Υποθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν βγήκαμε σοφότεροι από τα όσα κατέθεσε ο Παύλος Σατολιάς στην Εξεταστική Επιτροπή

Μπορεί η κατάθεση του προέδρου της ΕΘΕΑΣ, Παύλου Σατολιά, στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να διήρκησε ώρες, όμως τα συμπεράσματα που προέκυψαν ήταν μάλλον απογοητευτικά, αφού όσοι έχουν παρακολουθήσει τη διαδικασία όλες αυτές τις μέρες σίγουρα δεν βγήκαν σοφότεροι.

Παρά τις προσδοκίες για ξεκάθαρες απαντήσεις γύρω από κρίσιμα ζητήματα –όπως η περιβόητη «αίτηση», οι σχέσεις της ΕΘΕΑΣ με την εταιρεία Cognitera και οι υπόγειες διαδρομές που ενδεχομένως συνδέουν τα δύο παραπάνω– ο κ. Σατολιάς κινήθηκε με προσεκτικές, αλλά συχνά αμφίσημες διατυπώσεις, που περισσότερο συντήρησαν τα ερωτήματα παρά τα διαλεύκαναν.

Σχέσεις ΕΘΕΑΣ-Cognitera

Από την αρχή της κατάθεσής του, ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ και αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ επιχείρησε να πείσει με τα λεγόμενά του, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε καμία «σκοτεινή συναλλαγή» ανάμεσα στην ΕΘΕΑΣ και ιδιωτικές εταιρείες πληροφορικής. Ωστόσο, όταν ερωτήθηκε ευθέως για τον ρόλο της Cognitera και τη συμμετοχή της στο έργο της ψηφιακής «αίτησης» για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, απέφυγε να δώσει σαφείς απαντήσεις, περιοριζόμενος να δηλώσει ότι «σε μια δημοκρατία, ο καθένας έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε εταιρικά σχήματα».

Ακολουθεί το απόσπασμα από την ομιλία του:

Βασίλης Κόκκαλης (Β.Κ.).: Έγινε η ΕΘΕΑΣ, τελεία. Ερώτηση τρίτη. Η ΕΘΕΑΣ τι σχέση έχει με την Cognitera;

Παύλος Σατολιάς (Π.Σ.).: Καμία σχέση.

Β.Κ.: Δεν μετέχει στην Cognitera η ΕΘΕΑΣ;

Π.Σ.: Καμία σχέση. Όχι, κάνετε λάθος.

Β.Κ.: Δεν υπάρχει σύμπραξη;

Π.Σ.: Καμία σχέση. Κάνετε λάθος.

Β.Κ.: Μάλιστα, καμία σχέση.

Π.Σ.: Καμία σχέση με καμία εταιρεία. Τελεία και παύλα.

Β.Κ.: Καμία σχέση με καμία εταιρεία.

Π.Σ.: Ένα μέλος αν λέτε αυτό, αυτό δεν είναι κρυφό, ένας συνεταιρισμός από τους 350 που έχει η ΕΘΕΑΣ.

Β.Κ.: Ποιος;

Π.Σ.: Ένας συνεταιρισμός, η Ένωση Αγρινίου, έχει φτιάξει μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών. Δικαίωμά της είναι. Σε δημοκρατία ζούμε. Εκτός αν ζούμε σε κανένα καθεστώς άλλο. Δεν έχει καμία σχέση η ΕΘΕΑΣ.

Β.Κ.: Ακούστε, δεν κρίνουμε τις επιχειρηματικές κινήσεις του οποιουδήποτε. Άρα, η Ένωση Αγρινίου συμμετέχει στην Cognitera. Σωστά;

Π.Σ.: Ναι.

