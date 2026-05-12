Β. Κόκκαλης: Στη Λάρισα το υψηλότερο κόστος ηλεκτροδότησης νέων επιχειρήσεων

Ο Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική κ. Συμμαχία Βασίλης Κόκκαλης κατέθεσε αναφορά προς τα υπουργεία Ανάπτυξης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αναδεικνύοντας τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν νέες επιχειρήσεις κατά την έναρξη και λειτουργία τους, με ιδιαίτερη αναφορά στη Λάρισα.

Ο κ. Κόκκαλης κατέθεσε δημοσίευμα ηλεκτρονικού Τύπου που βασίζεται στην έκθεση Business Ready 2026 της Παγκόσμιας Τράπεζας, σύμφωνα με την οποία, παρά τη βελτίωση που έχει σημειωθεί στη διαδικασία ίδρυσης επιχειρήσεων μέσω του ΓΕΜΗ, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά εμπόδια στην πραγματική λειτουργία των νέων επιχειρήσεων αμέσως μετά τη σύστασή τους.

Στην αναφορά επισημαίνεται πως το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο κόστος ηλεκτροδότησης, καθώς για νέα τριφασική σύνδεση 180 KVA στη Λάρισα απαιτούνται 33.190 ευρώ, ποσό που χαρακτηρίζεται ως το υψηλότερο μεταξύ των πόλεων που εξετάστηκαν στην έκθεση. Παράλληλα, οι χρόνοι αναμονής για σύνδεση στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας κυμαίνονται από 76 έως και 124 ημέρες.

Ο Λαρισαίος βουλευτής αναφέρεται ακόμη στις μεγάλες καθυστερήσεις για σύνδεση με τα δίκτυα ύδρευσης, όπου απαιτούνται από 40 έως 99 ημέρες, ενώ για τηλεφωνία και διαδίκτυο οι χρόνοι αναμονής φτάνουν έως και τις 15 ημέρες, με την εγκατάσταση οπτικών ινών να μπορεί να διαρκέσει μέχρι και δύο μήνες.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη γραφειοκρατία που εξακολουθεί να ταλαιπωρεί τις επιχειρήσεις, καθώς, όπως αναφέρεται, διαφορετικά αναγνωριστικά χρησιμοποιούνται από ΓΕΜΗ, ΕΦΚΑ, ΑΑΔΕ και Επιμελητήρια, δημιουργώντας πρόσθετες δυσκολίες στις συναλλαγές των επαγγελματιών.

Στην ίδια αναφορά καταγράφονται επίσης οι μεγάλες καθυστερήσεις στο άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, στην έκδοση οικοδομικών αδειών, αλλά και στην απονομή δικαιοσύνης σε εμπορικές υποθέσεις, όπου σύμφωνα με την έκθεση οι διαδικασίες μπορούν να φτάσουν ακόμη και τους 47 μήνες.

Ο κ. Κόκκαλης ζητά από τα αρμόδια υπουργεία να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και να ενημερώσουν σχετικά τη Βουλή.