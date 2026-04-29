Παράταση έως το τέλος Μαΐου για τα αιτήματα πληρωμής των επενδυτικών σχεδίων του Ταμείου Ανάκαμψης

To «πράσινο φως» για παράταση ενός μήνα και συγκεκριμένα έως το τέλος Μαΐου δόθηκε σήμερα από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ) για την τελευταία φάση ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων στον τομέα της Αγροδιατροφής, που έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

Σύμφωνα με πηγές του ΥΠΑΑΤ, η έγκριση για τη νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων πληρωμής από την ΕΥΣΤΑ δόθηκε σήμερα Τετάρτη 29/04, μια ημέρα πριν την εκπνοή της πρώτης παράτασης που είχε οριστεί για τις 30 Απριλίου 2026.

Η νέα αυτή παράταση, σύμφωνα με τους ιθύνοντες, δίνει σημαντική ανάσα στους ενδιαφερόμενους επενδυτές και τα μελετητικά γραφεία ώστε να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά και να προχωρήσουν στην υποβολή των τελικών αιτημάτων.

Το στοίχημα για το ΥΠΑΑΤ και τις αρμόδιες υπηρεσίες είναι – μέσα στο διάστημα της μηνιαίας παράτασης που δίνεται – να υποβληθεί σημαντικός αριθμός αιτημάτων και να ολοκληρωθεί γρήγορα η έγκρισή τους, καθώς αυτό θα αποτελέσει ορόσημο για να μη χαθούν σημαντικοί πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης.