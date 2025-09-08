«Πακέτο» μέτρων ύψους 1,5 δισ. ευρώ αναμένεται να ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ

Στη Θεσσαλονίκη στρέφονται αυτό το Σαββατοκύριακο τα βλέμματα ενόψει της 89ης ΔΕΘ, όπου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ετοιμάζεται να παρουσιάσει ένα «πακέτο» μέτρων που, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, θα αγγίξει το 1,5 δισ. ευρώ.

Η 89η ΔΕΘ έρχεται σε μια στιγμή που η κυβέρνηση επιδιώκει να αλλάξει το αφήγημα και να περάσει σε φάση «επανεκκίνησης». Οι κυβερνητικές εξαγγελίες θα κινηθούν, κυρίως, στη «σφαίρα» των φοροελαφρύνσεων, καθώς στόχος της κυβέρνησης είναι να δοθεί «ανάσα» στη μεσαία τάξη, σε συνταξιούχους, μισθωτούς, αγρότες και αυτοαπασχολούμενους.

Σε ό,τι αφορά τα αγροτικά –μετά και την πρόσφατη δημοσιοποίηση του πρώτου πορίσματος για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τα πρώτα ευρήματα των ελέγχων να δείχνουν ότι 1.036 ΑΦΜ εισέπραξαν παράνομα πάνω από 22 εκατ. ευρώ–, ο πρωθυπουργός αναμένεται, μεταξύ άλλων, να στείλει το μήνυμα πως τα χρήματα που εισέπραξαν μη δικαιούχοι παράνομα θα επιστραφούν, με τον τρόπο που προβλέπει ο νόμος, στους πραγματικούς αγρότες.

«Το πακέτο θα είναι 1,5 δισ. –κλειδωμένο–, όπως έχει πει εδώ και περίπου δύο μήνες στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης. Μιλάμε για το 2026, γιατί στη ΔΕΘ θα ανακοινωθούν τα μέτρα, τα οποία θα ψηφιστούν στον προϋπολογισμό και θα ισχύσουν από 01/01/2026», σημείωσε αυτή την εβδομάδα σε δηλώσεις του σε ΜΜΕ ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Επεσήμανε, δε, ότι αυτό το οποίο θα ακουστεί από τον πρωθυπουργό σήμερα, Σάββατο (6/9), στη Θεσσαλονίκη «θα είναι μία γενναία, με βάση τα δημόσια δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας, φορολογική παρέμβαση με μόνιμα χαρακτηριστικά».

Μεταξύ άλλων, στο πακέτο των κυβερνητικών εξαγγελιών στη ΔΕΘ, βρίσκονται:

Νέοι ενδιάμεσοι φορολογικοί συντελεστές, που θα «ανακουφίσουν» μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες.

Αύξηση του αφορολόγητου στα 10.000 ευρώ.

Επιπλέον προσαυξήσεις για οικογένειες με παιδιά.

Κατάργηση της «προσωπικής διαφοράς» για περίπου 600.000 παλαιούς συνταξιούχους.

Παράλληλα, έρχονται μέτρα για τη στέγη, με κίνητρα στους ιδιοκτήτες και ενίσχυση των προγραμμάτων που αφορούν την κοινωνική κατοικία, η αναστολή ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα αναμένεται να παραταθεί έως το 2026 κ.ά.

Ξεκάθαρες εξαγγελίες και ημερομηνίες ζητούν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ενόψει ΔΕΘ οι αγρότες στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, καθώς το θέμα της ευλογιάς συνεχίζει να βρίσκεται στο προσκήνιο. Την ίδια ώρα, οι Θεσσαλοί συνάδελφοί τους εμφανίζονται «κουμπωμένοι» ως προς τις προσδοκίες, με βάση την εμπειρία των προηγούμενων ετών, αλλά σε αγωνιστική διάθεση, ώστε να διεκδικήσουν μέχρι τέλους τη στήριξη που δικαιούνται.

Θεσσαλία: Σε πρώτο πλάνο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, ενισχύσεις για ευλογιά και αρδευτικά έργα

Μικρό καλάθι κρατούν οι Θεσσαλοί παραγωγοί σχετικά με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη ΔΕΘ για τον πρωτογενή τομέα, ενώ την ίδια ώρα τα θεσμικά τους όργανα (σ.σ. Ομοσπονδίες) ετοιμάζουν δυναμική κινητοποίηση έξω από το Βελίδειο στη Θεσ/νίκη. Οι αγροτικές προσδοκίες για τις κυβερνητικές εξαγγελίες είναι μικρές, αφενός γιατί τα προηγούμενα χρόνια οι όποιες παροχές αποδείχθηκαν «ψίχουλα» μπροστά στο ολοένα αυξανόμενο κόστος παραγωγής, αφετέρου γιατί οι όποιες δεσμεύσεις έμειναν στα χαρτιά (βλ. αρδευτικά έργα, κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων κ.λπ.).

