Παραιτήθηκε ο Ιωάννης Καϊμακάμης από τη θέση του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Η παραίτηση του Ιωάννη Καϊμακάμη από τη θέση του προσωρινού αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) έγινε επίσημα αποδεκτή.

Ο κ. Καϊμακάμης είχε υποβάλει την παραίτησή του την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, η οποία εγκρίθηκε την επόμενη μέρα, Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα. Η σχετική απόφαση δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου.

Με την αποδοχή της παραίτησης, ο κ. Καϊμακάμης παύει πλέον να ασκεί τα καθήκοντά του ως αντιπρόεδρος του Οργανισμού.

Δείτε ΕΔΩ τη σχετική απόφαση