Συνεχίζεται ο αποκλεισμός των σηράγγων στα Τέμπη – Το Σάββατο θα οριστεί η επιτροπή για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό

Σε ισχύ παραμένει μέχρι σήμερα, Πέμπτη, ο αποκλεισμός των σηράγγων στα Τέμπη από τους Θεσσαλούς αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους. Τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα εξακολουθούν να βρίσκονται παρατεταγμένα στο σημείο, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε.

Οι αγρότες βρίσκονται σε διαβουλεύσεις μεταξύ τους για τη συνέχιση των κινητοποιήσεών τους, ενώ το Σάββατο αναμένεται η πανελλαδική σύσκεψη, όπου θα συζητηθεί το μέλλον των δράσεων και θα οριστεί επιτροπή για τη συνάντηση της ερχόμενης Τρίτης με τον πρωθυπουργό.

Σημειώνεται πως με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, Ι.Χ., φορτηγών και λεωφορείων, έχει διακοπεί και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο τμήμα από τον ανισόπεδο κόμβο Πλατυκάμπου έως τον ανισόπεδο κόμβο Πλαταμώνα, καθώς και στην Παλαιά Εθνική Οδό Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς. Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών, με εκτροπές προς την Εγνατία Οδό, σύμφωνα με τις οδηγίες της Τροχαίας.

Λαμία: Σταδιακή άρση των αποκλεισμών από τους αγρότες ενόψει της συνάντησης με τον πρωθυπουργό

Σε σταδιακή αποκλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προσανατολίζονται οι αγρότες, οι οποίοι ετοιμάζονται να ανοίξουν τους δρόμους από αύριο, Παρασκευή, ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησής τους με τον Κυριάκο Μητσοτάκη την ερχόμενη Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η εικόνα στη Στερεά Ελλάδα δείχνει σαφή αποκλιμάκωση μετά την πρόσκληση της κυβέρνησης για διάλογο, χωρίς ωστόσο να τίθεται θέμα λήξης των κινητοποιήσεων.

Όλα δείχνουν ότι ο αποκλεισμός των δρόμων παγώνει ενόψει του ραντεβού με τον πρωθυπουργό, με τα τρακτέρ να αποσύρονται από τα σημεία πλήρους αποκλεισμού, παραμένοντας ωστόσο στα μπλόκα. Το μήνυμα αποδοχής της κυβερνητικής πρόσκλησης ήρθε νωρίς το μεσημέρι από την πρώτη αντίδραση του προέδρου της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστα Τζέλα, ο οποίος, επικεφαλής του κομβόι των τρακτέρ κατά την άφιξή του στον Μπράλο, δήλωσε πως «αποδεχόμαστε την πρόσκληση της κυβέρνησης. Τα τρακτέρ θα μείνουν στα μπλόκα, με ανοιχτούς δρόμους».

Στον Μπράλο, όπου έχουν συγκεντρωθεί αγρότες από τα μπλόκα της Καρδίτσας, της Αταλάντης και του Δομοκού, αποφασίστηκε πριν από λίγο, παρουσία και του κ. Κώστα Τζέλα, ότι σε ένδειξη καλής θέλησης θα αποσυρθούν τα τρακτέρ από τον πλήρη αποκλεισμό αύριο μετά το μεσημέρι, αντί για το Σάββατο το πρωί που είχε αρχικά προγραμματιστεί .

Οι εκπρόσωποι των αγροτών στον κόμβο του Μπράλου επανέλαβαν τη διάθεσή τους να καθίσουν όλοι στο ίδιο τραπέζι με τον πρωθυπουργό και να συζητήσουν τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Παράλληλα, ξεκαθάρισαν ότι «κανένας αγώνας δεν έχει τελειώσει» και ότι τα τρακτέρ θα παραμείνουν στα μπλόκα μέχρι και τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, οπότε και θα αξιολογηθεί η κατάσταση για τη λήψη των επόμενων αποφάσεων.

Κατά τη διάρκεια της γενικής τους συνέλευσης, οι αγρότες υπογράμμισαν ότι προτίθενται να ανοίγουν λωρίδες κυκλοφορίας για τη διέλευση των οχημάτων κατά μήκος της εθνικής οδού, όπως είχε συμβεί και την περίοδο των εορτών αλλά από το μεσημέρι και μετά. Επιβεβαίωσαν, επίσης, ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις μεταξύ των μπλόκων, καθώς το Σαββατοκύριακο προγραμματίζεται νέα πανελλαδική σύσκεψη για τον καθορισμό της σύνθεσης της επιτροπής που θα εκπροσωπήσει τους αγρότες στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Στη Θήβα, μετά την ένταση που σημειώθηκε στο Καναβάρι της Θήβας ο δρόμος άνοιξε, ωστόσο οι αγρότες παραμένουν στο μπλόκο της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας. Η ένταση προκλήθηκε όταν οι αστυνομικοί ζήτησαν τη διέλευση εγκλωβισμένων οχημάτων, με τους αγρότες να αντιδρούν και να βάζουν φωτιά σε άχυρα. .

Στις 9 το βράδυ ο δρόμος έκλεισε εκ νέου. Υπήρξε όμως συμφωνία με την αστυνομία να ανοίγει προσωρινά όταν συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός οχημάτων, ώστε να αποσυμφορείται η κατάσταση.

Στο Κάστρο Βοιωτίας, οι αγρότες συζητούν στη γενική τους συνέλευση το ενδεχόμενο απόσυρσης των τρακτέρ αύριο το μεσημέρι, παρά το γεγονός ότι είχαν αποφασίσει αποκλεισμό του δρόμου και των παραδρόμων για 96 ώρες.

Τέλος, στη Χαλκίδα, μετά από συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στην Υψηλή Γέφυρα, αποφασίστηκε να ανοίξει αύριο στις 10:00 το πρωί, δηλαδή 24 ώρες νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό, επίσης σε ένδειξη καλής θέλησης ενόψει του διαλόγου με τον πρωθυπουργό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