Φυσικά, το σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ κυριαρχεί στις συζητήσεις των καφενείων. Ονόματα δίνουν και παίρνουν. Αυτό που ζητούν οι παραγωγοί είναι διαφάνεια, επιστροφή των κλεμμένων και λειτουργία ενός Οργανισμού Πληρωμών με απόλυτη διαφάνεια και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα καταβολής των ενισχύσεων.

Ακόμη δεν έχουν πάρει τα 14 ευρώ οι κτηνοτρόφοι

Οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται στα όριά τους. Αναμένουν από τα χείλη του πρωθυπουργού συγκεκριμένες ημερομηνίες καταβολής των ενισχύσεων για την απώλεια εισοδήματος, λόγω του ξεκληρίσματος του ζωικού κεφαλαίου από τη ζωονόσο της ευλογιάς. Ακόμη δεν έχουν πάρει τα 14 ευρώ που τους υποσχέθηκε το ΥΠΑΑΤ, ενώ δεν γνωρίζουν τι θα γίνει με τις ζωοτροφές που παραμένουν εγκλωβισμένες στις μονάδες τους. Αντίστοιχο αίτημα για αποζημίωση έχουν υποβάλει και οι παραγωγοί ζωοτροφών (σ.σ. μηδικής).

Αρδευτική περίοδος με απώλειες

Την ίδια στιγμή, η φετινή αρδευτική περίοδος ολοκληρώνεται με απώλειες για αρκετές περιοχές, κυρίως στα παρακάρλια του Νομού Λάρισας, λόγω της λειψυδρίας. Ο πρωθυπουργός συνεχίζει να πετάει την μπάλα στην εξέδρα αναφορικά με τη μεταφορά νερού από τον Αχελώο στη θεσσαλική πεδιάδα – εξέλιξη που θα έλυνε σε σημαντικό βαθμό το αρδευτικό πρόβλημα. Τα έργα ορεινής υδρονομίας ακόμη δεν έχουν ανακοινωθεί, ενώ δεν υπάρχει κανένα χρονοδιάγραμμα για τα μεγάλα φράγματα. Πρόκειται για σημαντικά έργα, τα οποία μπορούν να εξασφαλίσουν νερό για το καλοκαίρι.

Τέλος, αυτή την περίοδο, έχουμε την επέτειο των δύο χρόνων από τη θεομηνία Daniel και ένα μεγάλο μέρος των υποδομών (σ.σ. οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο) παραμένει κατεστραμμένο. Οι συμβάσεις με τις κατασκευαστικές εταιρείες υπεγράφησαν με καθυστέρηση και ο χειμώνας, εφόσον αποδειχθεί βαρύς, γεννά νέες ανησυχίες.

Αν. Μακεδονία – Θράκη: Ανάγκη για έμπρακτη στήριξη και ουσιαστική αντιμετώπιση των ζωονόσων

Προϋπόθεση για εξαγγελίες στη ΔΕΘ είναι να ολοκληρωθεί η πληρωμή των υπολοίπων του 2024, όπως τονίζει ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Κώστας Δουνάκης, εστιάζοντας στην ανάγκη ουσιαστικής αντιμετώπισης των ζωονόσων. «Στην περιφέρειά μας, θανατώθηκαν πάνω από 300 εκτροφές και οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν εισόδημα. Ταυτόχρονα, βιώνουν αβεβαιότητα για το πότε θα ξεκινήσει η ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου», λέει, υπογραμμίζοντας τη διαρκή αναβολή του Μέτρου 5.2.

