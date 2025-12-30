Πρόσθετη ενίσχυση 1,6 εκατ. ευρώ για απώλειες εισοδήματος από την ευλογιά

Στη χορήγηση πρόσθετης αποζημίωσης ύψους 1.606.885 ευρώ προς κτηνοτρόφους αιγοπροβάτων για απώλεια εισοδήματος που προκλήθηκε από την ευλογιά προβάτων και την πανώλη, προχωρά το ΥΠΑΑΤ, σύμφωνα με απόφαση που αναρτήθηκε στη «Διαύγεια».

Δικαιούχοι είναι κτηνοτρόφοι από τις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας, με το μέτρο να αφορά συνολικά 133 εκμεταλλεύσεις. Από την ενίσχυση εξαιρούνται όσοι δεν τήρησαν τα προβλεπόμενα μέτρα βιοασφάλειας ή προέβησαν σε παράνομο εμβολιασμό.

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, μετά τη διαβίβαση των αναλυτικών στοιχείων των δικαιούχων στη ΔΙΑΣ Α.Ε. από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ. Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπιών, τα ποσά θα ανακτηθούν εντόκως, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η σχετική δαπάνη καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠΑΑΤ.

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση