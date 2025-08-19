Ο ΑΤΑΚ φέρνει μείωση σε αποζημιώσεις και καλλιεργήσιμη γη στην ΑΜΘ

Η υποχρέωση των παραγωγών να περιλαμβάνεται ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) σε κάθε αγροτεμάχιο που δηλώνεται στο ΟΣΔΕ, διαφορετικά θα απορρίπτεται η δήλωση του παραγωγού και θα χάνεται η επιδότηση, καθώς και οι αποζημιώσεις, εντείνει την αγωνία τους και προστίθεται στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

«Πολλοί συνάδελφοι είναι σε απόγνωση, γιατί δεν μπορούν να δηλώσουν αγροτεμάχια παρότι θεωρούσαν ότι τα κατέχουν νόμιμα. Μόλις προέκυψε το θέμα με τον ΑΤΑΚ υποχρεώνουμε τους ιδιοκτήτες να τρέχουν, αλλά κάποιοι δεν ενδιαφέρονται. Χάνουμε τη γη από τα χέρια μας», περιγράφει ο Θόδωρος Ιφόγλου, φασολοπαραγωγός από το Κάτω Νευροκόπι, τονίζοντας ότι υπάρχουν κληρονομικές και άλλες εκκρεμότητες. «Διαβάζουμε ότι η ευρωπαϊκή οδηγία αναφέρει ότι ο γεωχωρικός σχεδιασμός ήταν αρκετός για την ορθότητα των δηλώσεων», προσθέτει.

Όπως εξηγεί ο ίδιος, η υποχρεωτικότητα συμπλήρωσης του ΑΤΑΚ δεν επηρεάζει τη βασική ενίσχυση. Υπογραμμίζει ότι στον τόπο του δεν υπάρχουν μεγάλοι κλήροι, κυριαρχεί η καλλιέργεια της πατάτας και οι αγρότες βασίζονται στην παραγωγή τους, όχι στην επιδότηση.

«Εάν κάποιος έχει 50 δικά του και μισθώνει άλλα 100 στρέμματα, τα μισά από αυτά παρουσιάζουν πρόβλημα, δεν μπορεί να τα δηλώνει νόμιμα. Εάν προκύψει μια φυσική καταστροφή, δεν θα αποζημιωθεί γι’ αυτά», λέει, αναφερόμενος στις οικονομικές συνέπειες που σχετίζονται με τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ και τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Δυστυχώς, η κλιματική κρίση αυξάνει διαρκώς τις καταστροφές στη γεωργία.

Για τον κ. Ιφόγλου, η υποχρεωτικότητα ΑΤΑΚ θα οδηγήσει σε μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων την επόμενη διετία, γιατί τα ενοίκια θα αυξηθούν και παράλληλα με την αύξηση του κόστους παραγωγής οι αγρότες θα βρεθούν σε αδιέξοδο.

Μαύρο χρήμα

«Σε κάποιες περιοχές, τα αγροτεμάχια χωρίς ΑΤΑΚ είναι 30%, σε ορισμένες πολύ περισσότερα», δηλώνει ο Καβαλιώτης παραγωγός Θέμης Καλπακίδης. «Σε περιοχές που δεν υπάρχουν αναδασμοί, τα χωράφια είναι κατακερματισμένα και οι αγρότες κάνουν μεταξύ τους “αλλαγές”. Θα υπάρχει, άρα, μεγάλο πρόβλημα», λέει.

Υποστηρίζει ότι πρόκειται για «εφεύρημα» του ΥΠΑΑΤ, για να μη δηλωθούν κάποια χωράφια. Συμφωνεί με τον κ. Ιφόγλου ότι η ΕΕ ζητάει χωροταξία του χωραφιού, η οποία φαίνεται με τον Κωδικό Ακινήτου Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ). Όταν υποβάλλουν φορολογική δήλωση, δηλώνουν σε ποιον καταβάλλουν τα ενοίκια και τον ΑΦΜ των ιδιοκτητών που γνωρίζουν.

Διευκρινίζει επ’ αυτού ότι υπάρχουν περιπτώσεις που «ένα χωράφι πέντε στρεμμάτων το έχουν οκτώ άτομα και δεν έκαναν αποδοχή κληρονομιάς, γιατί το κόστος είναι μεγαλύτερο από το ποσό που θα ωφεληθούν από τη γη. «Αν αλλάξει ιδιοκτήτη το αγροτεμάχιο ή γίνει αποδοχή κληρονομιάς αυτομάτως αλλάζει ΑΤΑΚ και “πετιέται” εκτός», λέει.

Ο κ. Καλπακίδης εξηγεί πώς ενισχύεται το μαύρο χρήμα. «Μισθώνει κάποιος 500 στρέμματα και σπέρνει καλαμπόκι. Αν για το 30% αυτών δεν έχει ΑΤΑΚ δεν τα δηλώνει και ο ιδιοκτήτης “παίρνει μαύρα” τα ενοίκια. Ο αγρότης δεν μπορεί να πουλήσει την παραγωγή με τιμολόγια, γιατί θα πουν ότι κόβει πλαστά, άρα θα πουλήσει “μαύρα”, για να είναι νομιμοφανής. Επομένως, οι συνέπειες στην οικονομία θα είναι άσχημες», περιγράφει. Όταν επικοινώνησε με το υπουργείο, του απάντησαν ότι γνωρίζουν ότι θα υπάρχει «μαύρο χρήμα», αλλά είναι ευρωπαϊκή οδηγία.

«Φοβάμαι ότι στόχος τους είναι να μη δηλωθούν εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα, για να υποστηρίξουν ότι δεν έφαγαν τα χρήματα για τα βοσκοτόπια οι κολλητοί τους, αλλά όσοι δηλώνουν χωράφια που δεν υπάρχουν. Τα χωράφια, όμως, που δηλώνουμε εμείς υπάρχουν!» τονίζει. Τέλος, αναφέρει ότι μαθαίνουν πως «στα ψεύτικα βοσκοτόπια δήλωναν ΑΤΑΚ»!