Εγκαίνια φωτοβολταϊκού σταθμού στον Στενήμαχο Ημαθίας

Ένα έργο που έρχεται να συμβάλει σημαντικά στην ενεργειακή αναβάθμιση της περιοχής και τη μείωση του κόστους παραγωγής για τον πρωτογενή τομέα παραδόθηκε στον Στενημαχο Ημαθίας, με τα εγκαίνια του φωτοβολταϊκού σταθμού του ΤΟΕΒ Νάουσας, παρουσία των υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννη Ανδριανού και Ανάπτυξης, Λάζαρου Τσαβδαρίδη.

Το έργο, προϋπολογισμού 160 χιλιάδων ευρώ, εντάσσεται στο πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την εξοικονόμηση πόρων, ενώ παράλληλα προωθούνται έργα πράσινης μετάβασης ύψους 8,5 εκατομμυρίων ευρώ για τους παραγωγούς της Νάουσας.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός κατά την παραμονή του στη Νάουσα αναμένεται να επισκεφθεί τους αγροτικούς συνεταιρισμούς Α.Σ Νάουσας και ΑΣΕΠΟΠ Νάουσας, τον οινοποιητικό συνεταιρισμό VAENI κ.ά, ενώ θα απευθύνει χαιρετισμό και στην ετήσια γενική συνέλευση του ΤΟΕΒ Νάουσας που θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή (27/02) στο συνεδριακό κέντρο της Σχολής Αριστοτέλους.