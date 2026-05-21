Η ΠΙΝΔΟΣ ενισχύει τη διεθνή εξωστρέφεια της ελληνικής πτηνοτροφίας μέσω του BroilerNet

Η ΠΙΝΔΟΣ συμμετείχε δυναμικά στο τελικό συνέδριο του ευρωπαϊκού προγράμματος BroilerNet, μιας κορυφαίας πρωτοβουλίας του Horizon Europe που διαμορφώνει το μέλλον της σύγχρονης, βιώσιμης και καινοτόμου πτηνοτροφίας στην Ευρώπη.

Το BroilerNet υλοποιείται υπό τον συντονισμό του Swedish University of Agricultural Sciences (συντονιστής: Prof. Stefan Gunnarsson) σε σύμπραξη με 25 εταίρους από 13 Ευρωπαϊκές χώρες. Στη χώρα μας, για την έρευνα, το έργο εκπροσωπείται από το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ (Επιστημονικά Υπεύθυνη: Δρ. Ε.Ν. Σωσσίδου, Κτηνίατρος- Διευθύντρια Ερευνών) και για τη βιομηχανία, από την ΠΙΝΔΟΣ (Υπεύθυνος: Ι. Πατούνας, Διευθυντής Έρευνας, Ανάπτυξης και Διοίκησης Λειτουργιών).

Στο πλαίσιο του τελικού συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 13 ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα είχε ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία μέσω της ΠΙΝΔΟΣ, με τις πρακτικές και την τεχνογνωσία του Συνεταιρισμού να ξεχωρίζουν και να αναφέρονται επανειλημμένα ως παράδειγμα σύγχρονης και βιώσιμης πτηνοτροφικής ανάπτυξης.

Μέσα από τη συμμετοχή της στο διεθνές δίκτυο ανταλλαγής τεχνογνωσίας και καινοτόμων πρακτικών, η ΠΙΝΔΟΣ ανέδειξε τη δυναμική της ελληνικής πτηνοτροφίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στον αγροδιατροφικό τομέα.

Η πολυετής εμπειρία, η εξειδίκευση και οι σύγχρονες πρακτικές που εφαρμόζει ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων αποτέλεσαν σημείο αναφοράς στις συζητήσεις για το μέλλον της ευρωπαϊκής πτηνοτροφίας, ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας στον διεθνή διάλογο για τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων.

Το BroilerNet ενώνει κορυφαίους επιστημονικούς φορείς, πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και επιχειρήσεις από ολόκληρη την Ευρώπη, με κοινό στόχο τη δημιουργία ενός πιο ανθεκτικού, καινοτόμου και βιώσιμου μοντέλου πτηνοτροφίας. Οι δράσεις του προγράμματος επικεντρώνονται στη βελτίωση της ευζωίας των πτηνών, στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και στην ανάπτυξη πρακτικών που ενισχύουν την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα της παραγωγής.

Η ΠΙΝΔΟΣ, ως ο μεγαλύτερος Συνεταιρισμός της χώρας και ηγέτης στην ελληνική πτηνοτροφία, επενδύει σταθερά στην καινοτομία, την τεχνολογία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, εφαρμόζοντας πρακτικές που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς και της κοινωνίας. Με πλήρως καθετοποιημένη παραγωγή, σύγχρονες εγκαταστάσεις και διαρκή εξέλιξη, ο Συνεταιρισμός συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία του τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά.

Η συμμετοχή της ΠΙΝΔΟΣ στο BroilerNet αποτελεί ακόμη μία σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής της για εξωστρέφεια, βιώσιμη ανάπτυξη και καινοτομία, επιβεβαιώνοντας ότι η ελληνική πτηνοτροφία μπορεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα εποχή της ευρωπαϊκής αγροδιατροφής.