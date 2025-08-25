Παράτασης της προθεσμίας ΟΣΔΕ χωρίς ΑΤΑΚ ζητούν οι τοπικές αρχές των Σερρών

Έκτακτη παρέμβαση προς την κυβέρνηση ζητούν οι τοπικές αρχές του νομού Σερρών, επισημαίνοντας τα σοβαρά προβλήματα που προκαλεί η υποχρεωτική αναγραφή του Αριθμού Ταυτότητας Αγροτεμαχίου (ΑΤΑΚ) στις δηλώσεις καλλιέργειας ΟΣΔΕ για το έτος 2025.

Με κοινή επιστολή τους προς τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, οι αρμόδιοι φορείς – ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών Παναγιώτης Σπυρόπουλος, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών Αθανάσιος Μαλλιαράς και οι Δήμαρχοι του νομού – επισημαίνουν ότι, παρά την παράταση υποβολής έως τις 29 Αυγούστου, μόλις το 15% των δηλώσεων ΟΣΔΕ έχει οριστικοποιηθεί.

Σύμφωνα με την επιστολή, η υποχρεωτική αναγραφή όλων των ΑΤΑΚ για κάθε αγροτεμάχιο, ακόμη και σε περιπτώσεις ενοικιαζόμενων εκτάσεων ή σύνθετων ιδιοκτησιακών καταστάσεων (κληρονομιές, συνιδιοκτησίες, υπεκμισθώσεις), έχει «μπλοκάρει» την πλειονότητα των δηλώσεων. Αγρότες με 100 ή 200 στρέμματα έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν ΑΤΑΚ μόνο για το 60-70% των εκτάσεών τους, παρά τις συνεχείς προσπάθειες.

«Οι παραγωγοί δεν αρνούνται τη διαφάνεια και τον έλεγχο, αλλά ζητούν ρεαλισμό και δίκαιη μεταχείριση», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι φορείς, προειδοποιώντας ότι, αν παραμείνει η υποχρέωση αναγραφής ΑΤΑΚ για όλα τα αγροτεμάχια, κινδυνεύει να χαθεί τουλάχιστον το 50% των ενισχύσεων για την περιοχή.

Στην επιστολή τους, ζητούν:

Την άμεση κατάργηση της υποχρεωτικότητας της αναγραφής ΑΤΑΚ τουλάχιστον για το 2025, ώστε να μην αποκλειστούν χιλιάδες στρέμματα καλλιεργούμενης γης από τις ενισχύσεις. Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων χωρίς την ανάγκη καταχώρισης όλων των ΑΤΑΚ, για να διασωθεί η δυνατότητα δήλωσης και πληρωμής.

Οι τοπικοί φορείς τονίζουν ότι η κατάσταση έχει ξεπεράσει τα όρια της διοικητικής δυσκολίας και αποτελεί σοβαρή απειλή για την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα στον νομό Σερρών.

Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή:

Αξιότιμε κύριε Αντιπρόεδρε,

Σε συνέχεια της επιστολής που απευθύναμε στις 3 Ιουλίου 2025 προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία επισημαίναμε τα σοβαρά και αντικειμενικά προβλήματα που προκαλεί η υποχρεωτική αναγραφή του ΑΤΑΚ στις δηλώσεις καλλιέργειας (ΟΣΔΕ), επανερχόμαστε με το παρόν έγγραφο προς εσάς. Η ανησυχία μας είναι πλέον μεγαλύτερη, καθώς η κατάσταση έχει επιδεινωθεί, ενώ μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει καμία επίσημη απάντηση ή έστω ενημέρωση επί των αιτημάτων μας. Τα έως τώρα δεδομένα επιβεβαιώνουν πλήρως τις εκτιμήσεις μας.

Παρότι έχει δοθεί παράταση έως τις 29 Αυγούστου, μέχρι σήμερα οι οριστικοποιημένες δηλώσεις ΟΣΔΕ στον Νομό Σερρών δεν ξεπερνούν το 15% γεγονός που αποδεικνύει πως η υποχρέωση συμπλήρωσης ΑΤΑΚ έχει «μπλοκάρει» την πλειονότητα των δηλώσεων,

Η αιτία είναι ξεκάθαρη: δεν επιτρέπεται η οριστικοποίηση δήλωσης αν δεν έχουν καταχωρηθεί όλα τα ΑΤΑΚ για όλα τα αγροτεμάχια, ακόμη και όταν αυτά είναι ενοικιαζόμενα και ο παραγωγός δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή αυτά δεν υπάρχουν (π.χ. μη αποδεκτές κληρονομιές, συνιδιοκτησίες, αλλαγές, υπεκμισθώσεις κ.λπ.).

Είναι χαρακτηριστικό ότι:

Παραγωγοί με 100 ή 200 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν ΑΤΑΚ μόνο για το 60-70% των αγροτεμαχίων τους.

Για τα υπόλοιπα αγροτεμάχια δεν υπάρχει, ούτε προβλέπεται να υπάρξει σύντομα δυνατότητα εύρεσης ΑΤΑΚ, παρά την προσπάθεια.

Ωστόσο, οι αγρότες αυτοί εξακολουθούν να καλλιεργούν την πλήρη έκταση, με δικά τους μέσα και έξοδα.

Όπως είχαμε επισημάνει εξαρχής, αν παραμείνει η υποχρέωση αναγραφής ΑΤΑΚ για όλα τα αγροτεμάχια, κινδυνεύει να χαθεί τουλάχιστον το 50% των ενισχύσεων πραγματικότητα.

Κατόπιν αυτών :

Ζητούμε εκ νέου, και με μεγαλύτερη ένταση:

Την άμεση κατάργηση της υποχρεωτικότητας της αναγραφής ΑΤΑΚ τουλάχιστον για το έτος 2025, ώστε να μην αποκλειστούν από τις ενισχύσεις χιλιάδες στρέμματα καλλιεργούμενης γης. Νέα παράταση της προθεσμίας οριστικοποίησης των δηλώσεων, με δυνατότητα υποβολής χωρίς την αναγραφή όλων των ΑΤΑΚ, ώστε να διασωθεί η δυνατότητα δήλωσης και πληρωμής.

Κύριε Αντιπρόεδρε,

η κατάσταση έχει πλέον ξεπεράσει το όριο της διοικητικής δυσκολίας και αποτελεί σοβαρή απειλή για την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα στον τόπο μας. Οι αγρότες της περιοχής μας δεν αρνούνται τη διαφάνεια και τον έλεγχο, αλλά ζητούν ρεαλισμό και δίκαιη μεταχείριση.

Παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή συνεργασία.

Με εκτίμηση,

Ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών Παναγιώτης Σπυρόπουλος

Ο Πρόεδρος Επιμελητηρίου Σερρών Αθανάσιος Μαλλιαράς

Ο Δήμαρχος Αμφίπολης

Στέργιος Φράστανλης

Η Δήμαρχος Βισαλτίας

Βάνα Πλιάκου

Ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Παπά Δημήτριος Νότας

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης

Ο Δήμαρχος Νέας Ζίχνης Παντελής Μπόζης

Η Δήμαρχος Σερρών Βαρβάρα Μητλιάγκα