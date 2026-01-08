Αποδέχονται οι αγρότες την πρόσκληση του Μαξίμου για συνάντηση την Τρίτη 13/1

Οι αγρότες ανταποκρίθηκαν θετικά στο κάλεσμα της κυβέρνησης που μεταφέρθηκε νωρίτερα από τον Παύλο Μαρινάκη και την Τρίτη, στις 18:00 το απόγευμα, θα συμμετάσχουν σε συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Όπως ανέφερε στο ypaithros.gr ο επικεφαλής του μπλόκου της Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, έγινε αποδεκτή η πρόταση για διάλογο που διατυπώθηκε μέσω του Παύλου Μαρινάκη για την Τρίτη 13 Ιανουαρίου. Παράλληλα, μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται να πραγματοποιηθεί πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια, όπου θα καθοριστεί η αντιπροσωπεία που θα μεταβεί στην Αθήνα για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Την ίδια ώρα, από αύριο Παρασκευή οι οδικοί άξονες θα δοθούν ξανά στην κυκλοφορία, ενώ τα τρακτέρ θα παραμείνουν στα σημεία των μπλόκων, μετακινημένα όμως στην άκρη του δρόμου.

έα πρόσκληση για διάλογο με την κυβέρνηση απηύθυνε στους αγρότες ο κυβερνητικό εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε νωρίτερα στο Newsbomb, καλώντας τους αγρότες σε συνάντηση με τον πρωθυπουργό την ερχόμενη Τρίτη, 13 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή για διάλογο, με δύο προϋποθέσεις να ανασταλούν οι κινητοποιήσεις αλλά και να υπάρξει αναλογική εκπροσώπηση των αγροτών.

«Είμαστε εδώ για διάλογο, το λέμε ξανά, είμαστε όλοι μαζί και το λέμε με μια ξεκάθαρη διατύπωση, θέλουμε να σταματήσει όλο αυτό. Απευθύνω άλλη μία πρόσκληση στους αγρότες την Τρίτη, που ο πρωθυπουργός θα είναι στο γραφείο του να συναντηθούν, με δύο ξεκάθαρους όρους: Να είναι αναλογικό το κλιμάκιο της εκπροσώπησης, δηλαδή να εκπροσωπούνται όλες οι κινητοποιήσεις, γιατί, για να δοθεί μια λύση σε όλο αυτό πρέπει να εκπροσωπούνται όλοι. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι να γίνει ο διάλογος με δρόμους ανοιχτούς, γιατί με μπλόκα εν ισχύ δεν μπορεί να γίνει διάλογος» ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος, βέβαια, στο πλαίσιο της συνέντευξης που παραχώρησε επανέλαβε ότι δεν υπάρχει περιθώριο για άλλα μέτρα.