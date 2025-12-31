Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας: Σύναψη μνημονίου συνεργασίας με το ΥΠΑΑΤ για την αντιμετώπιση της ευλογιάς

Στη σύναψη μνημονίου συνεργασίας προχωρά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με στόχο την κλινική επιτήρηση και την εργαστηριακή διερεύνηση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων για την ευλογιά των προβάτων.

Την ευθύνη για την κλινική επιτήρηση θα έχει το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Λάρισας, υπό την επιστημονική επίβλεψη του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Κτηνιατρικής, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γεώργιου Βαλιάκου. Στόχος, η από κοινού δράση με σκοπό την αναχαίτιση και την παύση εξάπλωσης της νόσου της ευλογιάς, την προστασία της υγείας του ζωικού κεφαλαίου και της αγροτικής οικονομίας στα όρια της Περιφέρειας