Β.Κ.: Μπορούμε να χαρακτηρίσουμε από όλους τους συνεταιρισμούς την Ένωση Αγρινίου ως τον πιο δυνατό;

Π.Σ.: Είναι από τους δυνατούς συνεταιρισμούς, αν αυτό θέλετε να πείτε, και στον τομέα της πληροφορικής και στον τομέα των φωτοβολταϊκών με τις φωτοβολταϊκές κοινότητες και στον τομέα των ζωοτροφών.

Β.Κ.: Εσείς συνεργάζεστε;

Π.Σ.: Βεβαίως. Είμαστε πολύ κοντά με όλους τους συνεταιρισμούς. Και εσχάτως, τα δέκα τελευταία χρόνια, με την ΑΜΦΙΓΑΛ, η οποία είναι η εταιρεία παραγωγής τυροκομικών προϊόντων, είμαστε μια χαρά.

Β.Κ.: Όχι, δεν κρίνουμε τις επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Π.Σ.: Εγώ, λοιπόν, ως πρόσωπο εννοείται, συνεργάζομαι με όλους τους συνεταιρισμούς μου. Και, επιπλέον, τα Καλάβρυτα υπηρετούν τη μία από τις συνεταιριστικές αρχές –αυτό έχει περάσει από τη διοίκηση στους εργαζόμενους– ότι θα συνεργάζεστε με όλους τους συνεταιρισμούς εκεί που μπορείτε.

Β.Κ.: Ερώτηση πέμπτη. Η Ένωση Αγρινίου γνωρίζετε αν απασχολεί τώρα γι’ αυτό το θέμα τη Δικαιοσύνη;

Π.Σ.: Όχι, δεν το ξέρω.

Η αίτηση

Αντίστοιχα, το μυστήριο της «αίτησης» παρέμεινε άλυτο. Ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ υποστήριξε ότι η πλατφόρμα αναπτύχθηκε αρχικά «ως εργαλείο των συνεταιρισμών εν μέσω πανδημίας», χωρίς κόστος και, στη συνέχεια, «ενσωματώθηκε στο gov.gr», χωρίς όμως να καταφέρει να διευκρινίσει πώς, με ποια τεχνική διαδικασία και υπό ποια νομική ή οικονομική βάση πραγματοποιήθηκε η μετάβαση αυτή.

Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί η εντύπωση μιας διαδικασίας όπου η ευθύνη, η κυριότητα και η πρόσβαση στο σύστημα παραμένουν θολές έννοιες – γεγονός που ενισχύει τα ερωτήματα για τη διαχείριση ενός τόσο κρίσιμου εργαλείου για τους παραγωγούς και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ακολουθεί το σχετικό απόσπασμα από την κατάθεση του Παύλου Σατολιά:

Β.Κ.: Κύριε μάρτυς, επειδή ο χρόνος δεν είναι άπλετος, σας ρώτησα ευθέως τι είδους παρεμβάσεις κάνατε. Είπατε ότι κάνατε, αλλά δεν θυμάστε αν καταγράφηκαν στα πρακτικά. Θα τα ζητήσουμε. Είπατε για την εφαρμογή kyd.gov.gr ότι ήταν πολύ επιτυχημένη. Πόσες αιτήσεις μπήκαν τότε σ’ αυτή την εφαρμογή; Θυμάστε;

Π.Σ.: Δεν το θυμάμαι.

Β.Κ.: Πόσες χιλιάδες αιτήσεις;

Π.Σ.: Κοντά στις εξακόσιες χιλιάδες.

Β.Κ.: Μήπως μπήκαν μόνο δεκατέσσερις;

Π.Σ.: Όχι στο online σύστημα. Μην μπερδευόμαστε. Εσείς μιλάτε για το online. Το online είναι ανοιχτό κάθε χρόνο και μπαίνουν δύο, τρεις, πέντε, δέκα, δεκαπέντε χιλιάδες. Στο online, που μπορεί ο καθένας μεμονωμένα. Εγώ λέω για το kyd.gr. Για το 2022 με ρωτάτε, κύριε Κόκκαλη, αν κατάλαβα;

Β.Κ.: Ναι. Για το 2022.

