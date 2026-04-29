Μέτρα βιοασφάλειας στον Έβρο λόγω κρούσματος αφθώδους στην Τουρκία

Οι κτηνοτρόφοι του Έβρου βρέθηκαν αντιμέτωποι με την ευλογιά των αιγοπροβάτων πριν από 21 μήνες και το τελευταίο διάστημα που η ζωονόσος βρίσκεται σε ύφεση, γειτνιάζουν με κρούσμα αφθώδους πυρετού σε εκτροφή στην περιοχή των Μαλγάρων της Τουρκίας, σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων από τις Φέρες και τα σύνορα του νομού.

Ωστόσο, βάλλονται και από ψευδή δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για δήθεν κρούσματα αφθώδους πυρετού στον νομό Έβρου, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, δηλώνοντας ότι «ο Έβρος δεν είχε και δεν έχει κανένα κρούσμα αφθώδους πυρετού».

Την απουσία οποιασδήποτε υποψίας σε ολόκληρη την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης επιβεβαιώνει και ο προϊστάμενος των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Νίκος Φωτεινιάς. Όπως σημειώνει, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα βιοασφάλειας από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και από το τελωνείο, μέσω ελέγχων και απολυμάνσεων, το οποίο έχει ήδη επισκεφθεί, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις με κτηνοτρόφους βοοειδών ελευθέρας βοσκής των παραμεθόριων περιοχών, καθώς και με αγελαδοτρόφους.

«Τον Σεπτέμβριο ζητήσαμε την απομάκρυνση των ζώων από τις παραμεθόριες περιοχές. Οι κτηνοτρόφοι δεν διαθέτουν ζωοτροφές ώστε να περιορίσουν το ζωικό τους κεφάλαιο στις σταβλικές εγκαταστάσεις. Με έγγραφό μας προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ζητήσαμε τον Μάρτιο περίπου 1,5 εκατ. ευρώ για ζωοτροφές, ώστε τα ζώα να παραμείνουν έγκλειστα για έναν χρόνο στις παραμεθόριες περιοχές», αναφέρει.

Παράλληλα, ζητούν από τη «Νέα Εγνατία Οδό» να σφραγίσει όλα τα σημεία της περίφραξης κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου, προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος αδέσποτων ζώων που ενδέχεται να μεταφέρουν τον ιό. Επισημαίνεται ότι τα μοσχάρια είναι περιορισμένα, καθώς πρόκειται για ζώα πάχυνσης, σε αντίθεση με τις αγελάδες ελευθέρας βοσκής.

Το τελευταίο κρούσμα ευλογιάς καταγράφηκε πριν από έναν μήνα, ενώ υποψία εμφάνισης κρούσματος στη Δράμα αποδείχθηκε εργαστηριακά αρνητική.