Πέθανε σε ηλικία 89 ετών o βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ένας από τους πιο εμβληματικούς ηθοποιούς και σκηνοθέτες του αμερικανικού κινηματογράφου, πέθανε στον ύπνο του στο σπίτι του στη Γιούτα σε ηλικία 89 ετών. Με καριέρα που ξεπέρασε τις έξι δεκαετίες, χάρισε αξέχαστες ερμηνείες σε ταινίες όπως Butch Cassidy and the Sundance Kid, The Sting και All the President’s Men, κέρδισε Όσκαρ σκηνοθεσίας για το Ordinary People και άφησε ανεξίτηλο στίγμα ως ιδρυτής του Sundance Film Festival, θεσμού που άλλαξε την πορεία του ανεξάρτητου σινεμά.

Η είδηση του θανάτου του επιβεβαιώθηκε από τη Σίντι Μπέργκερ, διευθύνουσα σύμβουλο του ομίλου Rogers & Cowan PMK, η οποία δήλωσε ότι ο Ρέντφορντ έφυγε ήρεμα στον ύπνο του τα ξημερώματα της Τρίτης, χωρίς να ανακοινωθεί επίσημη αιτία θανάτου.

Από το «χρυσό αγόρι» στο σινεμά-αντίλογο

Με την ξανθιά του χαίτη, το αγέρωχο βλέμμα και το χαμόγελο εκατομμυρίων, ο Ρέντφορντ υπήρξε το απόλυτο κινηματογραφικό είδωλο των δεκαετιών του ’70 και του ’80. Πέρα από τις μεγάλες εμπορικές επιτυχίες, τόλμησε ρόλους δύσκολους, συχνά κόντρα στη γοητευτική του εικόνα, όπως στο Downhill Racer και το The Candidate. «Ένα μεγάλο μέρος της δημοτικότητάς του προερχόταν από όσα δεν έδειχνε», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο στενός του συνεργάτης Σίντνεϊ Πόλακ.

Η σκηνοθετική στροφή και το Όσκαρ

Το 1980, με την ταινία Ordinary People, ο Ρέντφορντ κέρδισε το Όσκαρ σκηνοθεσίας, αποδεικνύοντας ότι η δημιουργική του φλόγα ξεπερνούσε την ιδιότητα του σταρ. Ακολούθησαν σκηνοθετικά εγχειρήματα όπως A River Runs Through It και Quiz Show, που ξεχώρισαν για την ευαισθησία και τον πολιτικό τους προβληματισμό.

Ο ιδρυτής του Sundance

Ίσως η μεγαλύτερη παρακαταθήκη του, πέρα από την υποκριτική και τη σκηνοθεσία, ήταν το 1981 η ίδρυση του Sundance Institute και, λίγο αργότερα, του Sundance Film Festival. Από εκεί πέρασαν και αναδείχθηκαν εκατοντάδες ανεξάρτητοι δημιουργοί, μετατρέποντας το φεστιβάλ σε κορυφαίο θεσμό του παγκόσμιου σινεμά.

Ο ακτιβιστής

Παράλληλα, ο Ρέντφορντ υπήρξε ακούραστος περιβαλλοντικός ακτιβιστής. Από τη δεκαετία του ’60 εγκαταστάθηκε στα βουνά της Γιούτα και αφιέρωσε σημαντικό κομμάτι της ζωής του στην προστασία των τοπίων της Δύσης και στην ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την κλιματική αλλαγή.

Η τελευταία του περίοδος

Αν και τα τελευταία χρόνια είχε περιορίσει τις εμφανίσεις του, παρέμεινε ενεργός τόσο στον κινηματογράφο όσο και στην τηλεόραση, με πιο πρόσφατες δουλειές την ταινία The Old Man & the Gun (2018) και την παραγωγή της σειράς Dark Winds.

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Σιμπίλε Ζάγκαρς, δύο παιδιά και εγγόνια, αλλά κυρίως μια παρακαταθήκη που γεφυρώνει την αίγλη του κλασικού Χόλιγουντ με την ελευθερία και τη φρεσκάδα του ανεξάρτητου σινεμά.