Χαώδης η κατάσταση στον Έβρο λόγω πλημμυρών – 150.000 στρ. πλημμύρισαν, καταστροφές και σε Κέρκυρα και Αμύνταιο

Χαώδης χαρακτηρίζεται από πολλούς η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Έβρος, αναφορικά με τις πλημμύρες που πλήττουν τον τελευταίο μήνα την περιοχή. Χορτάτη η γη από νερό, τα ποτάμια στα όρια τους, συνεχίζουν να δέχονται τεράστιες ποσότητες νερού από τη Βουλγαρία και την Τουρκία.

«Είναι όλα γεμάτα, τονίζει στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κώστας Βενετίδης. Βρισκόμαστε στην κόψη του ξυραφιού. Ώρα με την ώρα δεν ξέρουμε τι τροπή θα πάρουν τα νερά. Αν βρεθεί κάποιο αδύνατο σημείο αυτό θα σπάσει με τις γνωστές συνέπειες. Αν και δεν ξέρουμε αν υπάρχει κάποιος κάμπος που να έχει μείνει ανέγγιχτος, ενώ επανέλαβε, ότι έχουν ξεπεραστεί τα κατά πολύ τα 100.000 στρέμματα γης που βρίσκονται κάτω από το νερό».

Ξεκινώντας από ψηλά, ο Έβρος ποταμός αυτή τη στιγμή δέχεται 1.270 κυβικά νερού/δευτερόλεπτο, η κατάσταση στα Δίκαια δείχνει σταθερή, στο Πύθιο η στάθμη του Έβρου από το πρωί ανέβηκε κατά 40 εκατοστά φθάνοντας στα 6.80μ., ο Αστυνομικός Σταθμός έχει εκκενωθεί επειδή τα νερά έφθασαν στον σιδηροδρομικό σταθμό και ο φόβος του προέδρου Γιώργου Σαρίδη εστιάζεται, όπως μας επισημαίνει στο Ωοειδές, στο ενδεχόμενο να πλημμυρίσουν άλλα 85.000 στρέμματα γης, φθάνοντας μέχρι τη Νέα Βύσσα.

Στο Διδυμότειχο, η στάθμη του Ερυθροποτάμου είναι στα 6,76 μέτρα και προχωρώντας νοτιότερα, έχουν σπάσει αναχώματα στους Ψαθάδες , στο Αμόριο, στην Μάνδρα και την Κορνοφωλιά.

«Τα αναχώματα του Αμορίου έγιναν θρύψαλα» τονίζει ο αντιδήμαρχος Σουφλίου, Δημητρης Δαρούσης, και τώρα «παίρνουμε μέτρα ώστε να μην έρθουν τα νερά στον οικισμό των Λαβάρων». Οι ντόπιοι που έχουν δυσάρεστες εμπειρίες παλαιοτέρων ετών λένε ότι αν αυτό γίνει τα νερά θα φθάσουν στο χωριό μέσα στις επόμενες 7-8 ώρες»,

Οι περιπολίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ανά περιοχή συνεχίζονται, ενώ οι ενισχύσεις με έμψυχο δυναμικό και μηχανήματα είναι σε στάση αναμονής.

Ο αντιπεριφερειάρχης Ευάγγελος Πουλιλιός σχολιάζοντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες εβδομάδες στο νομό, επιμένει σε ένα ειδικό πρόγραμμα για την σωτηρία του Έβρου, ενώ καταλήγει λέγοντας πως «αυτή τη βραδιά, αυτοί οι οποίοι υπηρετούν τους πολίτες δεν πρέπει να κοιμούνται»

Να σημειωθεί ότι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με αίτημα της στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ζητά να παραταθεί για άλλες πέντε ημέρες η κατάσταση Red Code για τον νομό Έβρου.

Κατέρρευσε γέφυρα που συνδέει Βεγόρα και Μανιάκι στον Δήμο Αμυνταίου

Η κατάρρευση γέφυρας που συνδέει τις τοπικές κοινότητες Βεγόρας και Μανιακίου, στον Δήμο Αμυνταίου, προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις, έπειτα από τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών.

Πρόκειται για αγροτικό δρόμο, ιδιαίτερα πολυσύχναστο, ο οποίος χρησιμοποιείται κυρίως για τη μεταφορά αγροτικών προϊόντων από και προς την αγορά, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες. Η πτώση της γέφυρας έχει διακόψει τη σύνδεση μεταξύ των δύο κοινοτήτων, δυσχεραίνοντας την καθημερινότητα των αγροτών της περιοχής.

Στο σημείο βρέθηκαν τις προηγούμενες ημέρες ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας και ο Δήμαρχος Αμυνταίου, κ. Λιάσης, προκειμένου να διαπιστώσουν από κοντά το μέγεθος του προβλήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γέφυρα είχε κατασκευαστεί τη δεκαετία του 1960, ενώ το 1999 πραγματοποιήθηκαν εργασίες αντικατάστασης και ασφαλτόστρωσης. Έκτοτε, όπως αναφέρουν κάτοικοι και αγρότες, δεν έγιναν παρεμβάσεις συντήρησης.

Οι κάτοικοι ζητούν την άμεση αντικατάσταση της γέφυρας με νέα, μεταλλική κατασκευή, επισημαίνοντας ότι ο ποταμός που διέρχεται από το σημείο συγκεντρώνει μεγάλους όγκους νερού, καθώς συνδέει τις λίμνες της περιοχής και εκβάλλει στη λίμνη Βεγορίτιδα, που αποτελεί φυσικό όριο μεταξύ των περιοχών Αμυνταίου και Έδεσσας.

Ήδη μηχανήματα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχουν ξεκινήσει εργασίες για την προσωρινή αντιμετώπιση της κατάστασης, ενώ αναμένεται η εκπόνηση της απαραίτητης μελέτης για την οριστική αποκατάσταση του γεφυριού. Ωστόσο, κάτοικοι εκτιμούν ότι η διαδικασία θα απαιτήσει χρόνο.

Μέχρι τότε, η κίνηση αγροτών και επισκεπτών θα πραγματοποιείται μέσω του κεντρικού οδικού δικτύου που συνδέει τις δύο περιοχές μέσω Έδεσσας.

Κρίσιμη αλλά βελτιωμένη η κατάσταση στο Πύθιο Διδυμοτείχου – Στα 6,75 μ. η στάθμη του Έβρου, 150.000 στρέμματα κάτω από το νερό

Σε κρίσιμη φάση παραμένει η κατάσταση στο Πύθιο Διδυμοτείχου, μετά τη μεγάλη άνοδο της στάθμης του ποταμού Έβρου, η οποία λίγο πριν τα μεσάνυχτα ξεπέρασε το «ψυχολογικό όριο» των 7 μέτρων και έφτασε τα 7,15 μ. Σήμερα η στάθμη έχει υποχωρήσει στα 6,75 μ., γεγονός που δημιουργεί σχετική αποκλιμάκωση, χωρίς ωστόσο να έχει αρθεί ο κίνδυνος.

Πηγή: ertnews.gr