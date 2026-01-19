Επιτραπέζια ελιά: Σε στάση αναμονής οι καλλιεργητές

Σε στάση αναμονής βρίσκονται οι παραγωγοί της επιτραπέζιας ελιάς, οι οποίοι αναμένουν τον Μάρτιο για να προχωρήσουν σε εμπορικές πράξεις που θα καθορίσουν τη διαμόρφωση της τελικής τιμής του προϊόντος.

Από την Αρκαδία, ο Χρήστος Φλώρος, πρόεδρος της Ομάδας Παραγωγών Επιτραπέζιας Ελιάς Κυνουρίας, δήλωσε: «Η φετινή συγκομιδή είναι μειωμένη κατά 20% λόγω των καιρικών συνθηκών που επικράτησαν. Βρισκόμαστε σε στάση αναμονής. Οι ποικιλίες που κυριαρχούν στην περιοχή είναι η “Καλαμών” και η “Γαϊδουροελιά”, ενώ οι ελιές της Αρκαδίας αποτελούν κυρίως εξαγώγιμο προϊόν».

Συνεχίζοντας, ο κ. Φλώρος τόνισε: «Το κυριότερο πρόβλημα είναι η κακή ποιότητα του νερού, καθώς προτιμάται να καταλήγει στη θάλασσα το νερό του Αναβάλου αντί να αξιοποιείται για άρδευση. Παράλληλα, υπάρχει ζήτημα με τα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα που δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Πάντως, εάν λυθεί το πρόβλημα του νερού, θα προσελκύσει και άλλους παραγωγούς στην καλλιέργεια».

Από τη Λακωνία και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Γερακίου, ο πρόεδρος Γιώργος Χρηστάκης ανέφερε: «Γενικά, η χρονιά ήταν καλή, αν και καταγράφηκε μείωση της παραγωγής που ξεπέρασε το 10%. Σε ό,τι αφορά τις τιμές, θα έχουμε σαφέστερη εικόνα τον Μάρτιο, ωστόσο θυμίζω ότι την περασμένη χρονιά διαμορφώθηκαν στα 2 ευρώ. Αυτή τη στιγμή κανένας δεν πουλάει. Η συνολική παραγωγή του συνεταιρισμού ανέρχεται στους 20 χιλιάδες τόνους».