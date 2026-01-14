Εσπεριδοειδή: Θετικό το ξεκίνημα της συγκομιδής, έντονοι όμως οι προβληματισμοί για τη συνέχεια

Με συγκρατημένη αισιοδοξία ξεκίνησε η φετινή περίοδος συγκομιδής των εσπεριδοειδών σε αρκετές περιοχές της χώρας, ωστόσο οι καιρικές συνθήκες και οι διαρθρωτικές αδυναμίες του κλάδου έρχονται να ανατρέψουν σε μεγάλο βαθμό τις αρχικές προσδοκίες. Οι παραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα σύνθετο περιβάλλον, όπου η ανομβρία σε ορισμένες περιοχές και οι έντονες βροχοπτώσεις σε άλλες επηρέασαν καθοριστικά τόσο τις αποδόσεις όσο και την ποιότητα των παραγόμενων καρπών.

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα στην Κόρινθο, όπου η παρατεταμένη έλλειψη βροχοπτώσεων δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στην καλλιέργεια του λεμονιού, οδηγώντας σε μειωμένες αποδόσεις και αυξημένο κόστος παραγωγής. Αντίθετα, σε περιοχές όπως η Αιτωλοακαρνανία και η Ήπειρος, οι έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις κατά την περίοδο ωρίμανσης των καρπών είχαν ως αποτέλεσμα τη σημαντική υποβάθμιση της ποιότητας, ιδιαίτερα στα μανταρίνια, με μεγάλο μέρος της παραγωγής να καθίσταται μη εμπορεύσιμο.

Παρόμοια προβλήματα καταγράφονται και σε άλλες βασικές ζώνες παραγωγής, όπως η Αργολίδα και η Λακωνία, όπου το ζήτημα της επάρκειας και της ποιότητας του νερού άρδευσης παραμένει άλυτο, επηρεάζοντας αρνητικά τόσο τις αποδόσεις όσο και τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων. Η εφημερίδα «ΥΧ» μέσα από εκτενές ρεπορτάζ στις κυριότερες περιοχές παραγωγής εσπεριδοειδών επιχειρεί να αποτυπώσει την πραγματική εικόνα της φετινής περιόδου, αναδεικνύοντας τα προβλήματα, τις ανησυχίες αλλά και τις προοπτικές του κλάδου.

Άρτα – Υποβαθμισμένη ποιότητα στα μανταρίνια, ενισχυμένη ζήτηση στο λεμόνι

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Ευστρατίου, παραγωγό εσπεριδοειδών από τη Βίγλα Άρτας, η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από έντονες αντιθέσεις. Όπως επισημαίνει, «το μεγαλύτερο ποσοστό της παραγωγής μανταρινιών της περιοχής παρέμεινε στα χωράφια, καθώς οι συνεχείς βροχοπτώσεις επηρέασαν σημαντικά την ποιότητα των καρπών, καθιστώντας τους μη ελκυστικούς για την αγορά». Οι ποσότητες που τελικά διατέθηκαν εμπορικά, πωλήθηκαν σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις δεν ξεπέρασαν τα 18 λεπτά το κιλό.

Ο κ. Ευστρατίου εκφράζει την άποψη ότι «η κατάσταση αυτή αξιοποιήθηκε από τους εμπόρους ως μέσο πίεσης προς τους παραγωγούς, προκειμένου να επιτύχουν τις τιμές που επιθυμούσαν». Παρά τις δυσκολίες, μια συγκρατημένη ελπίδα αποτελεί η ποικιλία μανταρινιάς Nova, της οποίας η συγκομιδή αναμένεται να ξεκινήσει εντός της επόμενης εβδομάδας.

Όσον αφορά τα πορτοκάλια ποικιλίας Ναβαλίνα, η εικόνα παραμένει υποτονική, με τις τιμές να κυμαίνονται γύρω στα 20 λεπτά το κιλό, χαμηλότερα σε σχέση με την περσινή περίοδο. Ιδιαίτερα αρνητική είναι η κατάσταση στα πορτοκάλια που κατευθύνονται στη χυμοποίηση, όπου η τιμή έχει υποχωρήσει από τα 17 στα 10 λεπτά το κιλό. Σε συνδυασμό με την έντονη έλλειψη εργατικών χεριών, το τελικό εισόδημα των παραγωγών εμφανίζεται αισθητά μειωμένο.

Σε αντίθεση με τα παραπάνω, το λεμόνι στην περιοχή της Άρτας παρουσιάζει σαφώς καλύτερη εικόνα. Όπως σημειώνει ο κ. Ευστρατίου, τόσο η παραγωγή όσο και οι τιμές κινούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα, με την τιμή να φτάνει σήμερα τα 50 λεπτά το κιλό, έναντι μόλις 30 λεπτών την περσινή χρονιά, όταν υπήρχαν και σοβαρά προβλήματα στη διάθεση του προϊόντος.

