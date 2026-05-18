Σπάνιες γαίες: Η Αυστραλία διατάσσει επενδυτές από την Κίνα να πουλήσουν τις μετοχές τους σε αυστραλιανή εταιρεία

Η Καμπέρα διέταξε σήμερα ομάδα επενδυτών στην αυστραλιανή εταιρεία που παράγει σπάνιες γαίες Northern Minerals να εκποιήσουν τις μετοχές τους, επικαλούμενη την ανάγκη να προστατευτεί ο τομέας στρατηγικής σημασίας από εξωτερικές επιρροές.

Η Northern Minerals επιδιώκει να αμφισβητήσει την κυριαρχία της Κίνας στην παραγωγή δυσπρόσιου, ορυκτού που χρησιμοποιείται για να κατασκευάζονται μόνιμοι μαγνήτες, καίριας σημασίας για τα ηλεκτρικά οχήματα.

Επενδυτές από την Κίνα τα τελευταία χρόνια προσπάθησαν να αποκτήσουν μεγάλη συμμετοχή στην εταιρεία της Αυστραλίας.

Η αυστραλιανή κυβέρνηση ήδη χρησιμοποίησε το 2024 νόμο για τις ξένες επενδύσεις προκειμένου να αναγκάσει άλλη ομάδα επενδυτών συνδεόμενων με την Κίνα να εκποιήσουν τις συμμετοχές τους.

Φοβούμενη ότι θα έπαιρναν τον έλεγχο, η εταιρεία, με δική της πρωτοβουλία, υποβλήθηκε σε έλεγχο της αυστραλιανής επιτροπής που είναι αρμόδια για την αποτίμηση των ξένων επενδύσεων τον Νοέμβριο του 2025. Έκτοτε, η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την κατάσταση.

«Εφαρμόζουμε αυστηρό πλαίσιο, χωρίς διακρίσεις, όσον αφορά τους ξένους επενδυτές και θα λάβουμε άλλα μέτρα αν είναι απαραίτητο για να προστατεύσουμε το εθνικό μας συμφέρον στην υπόθεση αυτή», σχολίασε ο αυστραλός υπουργός Οικονομικών Τζιμ Τσάλμερς.

Έξι μέτοχοι της Northern Minerals πρέπει να πλέον να πουλήσουν τα μετοχικά τους μερίδια. Δυο είναι καταχωρισμένοι στην Κίνα, άλλοι δύο στο Χονγκ Κονγκ, ένας σε διεύθυνση στις βρετανικές Παρθένες Νήσους.

Η Northern Minerals ανέφερε ότι εξετάζει «τις νέες οδηγίες σε ό,τι αφορά την πώληση και θα κάνει νέα ανακοίνωση αφού ολοκληρωθεί».

Η Κίνα συγκαταλέγεται στις χώρες με τα μεγαλύτερα παγκόσμια αποθέματα σπανίως γαιών και στις λιγοστές που είναι ικανές να τις διυλίζουν για βιομηχανική χρήση.

Αρκετές χώρες επιδιώκουν να μειώσουν την εξάρτησή τους από το Πεκίνο και να βρουν εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού.

Οι ΗΠΑ υπέγραψαν έτσι τον Οκτώβριο συμφωνία με σκοπό να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους σε αυστραλιανά κοιτάσματα σπανίων γαιών και ορυκτών κρίσιμης σημασίας.

Η Northern Minerals ήταν ανάμεσα στις αυστραλιανές εταιρείες που ήρθαν στο προσκήνιο στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής. Έχει τα δικαιώματα μεγάλου κοιτάσματος δυσπρόσιου στην Αυστραλία και παρουσιάζεται ως «αξιόπιστη εναλλακτική πηγή» στην «παραγωγή που προέρχεται από την Κίνα».

Σήμερα σχεδόν το 99% του δυσπρόσιου που παράγεται σε παγκόσμια κλίμακα έχει προέλευση την Κίνα, σύμφωνα με την αυστραλιανή εταιρεία.

