Η Danone αποσύρει την πρόταση εξαγοράς της Lifeway Foods

Η Danone ανακοίνωσε επίσημα ότι αποσύρει την πρότασή της για την εξαγορά της Lifeway Foods, εταιρείας-ηγέτη στην αγορά κεφίρ και προβιοτικών ροφημάτων στις ΗΠΑ. Η γαλλική γαλακτοβιομηχανία είχε υποβάλει την πρώτη μη δεσμευτική πρόταση τον Σεπτέμβριο του 2024, ανοίγοντας τον δρόμο για μια πιθανή στρατηγική συνεργασία.

Η απόφαση αυτή αποτελεί κομβικό σημείο για τις δύο εταιρείες. Η Danone επανεξετάζει τη στρατηγική της κατεύθυνση, ενώ η Lifeway επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην ανεξάρτητη ανάπτυξη. Η απόσυρση της πρότασης πραγματοποιήθηκε μετά από εκτενείς διαβουλεύσεις, κατά τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο της Lifeway συγκρότησε μια επιτροπή στρατηγικής αξιολόγησης, αποτελούμενη από ανεξάρτητα μέλη, προκειμένου να εξετάσει διεξοδικά την πρόταση εξαγοράς.

Πού θα επικεντρωθεί η Danone

Τελικά, η Danone κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μια συνεργασία δεν είναι πιθανώς εφικτή αυτήν τη στιγμή, οδηγώντας τη να επικεντρωθεί στο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιό της. Από την πλευρά της, η διοίκηση της Lifeway εξέφρασε εμπιστοσύνη στη στρατηγική ανάπτυξής της, δηλώνοντας: «Παραμένουμε σταθερά δεσμευμένοι στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους της Lifeway μέσω της υλοποίησης του στρατηγικού μας σχεδίου και της αξιοποίησης ευκαιριών που ενισχύουν την αξία».

Η εταιρεία τόνισε ότι, με την απόσυρση της μη επιθυμητής πρότασης της Danone, θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στην υλοποίηση της στρατηγικής της, δημιουργώντας αξία για τους μετόχους, τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες και τους πελάτες. Τα πρόσφατα οικονομικά αποτελέσματα της Lifeway επιβεβαιώνουν τη δυναμική της θέση στην αγορά, με ρεκόρ καθαρών πωλήσεων 53,9 εκατ. δολαρίων για το δεύτερο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας 18% αύξηση σε ετήσια βάση. Η ανοδική πορεία συνεχίστηκε στο τρίτο τρίμηνο, με 39,1 εκατ. δολάρια σε μη ελεγμένες καθαρές πωλήσεις στους πρώτους δύο μήνες, σημειώνοντας 20% αύξηση σε σχέση με πέρυσι.

Με 22 συνεχόμενα τρίμηνα ανάπτυξης, η Lifeway εδραιώνει τη φήμη της ως καινοτόμου δύναμης στον λιανικό γαλακτοκομικό τομέα, ενώ συνεχίζει να επενδύει στην επέκταση και την ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά προβιοτικών ροφημάτων.

Η απόφαση

Η απόφαση της Danone να αποσύρει την πρόταση εξαγοράς αναδεικνύει μια αναπροσαρμογή της στρατηγικής επενδύσεών της, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το 23% της συμμετοχής της στη Lifeway. Η επανεκτίμηση αυτή δείχνει ότι τα πιθανά οφέλη από την εξαγορά δεν ευθυγραμμίζονται πλέον με τους τρέχοντες στόχους της εταιρείας, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη τις ισχυρές επιδόσεις και την ανεξάρτητη στρατηγική ανάπτυξης της Lifeway.

Παράλληλα, η απόσυρση της πρότασης φέρνει στο φως ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης εντός της Lifeway. Ορισμένα μέλη της οικογένειας της CEO Julie Smolyansky έχουν ζητήσει την απομάκρυνσή της και έχουν ασκήσει κριτική στο Διοικητικό Συμβούλιο για διακυβερνητικά κενά και λάθη. Αυτές οι εσωτερικές δυναμικές θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη μελλοντική στρατηγική της Lifeway, καθώς η εταιρεία επιδιώκει να διατηρήσει την ανάπτυξη και την εμπιστοσύνη των μετόχων.

Η Lifeway συνεχίζει να αξιοποιεί την ισχυρή της θέση στην αγορά προβιοτικών ροφημάτων, ενώ παράλληλα διερευνά νέες ευκαιρίες για καινοτομία και επέκταση, πλέον χωρίς την πίεση μιας πιθανής εξαγοράς από την Danone.