Κόρινθος – Η ανομβρία πλήττει τη λεμονοκαλλιέργεια

Για μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά κάνει λόγο η Αγγελική Γιουρούκου, παραγωγός από τη Λυγιά Κορινθίας, αναφερόμενη στην καλλιέργεια του λεμονιού. Όπως υποστηρίζει, «η έλλειψη νερού έχει οδηγήσει σε σημαντική μείωση των αποδόσεων, τόσο στη δική της εκμετάλλευση όσο και στο σύνολο του νομού». Ενδεικτικά αναφέρει ότι από ένα κτήμα πέντε στρεμμάτων, το οποίο σε προηγούμενες χρονιές απέδιδε κατά μέσο όρο έως και τέσσερις τόνους, φέτος κατάφερε να συλλέξει μόλις δύο τόνους.

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι λεμονοκαλλιεργητές της περιοχής αντιμετωπίζουν διαχρονικά προβλήματα, τα οποία αναμένεται να ενταθούν, εάν δεν προχωρήσουν άμεσα οι αναγκαίες επενδύσεις σε υποδομές αξιοποίησης και ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων.

Αιτωλοακαρνανία – Ικανοποιητικές αποδόσεις, έντονη πίεση στις τιμές

Σημαντική πτώση στις τιμές των πορτοκαλιών καταγράφεται στην Αιτωλοακαρνανία, όπως επισημαίνει ο Σωτήρης Ζαρναβέλης, παραγωγός από το Αγγελόκαστρο. «Οι τιμές στις Ναβαλίνες, που στο ξεκίνημα της περιόδου άγγιζαν τα 38 λεπτά το κιλό, έχουν πλέον υποχωρήσει στα 20 λεπτά», αναφέρει χαρακτηριστικά. Ανάλογη είναι η εικόνα και στην ποικιλία Μέρλιν, όπου οι τιμές κυμαίνονται γύρω στα 18 λεπτά το κιλό, αν και οι διαθέσιμες ποσότητες είναι περιορισμένες.

Παρά τις ικανοποιητικές στρεμματικές αποδόσεις στις Ναβαλίνες, οι βροχοπτώσεις δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στα μανταρίνια, επηρεάζοντας καθοριστικά την ποιότητα και, κατ’ επέκταση, την εμπορική τους αξία.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο Παναγιώτης Κογκόλης, παραγωγός από την Κατοχή Μεσολογγίου, ο οποίος σημειώνει ότι «οι τιμές έχουν διαμορφωθεί περίπου στα 20–22 λεπτά το κιλό, ανάλογα με την ποιότητα». Όπως τονίζει, ένα σημαντικό μέρος της παραγωγής διατέθηκε έγκαιρα, γεγονός που επέτρεψε σε ορισμένους παραγωγούς να εξασφαλίσουν καλύτερες τιμές. Παράλληλα, εκτιμά ότι σε διάστημα 10–15 ημερών θα ξεκινήσει η συγκομιδή της ποικιλίας Lane Late, με τις προοπτικές να εμφανίζονται θετικές. Δεν παραλείπει, τέλος, να επισημάνει τη σημαντική στροφή των νέων φυτεύσεων προς τη συγκεκριμένη ποικιλία.

Αργολίδα – Χαμηλές τιμές, διαχρονικά προβλήματα

Στην Αργολίδα, ο Τάσος Λέρμας, παραγωγός από το Σκαφιδάκι, εμφανίζεται έντονα προβληματισμένος για την πορεία της φετινής χρονιάς. Δηλώνει ότι «οι βροχοπτώσεις κατά την περίοδο ωρίμανσης των μανταρινιών προκάλεσαν σοβαρές απώλειες στην ποιότητα, ενώ η καθυστέρηση στη συγκομιδή επιδείνωσε την κατάσταση».

Αναφερόμενος στα πορτοκάλια που κατευθύνονται στη χυμοποίηση, υποστηρίζει ότι «οι τιμές έχουν κατρακυλήσει από τα 20 στα 12 λεπτά το κιλό, σε μια χρονιά όπου οι αποδόσεις εκτιμάται ότι είναι μειωμένες άνω του 20%».

Λακωνία – Οι κινητοποιήσεις δημιουργούν προβλήματα στις εξαγωγές

Αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και στη Λακωνία, όπου, σύμφωνα με τον Πέτρο Μπέτα, παραγωγό από τη Σκάλα, οι κινητοποιήσεις των αγροτών επηρέασαν σημαντικά τη ροή των εξαγωγών. Η συλλογή έχει μειωθεί δραματικά, φτάνοντας ακόμη και το 90%, με αποτέλεσμα την πτώση των τιμών από τα 35 λεπτά σε σαφώς χαμηλότερα επίπεδα.

Εστιάζοντας στο θέμα της αγοράς του εξωτερικού και τη στήριξη του προϊόντος από την πολιτεία, επισημαίνει ότι «οι επιδοτήσεις που λαμβάνουν οι παραγωγοί είναι χαμηλότερες ακόμη και από τις εισφορές τους στον ΕΛΓΑ». Αναφέρει ακόμη ότι «οι ενισχύσεις κατευθύνονται κυρίως στα πορτοκάλια για χυμοποίηση και όχι στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, γεγονός που υπονομεύει τη δυναμική εξωστρέφειας του κλάδου».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε και στο θέμα του νερού, το οποίο για την ευρύτερη περιοχή αποτελεί ένα πάγιο ζήτημα και πρέπει από την πλευρά της πολιτείας να λυθεί άμεσα. «Λόγω της κλιματικής αλλαγής αλλά και των αναγκών που θα προκύψουν το επόμενο διάστημα, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα», καταλήγει.