Η ευλογιά έβγαλε τους κτηνοτρόφους στους δρόμους

Στους δρόμους βγήκαν οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας, ζητώντας, μεταξύ άλλων, εμβολιασμό των αιγοπροβάτων και άμεση καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες κτηνοτρόφους. Σήμερα από τις 11.00 γίνεται συμβολική διαμαρτυρία στην Κτηνιατρική Διεύθυνση Θεσσαλίας, στη Λάρισα.

Οι κτηνοτρόφοι προτάσσουν την ανάγκη εμβολιασμού των ζώων. Επίσης, διαμαρτύρονται για τα ελλιπή, όπως τα χαρακτηρίζουν μέτρα αντιμετώπισης της ευλογιάς των προβάτων. Χαρακτηριστικά, κτηνοτρόφος ανέφερε ότι είχε 1.200 ζώα τα οποία αναγκάστηκε να θανατώσει.

Εκτός από το θέμα της οικονομικής τους επιβίωσης θέτουν και θέμα συναισθηματικού και ψυχολογικού κόστους, αφού οι άνθρωποι αυτοί περνούν τις ζωές τους με τα ζώα αυτά.

Στο Βόλο, στη λεωφόρο Αθηνών, πραγματοποιήθηκε νωρίτερα προσυγκέντρωση των κτηνοτρόφων της Μαγνησίας, που βρίσκονται σε απόγνωση. Οι κτηνοτρόφοι στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε λεωφορεία και μετέβησαν στη Λάρισα, όπου ενώθηκαν με τους υπόλοιπους θεσσαλούς συναδέλφους τους. Ζητούν να εφαρμοστεί πρόγραμμα εμβολιασμών, αποζημιώσεις και πλήρεις υγειονομικούς ελέγχους στα ποιμνιοστάσια και στα σημεία πέριξ αυτών.

Την ίδια ώρα, στη Μαγνησία επιβεβαιώθηκαν πέντε κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων σε Ευξεινούπολη, Αλμυρό, Ριζόμυλο και Άγιο Γεώργιο. Συνολικά πρόκειται για πέντε κοπάδια αιγοπροβάτων, με 125, 170, 37, 18 και 265 ζώα αντίστοιχα. Από αυτά, κάποια έχουν ήδη θανατωθεί, ενώ προγραμματίζεται η θανάτωση ακόμη 265.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Γιώργος Τερζάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ Βόλου ανέφερε πως «Η κατάσταση χειροτερεύει και στα ζώα και οικονομικά για τους κτηνοτρόφους. Η ζημιά φτάνει πια μέχρι τον καταναλωτή, καθώς οι τιμές στο κρέας ανεβαίνουν συνεχώς», επισημαίνοντας ότι πολλά χωριά όπως ο Ριζόμυλος και το Στεφανοβίκειο έχουν μείνει χωρίς ζώα.

«Το πρωτόκολλο δεν εφαρμόστηκε σωστά. Πήραν μόνο τα πρόβατα και τα γίδια για θανάτωση, αλλά άφησαν πίσω ζωοτροφές και άλλα ζώα που θα έπρεπε να καταστραφούν ή να απολυμανθούν. Έτσι το πρόβλημα θα συνεχίσει να υπάρχει», υποστήριξε, ασκώντας κριτική στο Υπουργείο και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Δεδομένου ότι εξαπλώνεται επικίνδυνα η ευλογιά των προβάτων πλέον είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο για ολικό lockdown, αν δεν αποδώσει το κατεπείγον σχέδιο δράσης των «δέκα ημερών», για την αντιμετώπιση της νόσου. Τον τελευταίο χρόνο έχουν θανατωθεί περίπου 263 χιλιάδες αιγοπρόβατα.

Πηγή: ertnews.gr