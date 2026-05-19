Πεδινό Κιλκίς: Κόπηκαν 34 αιωνόβιες βελανιδιές στο δάσος του οικισμού από το δασαρχείο

Ο κάτοικος του Πεδινού Κιλκίς, Λάζαρος Λαζαρίδης δείχνει στην κάμερα της ΕΡΤ3 τον φλοιό μιας από τις δεκάδες βελανιδίες, που έκοψε το Δασαρχείο Κιλκίς στο δάσος του χωριού.

Το δασαρχείο με ανακοίνωσή του αναφέρει πως έξι υπάλληλοί του πραγματοποίησαν αυτοψία στο δάσος και διαπίστωσαν την ύπαρξη αρκετών ξεραμένων, εκριζωμένων και κατακείμενων δέντρων δρυός. Με βάση επιστημονικά κριτήρια και έπειτα από αξιολόγηση της κατάστασής τους, κρίθηκε απαραίτητη η απομάκρυνση 32 δέντρων λόγω επικινδυνότητας. Επίσης, κατόπιν αίτησης του προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Πεδινού υλοτομήθηκαν και δύο υγιή άτομα δρυός, τα οποία εμπόδιζαν στην διέλευση των αγροτικών οχημάτων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δασαρχείου, η οποία συνοδεύονταν και από φωτογραφίες, τα υλοτομημένα δέντρα παρουσίαζαν εκτεταμένη εξωτερική και εσωτερική σήψη, μεγάλες κοιλότητες και σαθρό ξύλο, στοιχεία που αποδυνάμωναν σημαντικά τους κορμούς και καθιστούσαν πιθανή την πτώση τους.

Το δασαρχείο επισημαίνει πως, στις 31 Μαρτίου 2023 είχε εκδώσει απόφαση απαγόρευσης εισόδου στο δάσος λόγω πτώσης δέντρων και κλάδων.

Οι εργασίες αναμένεται να συνεχιστούν καθώς το δασαρχείο έχει συντάξει μελέτη για τη δημιουργία νέου χώρου δασικής αναψυχής και σχεδιάζει μελλοντικά την ανάπλαση του υφιστάμενου χώρου.

