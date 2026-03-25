Το Μεσολόγγι κρατά χαμηλά τις τιμές στα Βαλέντσια της Λακωνίας

Σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη φάση έχει μπει η αγορά των Βαλέντσια στη Λακωνία, όπου το ζητούμενο είναι η διαμόρφωση μιας τιμής που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των παραγωγών. Η παράλληλη κοπή Βαλέντσια και Λάνε στο Μεσολόγγι, και μάλιστα σε μεγάλες ποσότητες, έχει οδηγήσει τους παραγωγούς στη Λακωνία σε μείωση των εμπορικών συναλλαγών.

Ο παραγωγός και γεωπόνος, Χρήστος Αναγνωστάκος, δήλωσε: «Αυτή τη στιγμή η τιμή κινείται στα 0,30 ευρώ. Παράλληλα δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα με τους Ιταλούς, που έκοβαν πορτοκάλια με τα κλαριά, με αποτέλεσμα να μπλοκαριστούν φορτία».

Στη γενικότερη προβληματική εικόνα προστίθεται και η κατάσταση των Μέρλιν, τα οποία, λόγω των καιρικών συνθηκών, έχουν φουσκώσει και έχουν χαλάσει. Η τιμή τους κυμαίνεται στα 0,20–0,25 ευρώ, και μεγάλες ποσότητες κατευθύνονται στη χυμοποίηση με 0,08 ευρώ το κιλό. «Τα Βαλέντσια, όμως, αυτή τη χρονιά είναι πολύ καλά σε ποιότητα και μέγεθος, σε αντίθεση με άλλες χρονιές που υπήρχε μικροκαρπία», προσθέτει ο Χρήστος Αναγνωστάκος.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του: «Σε 15 μέρες θα έχει ολοκληρωθεί η συγκομιδή, και τότε οι έμποροι θα κατέβουν στη Λακωνία, για να διαμορφωθούν οι τιμές πώλησης. Αυτή τη στιγμή, λόγω των γεγονότων στο Ιράν, δεν μπορούμε να κάνουμε καμία πρόβλεψη, αφού δεν μπορούμε να υπολογίσουμε το κόστος μεταφοράς στις χώρες εξαγωγής». Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι την περασμένη χρονιά η τιμή είχε φτάσει τα 0,60 ευρώ.

Χυμός

Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας «Χελιώτης», κ. Γεώργιος Χελιώτης, αναφερόμενος στην πορεία της χυμοποίησης, δήλωσε: «Η χαμηλή τιμή στη χυμοποίηση δεν αφήνει πολλά περιθώρια για μεγάλες ποσότητες. Τα Λάνε και τα Βαλέντσια που ξεκίνησαν καλά, τελικά κόλλησαν. Η τιμή αυτή τη στιγμή είναι 0,12 ευρώ μικτά και φυσικά δημιουργεί προβλήματα. Ακόμα και τα Μέρλιν και οι Ναβαλίνες που έμειναν στα δέντρα δεν κινούνται. Η πρόβλεψη είναι ότι μόλις προχωρήσει η περίοδος με τα Βαλέντσια, η τιμή θα ανέβει, αλλά χωρίς μεγάλη διαφορά από τη σημερινή. Η πιο πιθανή άνοδος είναι στα 5–10 λεπτά, δεδομένου ότι τα Βαλέντσια έχουν μεγαλύτερη απόδοση κατά 40%. Στη χυμοποίηση κατευθύνεται συνήθως το 20% της συνολικής παραγωγής».

Γεγονός είναι ότι μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να ξεκαθαριστεί η κατάσταση με τις τιμές για χυμοποίηση στα Βαλέντσια.

Τέλος, ο Πέτρος Μπλέτας, παραγωγός από την Σκάλα Λακωνίας, αναφερόμενος στα Βαλέντσια δήλωσε: «Η τιμή εκκίνησης φέτος είναι τα 0,30 ευρώ, ενώ την περασμένη χρονιά τερματίσαμε στα 0,60 ευρώ. Η παραγωγή ήταν μειωμένη κατά 20%, κυρίως στην κοιλάδα του Ευρώτα. Όσον αφορά τις εξαγωγές, το ενδιαφέρον παραμένει υψηλό, κυρίως στις Βαλκανικές χώρες και στην Ιταλία».

Για τη χυμοποίηση, πρόσθεσε: «Η τιμή είναι στα 0,13 ευρώ. Στις καλλιέργειες, είναι σαφές ότι τα Μέρλιν αντιμετωπίζουν πρόβλημα, αφού αρκετοί παραγωγοί τα αντικαθιστούν με Λάνε και Νόβα. Τα Νόβα αυτή τη χρονιά πήγαν στα 0,50–0,60 ευρώ. Η πλειοψηφία επιμένει στα Βαλέντσια. Αυτή τη στιγμή η κίνηση στις εσωτερικές αγορές είναι μειωμένη, με κακή ψυχολογία λόγω του πολέμου».