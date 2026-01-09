Πλημμύρισε ο κάμπος Διδυμοτείχου – Υπερχείλισε ο Ερυθροπόταμος

Πλημμύρισε εδώ και λίγη ώρα ο κάμπος του Διδυμοτείχου αλλά και των χωριών Ισαακίου, Πραγγίου, Πετράδων, αφού έσπασε μία από τις αποστραγγιστικές γέφυρες από τα νερά του «φουσκωμένου» Ερυθροποτάμου.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Evros-news.gr, επειδή ο Ερυθροπόταμος έχει από χθες κατεβάσει πάρα πολύ νερό, αυτό παρέσυρε την αποστραγγιστική γέφυρα δίπλα στο αντιπλημμυρικό αντλιοστάσιο, η οποία λειτουργεί για τα νερά της αντιαρματικής τάφρου, αλλά και για τα αποστραγγιστικά κανάλια και το νερό πλέον έχει γεμίσει τον κάμπο του Διδυμοτείχου και της ευρύτερης περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα εντόπισε η διοίκηση του ΤΟΕΒ Διδυμοτείχου με επικεφαλής τον Πρόεδρο Σωτήρη Χατζηαντωνίου και τον Αντιπρόεδρο Βαγγέλη Τσιματσίδη, οι οποίοι είχαν ενημερώσει εδώ και αρκετό καιρό για προβλήματα στο σημείο τον ΓΟΕΒ Ορεστιάδας που είναι αρμόδιος, για να υπάρξει κάποια παρέμβαση.

Προειδοποίηση για Έβρο και Άρδα

Εν τω μεταξύ, σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τίθεται η περιοχή του Δήμου Ορεστιάδας, καθώς –σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του Δήμου– αναμένεται τις επόμενες ώρες σημαντική εισροή μεγάλου όγκου υδάτων στους ποταμούς Άρδα και Έβρο.

Για την αποφυγή ατυχημάτων και την προστασία ανθρώπινων ζωών, ζώων και περιουσιών, ο Δήμος Ορεστιάδας απευθύνει ισχυρή σύσταση προς κατοίκους, αγρότες και επαγγελματίες της περιοχής να τηρούν αυστηρά τα παρακάτω μέτρα:

Κτηνοτρόφοι: Καλούνται να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, ώστε –εφόσον απαιτηθεί– να απομακρύνουν άμεσα το ζωικό τους κεφάλαιο από παραποτάμιες περιοχές και να ασφαλίσουν τις κτηνοτροφικές τους εγκαταστάσεις.

Αγρότες: Συνιστάται η απομάκρυνση γεωργικών μηχανημάτων, αντλητικών συγκροτημάτων και λοιπού εξοπλισμού από ζώνες υψηλού κινδύνου πλημμύρας.

Πολίτες: Παρακαλούνται να αποφεύγουν κάθε μορφή μετακίνησης, εργασίας ή δραστηριότητας πλησίον των αναχωμάτων και των κοιτών των ποταμών, όπως κυνήγι, ψάρεμα ή περίπατο.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στη μη χρήση των ιρλανδικών διαβάσεων (κασίς), κυρίως στις περιοχές Ριζίων και Καστανέων.

Ο Δήμος υπογραμμίζει ότι πρέπει να τηρούνται πιστά οι οδηγίες των σωμάτων ασφαλείας και της Πολιτικής Προστασίας.

Φωτογραφία αρχείου