ΠΕΚ: Κτηνοτρόφοι στα όριά τους – Πανελλαδικό συλλαλητήριο στις 11/11

Η Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων (ΠΕΚ) καταγγέλλει την τραγική κατάσταση που επικρατεί στον πρωτογενή τομέα, με απλήρωτες αποζημιώσεις, ανεπαρκή μέτρα για την ευλογιά και συνεχή σκάνδαλα στις πληρωμές. Κάνει λόγο για «κακοδιαχείριση και αδιαφορία» από πλευράς Πολιτείας, που αναγκάζει τους κτηνοτρόφους να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις.

Με αποκορύφωμα ένα μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο στην Αθήνα στις 11 Νοεμβρίου, οι κτηνοτρόφοι δηλώνουν έτοιμοι να διεκδικήσουν «την επιβίωση και το μέλλον της ελληνικής κτηνοτροφίας», προειδοποιώντας πως ενδεχόμενο lockdown στον κλάδο θα αποτελέσει «αιτία πολέμου».

Διαβάστε παρακάτω ολόκληρη την ανακοίνωση της ΠΕΚ:

«Η Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων καταγγέλλει και διαμαρτύρεται για την συνεχιζόμενη κακή κατάσταση στην κτηνοτροφία και τον πρωτογενή τομέα με τα σκάνδαλα των πληρωμών και την προβλεπόμενη καθυστερημένη και κακή πληρωμή!

Η ευλογιά θερίζει, τα μέτρα ανεπαρκή και οι αποζημιώσεις ζώων και ζωοτροφών ακόμη δεν έχουν δοθεί! Χωρίς να έχει διάθεση αναγκάζετε τον κόσμο να βγει στους δρόμους!

Προτείνουμε κινητοποιήσεις τοπικές και περιφερειακές με κορύφωση την 11η Νοεμβρίου σε κεντρικό πανελλαδικό κτηνοτροφικό συλλαλητήριο στην Αθήνα! ΟΠΕΚΕΠΕ, Υπουργείο, Βουλή όπως παλιά , όταν μας είχαν κλέψει τις εξισωτικές αποζημιώσεις! Καλούμε τους συλλογικούς φορείς των κτηνοτρόφων (ΣΕΚ, Συντονιστικό Θεσσαλίας, Ομοσπονδία Θεσσαλίας, Συντονιστικό Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) σε συνδιοργάνωση, απαιτώντας την άμεση πληρωμή των αποζημιώσεων, την εντατικοποίηση των μέτρων βιοασφάλειας με επαρκή στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών, την μη θανάτωση των ζώων και τον εμβολιασμό τους (έστω τοπικό και περιστασιακό)

Είμαστε κάθετα αντίθετοι στο Lockdown και σε περίπτωση εφαρμογής του θα είναι για μας” ΑΙΤΊΑ ΠΟΛΈΜΟΥ “. Καλούμε τους κτηνοτρόφους σε επαγρύπνηση και ετοιμότητα για να διεκδικήσουμε δυναμικά την επιβίωσή μας και το μέλλον της κτηνοτροφίας»!