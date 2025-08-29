Παράταση έως 10/10 για τα έργα αρδευτικών δικτύων στο πλαίσιο της ΚΑΠ 2023-2027

Με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κας Αργυρώς Ζέρβα, δόθηκε παράταση στην προθεσμία υποβολής προτάσεων για έργα υποδομών εγγείων βελτιώσεων.

Η απόφαση αφορά την 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης 151222/05.06.2025, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027. Συγκεκριμένα, η νέα ημερομηνία λήξης για την ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων ορίστηκε η 10η Οκτωβρίου 2025, στις 23:59:59. Η παράταση αφορά την Παρέμβαση Π3-73-1.1 «Έργα Υποδομών Εγγείων Βελτιώσεων» – Δράση 2 «Έργα ταμίευσης και αρδευτικών δικτύων για νέα έργα υποδομών εγγείων βελτιώσεων», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Η πρόσκληση απευθύνεται σε φορείς που υλοποιούν έργα στρατηγικής σημασίας για την αγροτική ανάπτυξη, με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης υδάτινων πόρων, την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγικότητας και την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής.