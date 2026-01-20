Πατάτα: Με αρνητικό πρόσημο κλείνει η συγκομιδή της καλοκαιρινής

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η συγκομιδή της πατάτας που φυτεύτηκε την καλοκαιρινή περίοδο, καθώς και η προετοιμασία της νέας καλλιεργητικής περιόδου, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει κυρίως στις νοτιότερες περιοχές της χώρας. Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στην παραγωγή, με αποτέλεσμα τις μειωμένες αποδόσεις. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η έλλειψη νερού. Μετά την καλοκαιρινή περίοδο, κατά την οποία πραγματοποιείται η φύτευση της πατάτας, οι ανάγκες σε νερό ήταν αυξημένες, ωστόσο τα διαθέσιμα αποθέματα παρέμειναν περιορισμένα.

Σύμφωνα με τον Πέτρο Κουτούλα, παραγωγό από την Κυλλήνη Ηλείας, από τα 80 στρέμματα που φύτευσε τον Αύγουστο, οι αποδόσεις εμφανίζονται σημαντικά μειωμένες, ενώ και η ποιότητα του προϊόντος είναι υποβαθμισμένη. Αναφερόμενος στο ζήτημα της εμπορίας, κάνει λόγο για αθέμιτες πρακτικές από τα συσκευαστήρια, υποστηρίζοντας ότι «πάνω από το 35% της παραγωγής αφαιρείται ως ξένες ύλες ή χαρακτηρίζεται υποβαθμισμένης ποιότητας, χωρίς αυτό να καταγράφεται επίσημα. Η ποιοτικά υποδεέστερη πατάτα διατίθεται στην αγορά σε χαμηλότερη τιμή, χωρίς όμως ο παραγωγός να αμείβεται αντίστοιχα».

Όπως σημειώνει, η τιμή της πατάτας αυτή την περίοδο διαμορφώνεται στα 34 λεπτά το κιλό, την ώρα που το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευθεί. Κλείνοντας, αναφέρει ότι έχει ήδη ξεκινήσει η προετοιμασία για τη νέα φύτευση, ωστόσο το ενδιαφέρον των παραγωγών στην περιοχή είναι μειωμένο. Παρ’ όλα αυτά, λόγω της πολυετούς εμπειρίας τους στην καλλιέργεια της πατάτας, δεν επιθυμούν να την εγκαταλείψουν.

Νάξος: Μείωση της καλλιέργειας λόγω έλλειψης νερού

Πάνω από 50% εκτιμά ο Στέλιος Βοθρακίλης, παραγωγός, ότι θα είναι η μείωση της καλλιεργούμενης έκτασης πατάτας στο νησί της Νάξου. Η έλλειψη νερού, σε συνδυασμό με τις ανεπαρκείς βροχοπτώσεις, δεν επαρκούν για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των παραγωγών στην καλλιέργεια της πατάτας.

Ο κ. Βοθρακίλης τονίζει ότι οι προτάσεις για αφαλάτωση, καθώς και οι μελέτες για την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων, έχουν παραμείνει «στα χαρτιά», με αποτέλεσμα οι παραγωγοί να αδυνατούν να κάνουν τον προγραμματισμό που επιθυμούν. Όπως αναφέρει, οι αποδόσεις της φετινής παραγωγής, που συγκομίζεται αυτή την περίοδο, κυμάνθηκαν στα 1.200 κιλά ανά στρέμμα, ενώ η τιμή του προϊόντος διαμορφώνεται στα 70 λεπτά το κιλό.

Νευροκόπι Δράμας: Αποθέματα έως και τον Μάρτιο

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η δήλωση του Απόστολου Βέσμελη, προέδρου της Ομάδας Παραγωγών Πατάτας Νευροκοπίου. Όπως αναφέρει, η στάθμη του νερού στα φράγματα παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, με μικρή βελτίωση να αναμένεται την επόμενη περίοδο. Ωστόσο, «εάν δεν υπάρξουν οι απαιτούμενες ποσότητες νερού, οι καλλιεργούμενες εκτάσεις για την τρέχουσα περίοδο θα είναι αναγκαστικά μειωμένες». Τέλος, σημειώνει ότι η τιμή της πατάτας αυτή την περίοδο κυμαίνεται από 23 έως 30 λεπτά το κιλό, όταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο έφθανε τα 45 έως 50 λεπτά.

Θήβα: Χαμηλές αποδόσεις – Μικρή ζήτηση

Σε περίπου 15 ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει η φύτευση για τη νέα καλλιεργητική περίοδο στη Θήβα. Ωστόσο, η ψυχολογία των παραγωγών, σύμφωνα με τον Λουκά Παπαδημητρίου, δεν είναι καλή, λόγω των χαμηλών τιμών και των μειωμένων στρεμματικών αποδόσεων. Όπως αναφέρει, φέτος οι αποδόσεις κυμάνθηκαν στους 2 τόνους ανά στρέμμα, όταν άλλες χρονιές ξεπερνούσαν τους 3 τόνους. «Το κόστος παραγωγής της πατάτας στην περιοχή είναι ιδιαίτερα υψηλό, γεγονός που επηρεάζει καθοριστικά τον προγραμματισμό της νέας καλλιεργητικής περιόδου», καταλήγει.