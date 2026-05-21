Χαρίδημος Βουρονίκος: Από την οικογενειακή παράδοση στη σύγχρονη επιχειρηματικότητα

Στην καρδιά της Ελασσόνας, στο χωριό Άζωρος, μία νέα γενιά ανθρώπων συνεχίζει με όραμα και σύγχρονη ματιά την οικογενειακή παράδοση τεσσάρων γενεών στον αγροτικό τομέα. Ο Χαρίδημος Βουρονίκος μαζί με τον αδερφό του Δημήτρη, με εφόδιο την όρεξη, την αγάπη και τη γνώση για τον πρωτογενή τομέα καλλιεργούν, εκτρέφουν και προωθούν τα αγροδιατροφικά τους προϊόντα. «Η οικογενειακή μας επιχείρηση δραστηριοποιείται στους τομείς της κτηνοτροφίας και της δενδροκομίας, ενώ παράλληλα διαθέτουμε κρεοπωλείο και ταβέρνα στο χωριό με την επωνυμία “Αγρόκτημα Βουρονίκος- Προϊόντα από Χωριό”, εξηγεί στην «ΥΧ», ο Χαρίδημος τονίζοντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο αδερφός του ασχολούνται από μικρή ηλικία με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. «Η ενασχόλησή μας αποτελεί συνέχεια της οικογενειακής μας παράδοσης, την οποία σήμερα προσπαθούμε να την εξελίξουμε με πιο σύγχρονες πρακτικές».

Καθετοποίηση

Η επιχείρηση της οικογένειας αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα καθετοποιημένης αγροτικής δραστηριότητας. Εκτρέφουν αιγοπρόβατα, μοσχάρια, χοίρους και κοτόπουλα, ενώ παράλληλα παράγουν μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως, γαλακτοκομικά, χωριάτικα αυγά, τραχανά, χειροποίητα ζυμαρικά, γλυκά του κουταλιού, μαρμελάδες και ξηρούς καρπούς. Από το 2000, η παραγωγή και η διάθεση των προϊόντων οργανώθηκαν με τέτοιο τρόπο που επιτρέπει στα προϊόντα να φτάνουν απευθείας στον καταναλωτή μέσω του κρεοπωλείου και της ταβέρνας της οικογένειας, αλλά και με κατ’ οίκον παραδόσεις σε περιοχές της Λάρισας.

Με εφόδιο τις γνώσεις

Για τον Χαρίδημο, η ενασχόληση με τον πρωτογενή τομέα δεν ήταν απλώς μια οικογενειακή συνέχεια, αλλά μια συνειδητή επιλογή ζωής. Μεγαλώνοντας μέσα στην καθημερινότητα της κτηνοτροφίας και της γεωργίας, απέκτησε από μικρός εμπειρίες και γνώσεις που τον έκαναν να αγαπήσει την ύπαιθρο και να θέλει να συμβάλει ενεργά στην εξέλιξη της οικογενειακής επιχείρησης. Σήμερα σπουδάζει στο δεύτερο έτος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών, επιλέγοντας έναν κλάδο που συνδέεται άμεσα με το αντικείμενο της οικογενειακής δραστηριότητας. Παράλληλα, ο αδερφός του, Δημήτρης, σπουδάζει ζωική παραγωγή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, γεγονός που αποδεικνύει πως η νέα γενιά της οικογένειας επενδύει ουσιαστικά στη γνώση και την εξειδίκευση.

Όπως τονίζει ο ίδιος, «η εκπαίδευση σήμερα αποτελεί αναγκαίο εφόδιο για όποιον θέλει να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά στον αγροδιατροφικό τομέα. Οι γνώσεις γύρω από την παραγωγή, τη μεταποίηση, την ασφάλεια τροφίμων και τη σύγχρονη επιχειρηματικότητα είναι απαραίτητες ώστε μια αγροτική επιχείρηση να μπορέσει να εξελιχθεί και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εποχής. Ωστόσο, ο πρωτογενής τομέας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις. Το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι ζωονόσοι που επηρεάζουν έντονα την κτηνοτροφία και οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στις καλλιέργειες δημιουργούν καθημερινές δυσκολίες για τους ανθρώπους της υπαίθρου».

Ο ίδιος επισημαίνει ότι για έναν νέο άνθρωπο χωρίς οικογενειακή βάση θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να ξεκινήσει σήμερα από το μηδέν μια αγροτική επιχείρηση. Για αυτόν τον λόγο χρειάζονται περισσότερα κίνητρα για τους νέους, ώστε να δουν τον πρωτογενή τομέα ως έναν σύγχρονο και επιχειρηματικό κλάδο με προοπτικές ανάπτυξης και καινοτομίας.

Επόμενα σχέδια

Στόχος της οικογένειας είναι να συνεχίσει να εξελίσσει την καθετοποιημένη της επιχείρηση, επενδύοντας σε ποιοτικά προϊόντα που συνδυάζουν την παράδοση με τη σύγχρονη γνώση και επιχειρηματικότητα, προβάλλοντας την αυθεντικότητα και την αξία των ελληνικών προϊόντων.

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία δίνουν και στον αγροτουρισμό, προσκαλώντας τον κόσμο να επισκεφθεί τη μονάδα τους, να γνωρίσει από κοντά τον τρόπο παραγωγής και να δοκιμάσει τα προϊόντα τους. Όπως αναφέρουν, είναι πάντα ανοιχτοί σε επισκέπτες και νέους ανθρώπους που θέλουν να γνωρίσουν από κοντά την καθημερινότητα και τη λειτουργία μιας σύγχρονης αγροτικής οικογενειακής επιχείρησης.