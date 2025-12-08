Παράταση έως τον Απρίλιο του 2026 για επενδυτικά σχέδια στον πρωτογενή τομέα

Με νέες υπουργικές αποφάσεις, που αναρτήθηκαν στη «Διαύγεια», τροποποιούνται οι προσκλήσεις δύο υποέργων του Ταμείου Ανάκαμψης στον πρωτογενή τομέα.

Πρόκειται για το υποέργο «Sub 1. Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ: 5164843) και το υποέργο «Sub 2. Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ: 5164845).

Οι τροποποιήσεις αφορούν κυρίως τη διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, η οποία παρατείνεται έως τις 30 Απριλίου 2026. Στο πλαίσιο αυτό, η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της τελευταίας αίτησης καταβολής της ενίσχυσης ορίζεται επίσης η ίδια ημερομηνία, δίνοντας επιπλέον χρόνο στους φορείς που υλοποιούν τα έργα για την ολοκλήρωση των δράσεων και την απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων.

Δείτε ΕΔΩ την υπουργική απόφαση για την πράσινη μετάβαση στην Μεταποίηση

Δείτε ΕΔΩ την υπουργική απόφαση για τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα