδή μου το είπατε, με αυτή την ψηφοφορία και αυτό το οποίο έγινε 16 Δεκεμβρίου στο Ευρωκοινοβούλιο. Υπάρχουν σαφείς κανόνες σύμφωνα με τους οποίους κάθε εισαγόμενο προϊόν πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές οι οποίες ισχύουν σε κάθε χώρα της Ευρώπης, ένα. Δύο, πάμε σε μία αγορά όπου εμείς, οι εξαγωγές μας, ανέρχονται σε 34 εκατομμύρια ετησίως ενώ οι εισαγωγές είναι 525 εκατομμύρια. Τα λέω ακριβώς. Πάμε σε μία αγορά, λοιπόν, 270 εκατομμυρίων πολιτών τα προϊόντα μας. Τρίτο πολύ σημαντικό. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο να το ακούσει ο κόσμος. Προστατεύονται 300 ευρωπαϊκά προϊόντα, 21 εκ των οποίων ελληνικά ως προς τη γεωγραφική ονομασία προέλευσης. Όπως η φέτα, το ελαιόλαδο, η ελιά Καλαμάτας, η κορινθιακή σταφίδα, ο κρόκος Κοζάνης, η μαστίχα Χίου, το μανούρι, η κεφαλογραβιέρα, το τσίπουρο, το ελαιόλαδο Σητείας, πάρα πολλά κρασιά: Μαντινείας, Νάουσας, Νεμέας, Σαντορίνης, Σάμου, Αμύνταιου, ρετσίνα. Τι σημαίνει αυτό; Ότι μέχρι τώρα μπορεί να υπήρχε φέτα Παραγουάης, τσίπουρο Ουρουγουάης. Τώρα δεν θα υπάρχει. Και το κυριότερο και τέταρτο, αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ο Έλληνας και ο Ευρωπαίος παραγωγός, αυτά τα προϊόντα να τα πουλάει επί δύο, επί τρία. Μπήκε και μία ρήτρα:Αν οι εισαγωγές ξεπεράσουν το 5% σε μία χώρα τότε αίρεται αυτή η συμφωνία και πάμε στο προηγούμενο καθεστώς των δασμών».

Περνώντας στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση κινείται «σε διαφορετικό γήπεδο», στη λογική των προγραμμάτων, των θέσεων, των συγκεκριμένων πράξεων και της αξιολόγησης από τους πολίτες. Γι’ αυτό, όπως είπε, δεν μπορεί να μπει στη λογική σχολιασμού μονοπρόσωπων κομμάτων που δεν έχουν ακόμη παρουσιάσει πρόγραμμα ή δομή, σημειώνοντας ωστόσο ότι όλα αφορούν την κυβέρνηση και ότι τελικά η κάλπη θα δείξει το πραγματικό αποτύπωμα των νέων σχημάτων. Υπενθύμισε ότι στο παρελθόν πολλά τέτοια κόμματα ξεκίνησαν με υψηλές δημοσκοπήσεις αλλά κατέληξαν εκτός πολιτικού σκηνικού.

Αναφερόμενος στην τάση των ψηφοφόρων προς αντισυστημικές επιλογές, τόνισε ότι η δημοκρατία επιτρέπει στον καθένα να ψηφίζει ό,τι θέλει, όμως η εμπειρία της περιόδου 2010-2015 έδειξε ότι οι «δοκιμές» σε ανομοιογενή σχήματα κόστισαν στη χώρα: οικονομικές απώλειες, νέοι φόροι, υποθήκευση περιουσίας και ακραίες πολιτικές πρακτικές. Έτσι, εκτίμησε ότι σήμερα οι πολίτες είναι πιο ώριμοι να αξιολογήσουν τις επιλογές τους.

Παραδέχθηκε ότι η κυβέρνηση έχει κάνει λάθη και αστοχίες–όπως στο θέμα της ακρίβειας ή υποθέσεις που δημιούργησαν δυσαρέσκεια–και ότι καταβάλλεται προσπάθεια να διορθωθούν. Τόνισε όμως ότι η ακρίβεια είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα και ότι η Ελλάδα, βάσει δεικτών, τα καταφέρνει καλύτερα σε σχέση με άλλες χώρες. Παράλληλα, διερωτήθηκε κατά πόσο κόμματα χωρίς δομή, στελέχη και σαφές πρόγραμμα μπορούν να διαχειριστούν κρίσιμες καταστάσεις, όπως πανδημίες, μεταναστευτικές ροές, κρίσεις στα σύνορα ή σημαντικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις.

Σε ό,τι αφορά την κριτική περί «ήρεμων νερών» και υποχωρήσεων προς την Τουρκία, ο κ. Μαρινάκης απέρριψε πλήρως τον ισχυρισμό. Τόνισε ότι επί Κυριάκου Μητσοτάκη έγιναν ιστορικά βήματα στην εξωτερική πολιτική–συμφωνίες ΑΟΖ, μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα, ενίσχυση συνεργασιών– και ότι χωρίς καμία υποχώρηση μειώθηκαν δραστικά οι παραβιάσεις και αντιμετωπίστηκε η κρίση στον Έβρο. Παράλληλα, ανέφερε ότι το μεταναστευτικό έχει μειωθεί κατά 80% από το 2019, παρότι παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα σε όλη την Ευρώπη.

Αναφερόμενος στις ενδοκυβερνητικές εντάσεις που παρατηρήθηκαν δημοσίως, υπογράμμισε ότι για την κυβέρνηση το θέμα θεωρείται λήξαν και πως η ουσία είναι να επικεντρωθούν όλοι στο κυβερνητικό έργο. Παράλληλα, σημείωσε ότι η τοξικότητα ορισμένων πολιτικών αντιπάλων δυσχεραίνει τον κοινοβουλευτικό διάλογο, αλλά η ευθύνη των κυβερνητικών στελεχών είναι να υπερασπίζονται με συνέπεια το έργο της κυβέρνησης.

Τέλος, αναφερόμενος στην εικόνα της Νέας Δημοκρατίας με βάση δημοσκόπηση, επεσήμανε ότι βρίσκεται σταθερά πάνω από το 30%, στο 32%, γεγονός που αφορά μάλιστα μια κυβέρνηση σχεδόν επτά ετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