Οι πληγέντες ζητούν να μάθουν τις προϋποθέσεις ένταξης στο μέτρο και να έχει γίνει προετοιμασία, ώστε να ξεκινήσουν άμεσα μόλις οι κτηνιατρικές υπηρεσίες το επιτρέψουν. Ο ίδιος σημειώνει ότι οι 300 εκτροφές επηρεάζουν μια αλυσίδα επαγγελμάτων που συνδέονται με την κτηνοτροφία. «Τα χαμένα εισοδήματα που συνδέονται με τις θανατωθείσες εκτροφές ξεπερνούν τα 7 εκατ. ευρώ μόνο για το γάλα», τονίζει ο κ. Δουνάκης, σημειώνοντας ότι η ζημιά για τη χώρα είναι τεράστια. «Ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να μιλήσει με ημερομηνίες στη ΔΕΘ. Έναν χρόνο μετά, οι κτηνοτρόφοι δεν έλαβαν αποζημιώσεις για ζωοτροφές για τα εσώκλειστα ζώα», υπογραμμίζει.

Επιπλέον, ο ίδιος στέκεται και στο μεγάλο πρόβλημα με την καθυστέρηση στη συμφωνία με τη Βουλγαρία για τη ροή υδάτων του ποταμού Άρδα, καθώς η κατάσταση επιδεινώνεται από την απουσία επαρκών αρδευτικών υποδομών. «Δεν έχουμε ετοιμότητα, αντίθετα οι Τούρκοι διαρκώς δημιουργούν φράγματα για να συγκρατήσουν μεγάλες ποσότητες νερού. Το νερό διέρχεται τον χειμώνα από την περιοχή μας και καταλήγει στη θάλασσα», τονίζει.

Τέλος, ο κ. Δουνάκης θίγει και το σοβαρό πρόβλημα που προκύπτει από τις εστίες αφθώδους πυρετού στην Τουρκία και ζητά θωράκιση της Ελλάδας.

Υγιής ΟΠΕΚΕΠΕ

Τη διαλεύκανση των σκανδάλων και την τιμωρία υπαιτίων και εμπλεκομένων, ταυτόχρονα με την αναδιάρθρωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με στόχο την ομαλή λειτουργία του και τις έγκαιρες πληρωμές, επιζητά σε εξαγγελία για τον Οργανισμό ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Νέστου, Σάββας Αργυράκης, τονίζοντας ότι οι αγρότες δυσκολεύονται πάρα πολύ να επιβιώσουν και διεκδικώντας να στηριχθούν οι πραγματικοί παραγωγοί.

«Θέλουμε ανακοίνωση για τον πραγματικό εκσυγχρονισμό του ΕΛΓΑ, γιατί με την κλιματική κρίση τα έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν τις καλλιέργειές μας. Χρειάζεται ένα πλαίσιο που θα διασφαλίζει πραγματική αποζημίωση, έστω και αν τα ασφάλιστρα ανά καλλιέργεια ή περιοχή διαμορφωθούν διαφορετικά», επισημαίνει.

Ο ίδιος προσθέτει και την ανάγκη σχεδιασμού επέκτασης της αντιχαλαζικής προστασίας με εναέρια μέσα σε εντατικές καλλιέργειες με υψηλή αξία. Για τις μεγάλες απώλειες ζωικού κεφαλαίου εξαιτίας των ζωονόσων, σημειώνει πως χρειάζονται ουσιαστικές παρεμβάσεις, με αυστηρότερους ελέγχους στα σύνορα και προδιαγραφές μεταφοράς ζώων από περιοχή σε περιοχή, καθώς και κατά τόπους εμβολιασμοί. «Πρέπει να στηριχθούν οι αγρότες που ζουν σε ακριτικές και μειονεκτικές περιοχές και κρατούν Θερμοπύλες», τονίζει με νόημα.

Έργα άρδευσης και αναδασμοί

Δεν περιμένει ανακοινώσεις για τον αγροτικό τομέα από τον πρωθυπουργό ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κομοτηνής, Νίκος Μποτρότσος, εκτός από το ενδεχόμενο να συμπεριληφθούν οι παραγωγοί σε φορολογικά θέματα. Αυτό που επιθυμούν οι επαγγελματίες αγρότες είναι οι υποδομές εγγειοβελτιωτικών έργων, καθώς όλη η Ελλάδα αντιμετωπίζει σοβαρά αρδευτικά προβλήματα.

«Επίσης, απαιτείται γενναία επιχορήγηση στις περιφέρειες, για να προχωρήσουν οι αναδασμοί και να γίνει βιώσιμος ο κλήρος μας. Οι συνάδελφοί μας σε όλο τον κόσμο διαθέτουν σύγχρονη τεχνολογία και μεγάλα χωράφια και τους συναγωνιζόμαστε με παλαιό εξοπλισμό και αγροτεμάχια των 10 στρεμμάτων», καταλήγει.