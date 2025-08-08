Τη θλίψη του για την απώλεια της Λένας Σαμαρά εκφράζει ο ΣΑΣΟΕΕ

Ο Σύνδεσμος Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων & Επιχειρήσεων Ελλάδας (Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) με ανακοίνωσή του «εκφράζει τη βαθιά του οδύνη για την αδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά.

Η τραγική αυτή απώλεια συγκλονίζει ολόκληρη την κοινωνία και ιδιαίτερα την αγροτική οικογένεια της Μεσσηνίας.

Στεκόμαστε με σεβασμό και συμπαράσταση στο πλευρό του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και των οικείων του, εκφράζοντας τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

Αιωνία της η μνήμη. Καλό της Παράδεισο».

Με σεβασμό,

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Κατσούλης