Π.Σ.: Μπήκαν κοντά στις εξακόσιες χιλιάδες, όλες οι δηλώσεις των αγροτών.

Β.Κ.: Είχατε πει ότι αυτή την αίτηση –το είπε και ο κ. Βάρρας– την προσφέρατε δωρεάν. Σωστά; Μάθατε αν αυτή η αίτηση κόστισε μετά;

Π.Σ.: Η πρώτη αίτηση δούλεψε, όπως είπα, αν το ακούσατε, το 2020, που ήταν κλειστές οι πύλες. Ήταν μια απομακρυσμένη υποβοήθηση των αγροτών, από απόσταση, λόγω COVID-19. Εξέλιξη, μετά, της αίτησης αυτής, όπως είπα, την είδαμε με χαρά να ανεβαίνει στο gov το 2022. Δεν ξέρω αν το υπουργείο μετά την έχει εξελίξει, αν έχει πληρώσει, από εκεί και πέρα τι χρήματα έχει κοστίσει. Δεν το γνωρίζω. Την ανεβάσαμε, τη χρησιμοποιήσαμε το 2020 και έμεινε εκεί, ανενεργή, αλλά στο gov υπήρχε.

Β.Κ.: Γιατί, όπως το είπε ο κ. Βάρρας «δωρεάν αίτηση», δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι είναι δωρεάν. Κόστισε, όμως, αυτή η σύμβαση.

Π.Σ.: Την πρώτη αίτηση, ναι, την πλήρωσαν κάποιοι συνεταιρισμοί, ένα μικρό ποσό.

Τι είπε για Βάρρα

Εξίσου εντυπωσιακή ήταν και η απουσία σαφήνειας στις τοποθετήσεις του κ. Σατολιά σε σχέση με τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Βάρρα. Παρότι και οι δύο αναφέρονται στο ίδιο χρονικό πλαίσιο και στην ίδια περίοδο έντονων θεσμικών ζυμώσεων, οι καταθέσεις τους μοιάζουν να περιγράφουν διαφορετικά γεγονότα.

Ο κ. Σατολιάς επέμεινε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ –και όχι η ΕΘΕΑΣ– είχε την ευθύνη για την τελική διασύνδεση με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αφήνοντας όμως αναπάντητο το ερώτημα ποιος, τελικά, είχε τον έλεγχο της πρωτοβουλίας και των δεδομένων που αυτή διαχειριζόταν.

Ακολουθεί το σχετικό απόσπασμα της κατάθεσης του κ. Σατολιά:

Β.Κ.: Εσείς στον κ. Βάρρα πότε τη δώσατε; Αφού είχε φύγει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ;

Π.Σ.: Όταν ήταν στο γραφείο του πρωθυπουργού. Υπήρχε η αίτηση, γι’ αυτό το λέω…

Β.Κ.: Όχι. Στον κ. Βάρρα πότε τη δώσατε;

Π.Σ.: Υπήρχε η αίτηση, λοιπόν, με τη μορφή που σας είπα, της απομακρυσμένης, το 2020, και είχε ανέβει και είχε μείνει ανενεργή. Κάναμε μια απόπειρα το 2021 να ανέβει στο gov και να φύγουμε από τα δεδομένα και να γίνει μέσω ΚΥΔ. Δεν έγινε εφικτό. Και στο τέλος του 2021 –δεν θυμάμαι– ξαναπήγαμε στο γραφείο του πρωθυπουργού και από εκεί και πέρα είπαμε ότι, αφού υπάρχει η αίτηση, πάρε τη και κάνε τη. Και από εκεί πέρα, έκαναν κινήσεις αυτοί και το 2022 ανέβηκε στην…

Β.Κ.: Κύριε μάρτυς, τη δώσατε όταν ήταν στο γραφείο του πρωθυπουργού ο Βάρρας;

Π.Σ.: Δεν του τη δώσαμε. Υπήρχε η αίτηση. Δεν καταλαβαίνετε…

Β.Κ.: Ναι. Το πληροφορήθηκε ο κ. Βάρρας…

Π.Σ.: Όχι, αφού το ήξερε από το 2022. Ήταν πρόεδρος ο Βάρρας. Απλώς του είπαμε ότι γιατί να μη βγει αυτή η αίτηση όταν είναι στο γραφείο.

