Πλημμυρισμένοι αγροί στον Αλφειό – Στον «αέρα» η καλλιεργητική περίοδος

Οριακή είναι η κατάσταση που βιώνουν οι καλλιεργητές στα Μακρίσια του δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, καθώς η στάθμη νερού από τις πρόσφατες πλημμύρες δεν έχει υποχωρήσει, με συνέπεια να κινδυνεύει η φετινή καλλιεργητική περίοδος.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Πύργου ο παραγωγός Ανδρέας Γριβάκης, τα νερά έχουν καλύψει εκατοντάδες εκτάσεις αμπέλια, σταφίδες, τριφύλλια, αλλά και ελαιώνες και εσπεριδοειδή και παραμένουν στάσιμα εδώ και δεκαπέντε ημέρες.

«Είναι άθλια η κατάσταση. Ευτυχώς που σταμάτησε να βρέχει και δεν θρηνήσαμε ανθρώπινη ζωή και δεν πλημμύρισε και το χωριό. Εδώ κάθε χρόνο επαναλαμβάνονται τα ίδια και τα ίδια, αλλά φέτος ήταν πρωτόγνωρο γιατί ήταν και πολλές οι βροχές. Εδώ έχω καλοκαιρινές καλλιέργειες, τριφύλλια και αραποσίτια. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γιατί το νερό με τη ροή που έχει, ούτε τον Δεκαπενταύγουστο δεν θα φύγει», ανέφερε και πρόσθεσε ότι είναι πολύ μεγάλη η οικονομική ζημιά αν δεν γίνει άμεσα αποσυμφόρηση.

«Αν δεν γίνει κάτι, δε θα φύγει γρήγορα το νερό. Εμείς κανονικά τώρα έπρεπε να έχουμε μπει για την καινούρια σεζόν να φροντίσουμε τη γη. Τώρα είναι ανώφελο να κάνουμε κάτι. Είναι σχεδόν άχρηστα τα χωράφια και η φετινή παραγωγή θα χαθεί. Είναι ανυπολόγιστη η οικονομική ζημιά, από την καλλιέργεια περιμένουμε να ζήσουμε κι εμείς. Τώρα είναι μόνο για… πάπιες και χήνες», τόνισε.

Κίνδυνος για την αποδοτικότητα των καρπών

Ο Γιώργος Μιχαλόπουλος είναι παραγωγός εδώ και αρκετά χρόνια στα Μακρίσια. Εδώ και μέρες περιμένει να υποχωρήσουν τα νερά για να ξεκινήσει την καλλιέργειά του, αλλά όσο περνούν οι μέρες, τόσο πιο δύσκολο γίνεται.

«Αυτό το φαινόμενο τα τελευταία χρόνια, όλο και επιδεινώνεται περισσότερο. Εάν δεν τοποθετηθεί η αντλία που έχουν πάρει από κάτω στο Αντλιοστάσιο, όλο και θα χειροτερεύει η κατάσταση – και δεν είναι μόνο αυτό. Θέλουν και ενίσχυση τα αναχώματα, γιατί χρόνο με το χρόνο έχουν κάτσει και κινδυνεύουνε για να σπάσουνε», είπε αρχικά και εξέφρασε απαισιοδοξία για την αποδοτικότητα των καλλιεργειών.

«Όσο είναι οι βροχές είναι και το νερό μέσα. Αυτό είναι επικίνδυνο γιατί το φυτικό κεφάλαιο καθυστερείται και πολλά από αυτά θα ξεραθούν. Όχι κάποια πολλά. Τέτοια εποχή εγώ τα είχα όλα έτοιμα: δεμένα, κομμένα, ραντισμένα. Τώρα ποτέ να μπούμε μέσα. Καταρχάς, σε αυτά που τα έχει πνίξε το νερό, τα “μάτια” θα αρρωστήσουν. Θα βγουν προβληματικά τα βλαστάρια. Αφού οι βλαστοί δεν θα είναι ζωηροί, δε θα βγάλουνε καρπό. Πόσο ακόμα να περιμένουμε; Ήδη η παραγωγή σε μεγάλο ποσοστό έχει χαθεί. Για να μπούμε, θέλουμε βάρκα. Είναι πολύ μεγάλη η οικονομική ζημιά», επισήμανε.

