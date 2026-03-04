Παρέμβαση ΓΕΩΤΕΕ για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τους επικονιαστές

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε.) κατέθεσε αναλυτικές παρατηρήσεις και προτάσεις στη δημόσια διαβούλευση του προσχεδίου του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την αναστροφή της μείωσης των πληθυσμών των επικονιαστών και τη σταδιακή αύξησή τους, που βρίσκεται σε εξέλιξη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σε επιστολή προς τον αρμόδιο Υπουργό, το ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε. χαιρετίζει το προσχέδιο ως θετικό και αναγκαίο βήμα για την θεσμική αντιμετώπιση ενός κρίσιμου ζητήματος που αφορά άμεσα τη βιοποικιλότητα, τη γεωργική παραγωγή και τη διατροφική ασφάλεια της χώρας. Η πρόβλεψη συστηματικής παρακολούθησης και η σύνδεση με τομεακές πολιτικές κρίνονται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Παράλληλα, το Επιμελητήριο επισημαίνει ότι για να αποκτήσει το Σχέδιο πλήρη εφαρμοστική αξία και να μετατραπεί σε λειτουργικό εργαλείο πολιτικής, απαιτούνται τεχνικές συμπληρώσεις, αποσαφηνίσεις και μετρήσιμοι στόχοι. Οι βασικές κατηγορίες προτάσεων του ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε. συνοψίζονται ως εξής:

1. Γενικές αρχές εφαρμογής

Σαφής ιεράρχηση προτεραιοτήτων, γεωγραφική στόχευση και μηχανισμοί υλοποίησης / ελέγχου

Ενίσχυση ερευνητικής ικανότητας και στελέχωσης αρμόδιων υπηρεσιών

Στρωματοποιημένη παρακολούθηση ανά τύπο βλάστησης, χρήση γης και βιογεωγραφική ζώνη

Δημιουργία ανοιχτών δεδομένων και άτλαντα κατανομής, με αποφυγή αποκλειστικά οικονομικής αποτίμησης της επικονίασης

2. Πιέσεις και μέτρα σε αγροτικά και αστικά συστήματα

Χωρικά στοχευμένος έλεγχος χρήσης φυτοπροστατευτικών ουσιών με μετρήσεις έκθεσης

Συνεκτίμηση άμεσων και έμμεσων επιδράσεων

Διαχείριση αστικού πρασίνου με έμφαση στη συνεχή ανθοφορία και δημιουργία καταφυγίων

Ισοτιμία μη μελισσοειδών επικονιαστών στους δείκτες και τις δράσεις

Διαχείριση σε επίπεδο τοπίου με ενίσχυση ετερογένειας και συνδεσιμότητας φυσικών νησίδων

Αποκατάσταση με αυτοφυή / τοπικά είδη, Nature-Based Solutions και αγροδασοπονικές πρακτικές

3. Δασικά ζητήματα, βόσκηση και μεταπυρική διαχείριση

Δασικοί χειρισμοί που ενισχύουν το ανθικό δυναμικό του υπορόφου

Στοχευμένη και ρυθμισμένη βόσκηση με καθορισμό πυκνότητας, χρόνου και βοσκοϊκανότητας

Μεταπυρικά μέτρα προσαρμοσμένα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε οικοσυστήματος, αποφεύγοντας οριζόντιες ρυθμίσεις χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση

4. Διαχειριζόμενοι επικονιαστές, φέρουσα ικανότητα και βιοασφάλεια

Κανόνες χωροθέτησης και διαχείρισης μελισσοκομικής πίεσης σε ευαίσθητες περιοχές

Ποσοτική τεκμηρίωση φέρουσας ικανότητας μέσω αποτύπωσης ανθικών πόρων και συστηματικής καταγραφής ανθοφοριών

Θεσμικό πλαίσιο βιοασφάλειας και αυστηρός έλεγχος εισαγόμενου υλικού

Εκπαίδευση εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού και παραγωγή ανοιχτών δεδομένων

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας τονίζει ότι η επιτυχία του Σχεδίου εξαρτάται από την επιστημονική τεκμηρίωση και την συνεπή εφαρμογή σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι γεωτεχνικοί επιστήμονες μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στον σχεδιασμό, την εξειδίκευση, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των μέτρων, εξασφαλίζοντας τη σύνδεση πολιτικής με την πρακτική εφαρμογή στο πεδίο.

Το ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε. δηλώνει πλήρη διαθεσιμότητα για συνεργασία, υποστήριξη τεχνικών κατευθύνσεων, ποιοτικό έλεγχο παρεμβάσεων και παραγωγή τεκμηριωμένων προτάσεων, ώστε το Σχέδιο να αποφύγει να παραμείνει σε επίπεδο γενικών διακηρύξεων και να αποκτήσει πραγματική αποτελεσματικότητα.