Β.Κ.: Τι έκανε ο κ. Βάρρας μετά;

Π.Σ.: Νομίζω ότι κάπου την πήγε, σε κάποιο υπουργείο, σε κάποιους, στον πρωθυπουργό…

Β.Κ.: Ξέρετε γιατί σας το ρωτώ; Γιατί ο κ. Βάρρας εδώ είπε ότι από τότε που έφυγε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ασχολήθηκε με θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και πάει την αίτηση στο υπουργείο Ψηφιακής, στον κ. Πιερρακάκη; Ποιος ήταν;

Π.Σ.: Μπράβο.

Β.Κ.: Εδώ ο κ. Βάρρας είπε ότι με θέματα ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν έφυγε, δεν ξανασχολήθηκε.

Π.Σ.: Αυτό είναι δεδομένο που σας λέω εγώ.

Οι πληρωμές του 2022 και η «επιμονή» του προέδρου

Ένα από τα σημεία που ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ εμφανίστηκε ιδιαίτερα σταθερός ήταν στο θέμα των πληρωμών του 2022 – μιας χρονιάς που σημάδεψε τον αγροτικό κόσμο λόγω των καθυστερήσεων, των διαφορών στα ποσά και των έντονων αντιδράσεων από παραγωγούς και συνεταιρισμούς. Παρά τις επανειλημμένες αναφορές βουλευτών στην κριτική που είχε ασκηθεί τότε και στα ευρήματα του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο φέρεται να εντόπισε παρατυπίες και αδυναμίες στη διαδικασία των ελέγχων και της διασταύρωσης δεδομένων, ο κ. Σατολιάς παρέμεινε αμετακίνητος.

Με χαρακτηριστική επιμονή τόνισε πως «θεωρεί ότι η πληρωμή του 2022 ήταν καλή» και πως «ο στόχος της στήριξης των παραγωγών επιτεύχθηκε», επιχειρώντας να αποδώσει τα προβλήματα σε «τεχνικές δυσλειτουργίες της μεταβατικής περιόδου». Η στάση του αυτή, ωστόσο, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς ήρθε σε πλήρη αντίθεση με τα επίσημα ευρωπαϊκά πορίσματα, αλλά και με τις μαρτυρίες παραγωγών που είδαν τα ποσά των ενισχύσεών τους να μειώνονται ή να καθυστερούν αδικαιολόγητα.

Ακολουθεί το σχετικό απόσπασμα από την κατάθεση του κ. Σατολιά:

Β.Κ.: Τις πληρωμές που έγιναν το 2022 τις θεωρείτε καλές;

Π.Σ.: Ναι.

Β.Κ.: Γνωρίζετε –βλέπετε ότι κάνω όσο πιο σύντομες ερωτήσεις– εάν το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο γι’ αυτές τις πληρωμές βρήκε σημαντικά ευρήματα;

Π.Σ.: Εγώ, σαν αγρότης, βλέπω ότι πήγαν στην ώρα τους, πήραν οι άνθρωποι τα χρήματά τους, έμειναν ικανοποιημένοι. Όπως είπα, τα βοσκοτόπια έπεσαν από αυτό…

Β.Κ.: Δεν σας απασχολεί το πρόστιμο που θα πληρώσουμε ως χώρα;

Π.Σ.: Βεβαίως. Δεν το ξέρω εγώ…

Β.Κ.: Ποιος θα το πληρώσει; Πρώτα ο κτηνοτρόφος.

Π.Σ.: Δεν το γνωρίζω αυτό, αν υπάρχουν άλλα…

Β.Κ.: Δεν το γνωρίζετε.

Π.Σ.: Όχι. Εσείς το γνωρίζετε.

Β.Κ.: Δεν πρέπει να τηρείται η διαφάνεια στις πληρωμές;

Π.Σ.: Μόνο; Υπέρ αυτού είμαστε.

Β.Κ.: Πρέπει. Τότε ως ΕΘΕΑΣ δεν πρέπει να ενδιαφέρεστε και για τα πρόστιμα που επιβάλλονται στη χώρα μας εξαιτίας λαθών στις πληρωμές, από όποιον και αν έχουν γίνει;

Π.Σ.: Πολύ σωστά.

Β.Κ.: Δεν γνωρίζετε εάν το Ελεγκτικό Συνέδριο…

Π.Σ.:Δεν το γνωρίζουμε. Πάντως ο αγώνας μας ήταν να είναι καθαρό, όπως είπατε, και διαφανές το περιβάλλον.

Εν κατακλείδι, η ακρόασή του περισσότερο θόλωσε παρά ξεκαθάρισε το τοπίο. Οι βουλευτές της Επιτροπής αποχώρησαν χωρίς απτά συμπεράσματα, ενώ τα ερωτήματα που έχει θέσει επανειλημμένα η «ΥΧ» παραμένουν ουσιαστικά αναπάντητα.

Πιτσιλής: «Όλοι οι Οργανισμοί έχουν αναδόχους που τους βοηθούν στα πληροφοριακά συστήματα»

«Όλοι οι Οργανισμοί συνεργάζονται με αναδόχους για τη λειτουργία των πληροφοριακών τους συστημάτων», δήλωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, κατά την ακρόασή του στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναφερόμενος στο σύστημα πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων, σημείωσε ότι υπάρχει συνεχής επικοινωνία με τον σύμβουλο που το διαχειρίζεται και δεν έχουν παρουσιαστεί δυσκολίες. Τόνισε ότι οι έλεγχοι στα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) θα συνεχιστούν με την ίδια αυστηρότητα, ενώ η ΑΑΔΕ ξεκινά από τις υποδομές του ΟΠΕΚΕΠΕ για τη σύνταξη χρονοδιαγράμματος πλήρους αναβάθμισης. Υπογράμμισε, επίσης, ότι οι καθυστερήσεις στις πληρωμές οφείλονται στους απαιτούμενους ευρωπαϊκούς ελέγχους και όχι στην ΑΑΔΕ.

Αναφορικά με τις καθυστερήσεις, ο κ. Πιτσιλής έκανε λόγο για «τιτάνια μάχη» και καθημερινό αγώνα, ώστε οι πληρωμές να προχωρούν γρήγορα, με πλήρη τήρηση των διαδικασιών ελέγχου. Παράλληλα, πραγματοποιούνται διασταυρωτικοί έλεγχοι μεταξύ ΟΣΔΕ και Ε9, όπου έχουν εντοπιστεί αποκλίσεις σε ποσοστό 10% και εκτάσεις άνω των 50 στρεμμάτων. Μέσω του myData εξετάζεται αν οι πληρωμές προς τον ΕΛΓΑ αντιστοιχούν στα εκδοθέντα παραστατικά, ενώ διενεργούνται και έλεγχοι για τα Βιολογικά.

Ο διοικητής επεσήμανε ότι η ΑΑΔΕ αξιοποιεί τα δεδομένα του ΟΠΕΚΕΠΕ για δικούς της ελέγχους. Από τον έλεγχο του 48% των ΚΥΔ έχουν εντοπιστεί παραβάσεις άνω των 10 εκατ. ευρώ και πρόστιμα που ξεπερνούν το 1 εκατ. ευρώ. Τέλος, διαβεβαίωσε ότι οι πληρωμές, όπως του αγροτικού πετρελαίου, συνεχίζονται κανονικά, με στόχο την ολοκλήρωση όλων έως το τέλος του έτους.