Έως και 24 Δεκεμβρίου διορθώσεις στα αγροτεμάχια που έχουν δηλωθεί ως «αγρανάπαυση» ή «κοπτολίβαδο»

Άνοιξε το σύστημα της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2025 προκειμένου οι παραγωγοί να πραγματοποιήσουν διορθώσεις στα αγροτεμάχια που έχουν δηλωθεί ως «αγρανάπαυση» ή «κοπτολίβαδο».

Η δυνατότητα υποβολής διορθώσεων θα παραμείνει ενεργή έως και τις 24 Δεκεμβρίου 2025. Σημειώνεται στην ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι όσοι προβούν σε διορθώσεις έως και 8 Δεκεμβρίου θα ληφθούν υπ’ όψιν στις πληρωμές του Δεκεμβρίου.

Για τους υπόλοιπους, θα πραγματοποιηθεί νέα πληρωμή.

Η ενεργοποίηση της διαδικασίας κρίνεται από τον Οργανισμό Πληρωμών απαραίτητη ώστε να γίνουν οι απαιτούμενες διορθώσεις για όσα αγροτεμάχια δεν ανιχνεύθηκε η απαιτούμενη γεωργική δραστηριότητα (άροση ή κοπή) κατά την περίοδο 1/1/2025 – 15/10/2025 από το Σύστημα Παρακολούθησης Εκτάσεων (AMS – Area Monitoring System), όπως επιβάλλει το ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο.

Παράλληλα, σε αρκετές περιπτώσεις το AMS εντόπισε καλλιέργεια διαφορετική από τη δηλωθείσα, γεγονός που καθιστά αναγκαίες τις διορθώσεις τόσο για λόγους επιλεξιμότητας όσο και για την ορθή απεικόνιση των χρήσεων γης.

Για τον σκοπό αυτό έχει αποσταλεί στους αρμόδιους φορείς κατάλογος με τα αγροτεμάχια που απαιτούν επανεξέταση. Μετά την ολοκλήρωση των διορθώσεων, τα στοιχεία θα επαναξιολογηθούν κι εν συνεχεία από το AMS θα παραχθούν επικαιροποιημένα αποτελέσματα.

Η συγκεκριμένη διαδικασία εφαρμόζεται από το 2023 και είναι γνώριμη στους αγρότες. Ο Οργανισμός καλεί τους αγρότες που επιθυμούν να κάνουν διορθώσεις στην ΕΑΕ 2025, να το πράξουν το συντομότερο.