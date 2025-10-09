ACN: Από τη Μακεδονία στις παγκόσμιες αγορές, με αιχμή του δόρατος το επιτραπέζιο ροδάκινο

Εναν αιώνα ζωής κλείνει φέτος ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Νάουσας (ACN). Ιδρύθηκε το 1925 από πρωτοπόρους παραγωγούς της περιοχής, σε μια εποχή που η έννοια της συνεργασίας ήταν ακόμα σπάνια στον αγροτικό κόσμο. Οι πρώτες εγκαταστάσεις στεγάστηκαν στο κέντρο της Νάουσας, σε υποδομές λιτές, αλλά γεμάτες όραμα.

Από το 1960 και μετά, ο συνεταιρισμός μεταφέρθηκε στις σημερινές του εγκαταστάσεις, οι οποίες έχουν ανακαινιστεί επανειλημμένως και συνεχίζουν να εκσυγχρονίζονται, όπως τονίζει ο γεωπόνος του συνεταιρισμού, Θάνος Παππάς. Ο ίδιος δεν παραλείπει να αναφερθεί και στην κρίσιμη καμπή και στην πληγή της δυναμικής του συνεταιρισμού από το 2014, οπότε και επιβλήθηκαν οικονομικές κυρώσεις της ΕΕ στη Ρωσία. «Από το 2014 και μετά, η περιοχή μας –και ιδιαίτερα εμείς με το επιτραπέζιο ροδάκινο– δέχθηκε ισχυρό πλήγμα. Η εγκατάλειψη από παραγωγούς, οι καιρικές συνθήκες και οι δυσκολίες της αγοράς μάς έριξαν κάτω από τα μισά της παλιάς παραγωγής», σημειώνει ο κ. Παππάς.

Παρά τις δυσκολίες, ο συνεταιρισμός δεν έμεινε στάσιμος. Με νέες στρατηγικές, εξωστρέφεια και διαφοροποίηση προϊόντων, άρχισε να ξαναβρίσκει τα πατήματά του με νέες αγορές και προσπάθεια διαφοροποίησης των προϊόντων του με έμφαση στην ποιότητα. «Από την εγκατάλειψη που υπήρχε από τους παραγωγούς μέχρι σήμερα προσπαθούμε να γινόμαστε πιο ανταγωνιστικοί, να εκμεταλλευόμαστε διάφορα επιχειρησιακά προγράμματα που υλοποιεί ο συνεταιρισμός εδώ και τόσα χρόνια, προκειμένου να επενδύσουμε τόσο σε υποδομές όσο και σε κτήματα, ώστε να γίνουν ανταγωνιστικοί και πιο αποδοτικοί οι παραγωγοί μας, με σύγχρονα συστήματα φύτευσης», υπογραμμίζει ο κ. Παππάς.

Ναουγκούστα: Το brand της ποιότητας

Το αποτέλεσμα όλων των παραπάνω προσπαθειών είναι το brand Ναουγκούστα για το ροδάκινο, το οποίο αναφέρεται σε ροδάκινα που συλλέγονται στο χωράφι. Είναι κλαρίσια ροδάκινα, που σημαίνει ότι συλλέγονται στο χωράφι, συσκευάζονται στο χωράφι, ελέγχονται εκεί ποιοτικά και δεν υπόκεινται σε κάποια άλλη επεξεργασία μέχρι να φτάσουν στον καταναλωτή. «Το κλαρίσιο είναι το μεγαλύτερο ποσοστό της παραγωγής μας. Συλλέγεται σε υψηλό επίπεδο ωριμότητας, με εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Είναι το μέλλον μας», τονίζει κ. Παππάς.

Ο συνεταιρισμός διαθέτει σήμερα 27 ψυκτικούς θαλάμους, με δυνατότητα αποθήκευσης έως 7 εκατ. κιλά, θαλάμους ελεγχόμενης ατμόσφαιρας για ευαίσθητα φρούτα, πιστοποιήσεις AGRO 2.1, 2.2 και Global GAP, με αυστηρό έλεγχο ψεκασμών και τεχνική υποστήριξη στα κτήματα, 600-700 ενεργά μέλη, ενώ έχει στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω επιχειρησιακών προγραμμάτων και σύγχρονων συστημάτων φύτευσης.

Οι φετινές κύριες παραγωγές, αν και μειωμένες λόγω παγετών, περιλαμβάνουν: Περίπου 4 εκατ. κιλά το επιτραπέζιο ροδάκινο, 2-3 εκατ. κιλά το νεκταρίνι, περίπου 1,5 εκατ. κιλά κεράσια, 3 εκατ. κιλά μήλα και 2-3 εκατ. κιλά ακτινίδια. Σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές, ο γεωπόνος του συνεταιρισμού σημειώνει ότι ο ACN εξάγει φρούτα σε Ευρώπη και Βαλκάνια, Μέση Ανατολή, Αμερική και Καναδά, σε Σιγκαπούρη, Κίνα και άλλες χώρες. «Παρά τις δυσκολίες της φετινής χρονιάς, η εξαγωγική δραστηριότητα παραμένει ισχυρή, με σταθερούς πελάτες και συνεργασίες σε λαχαναγορές και αλυσίδες σούπερ μάρκετ», καταλήγει.