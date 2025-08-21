Πέθανε ο βουλευτής Απόστολος Βεσυρόπουλος – Υπέστη ανακοπή καρδιάς

Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς το μεσημέρι της Πέμπτης, όταν ένιωσε αδιαθεσία σε beach bar της Χαλκιδικής όπου βρισκόταν και κατέρρευσε.

Διασώστες του ΕΚΑΒ προσπάθησαν με ΚΑΡΠΑ να τον επαναφέρουν και αρχικά μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Αγίου Νικολάου σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.

Διακομίστηκε αργότερα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στην Θεσσαλονίκη όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, κατέληξε.

Ποιος ήταν ο Απόστολος Βεσυρόπουλος

Ο Απόστολος Φ. Βεσυρόπουλος υπήρξε Βουλευτής Ημαθίας και από την 4η Απριλίου 2025 Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Από την 29η Αυγούστου 2023 έως και τον Μάρτιο του 2025 διετέλεσε Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Ιούνιο 2023 διετέλεσε Υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για θέματα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας στην Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Γεννήθηκε στη Βέροια και καταγόταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Ήταν παντρεμένος με την καθηγήτρια Κατερίνα Κατσαβού και πατέρας δύο παιδιών.

